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HaberlerGündem Haberleri Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

18.09.2026 - 17:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Berkay GÜNEŞ / İSTANBUL, (DHA)

Baıkrköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncular Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, Melis Sezen, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ve şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo)'ın da olduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken, Afra Saraçoğlu yurt dışında olduğunu açıkladı.

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1Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

3Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

Gözaltı kararı verilen kişiler şöyle: Aras Bulut İynemli (oyuncu), Melis Sezen (oyuncu), Nilperi Şahinkaya (oyuncu), Melisa Şenolsun (oyuncu), Afra Saraçoğlu (oyuncu), Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı), Hande Demir, Hasan Şaş (eski milli futbolcu), Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi), Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu),

4Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

Yeliz Yeşilçimen (manken), Aydan Osmanlı (sanal medya içerik üreticisi), Anıl Durmuş (şarkıcı), Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı.

5Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

SARAÇOĞLU SANAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu Afra Saraçoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönerek ifade vereceğini belirtti.

6Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

İKİNCİ SORUŞTURMADA 6 GÖZALTI

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'Fuhuşa aracılık etme', 'Şantaj' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından yürütülen ikinci soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

7Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

Düzenlenen operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı.

8Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli ve Afra Saraçoğlu'nun da aralarında olduğu 24 kişiye gözaltı kararı!

İki soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri, tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. 

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