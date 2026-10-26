UNESCO mirası Beçin Kalesi'nde restorasyon hamlesi: Koruma altına alındı
26.10.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan ve 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti’nde restorasyon çalışmaları sürüyor.
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Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Menteşe Beyliği Dönemi’ne ait şehir surları ile türbe ve haziresinin onarımı tamamlanarak koruma altına alındı.
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Anadolu Türk mimarisinin özgün örnekleri arasında gösterilen Kızılhan’da ise duvar, kemer ve tonoz restorasyonuna devam ediliyor.
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Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılhan’ın konferans, sempozyum ve yaz okullarına ev sahipliği yaparak kültür ve bilim alanında aktif olarak kullanılan bir mekâna dönüştürülmesi hedefleniyor.