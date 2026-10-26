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GündemUNESCO mirası Beçin Kalesi'nde restorasyon hamlesi: Koruma altına alındı
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UNESCO mirası Beçin Kalesi'nde restorasyon hamlesi: Koruma altına alındı

26.10.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan ve 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti’nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

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1UNESCO mirası Beçin Kalesi'nde restorasyon hamlesi: Koruma altına alındı

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Menteşe Beyliği Dönemi’ne ait şehir surları ile türbe ve haziresinin onarımı tamamlanarak koruma altına alındı.

2UNESCO mirası Beçin Kalesi'nde restorasyon hamlesi: Koruma altına alındı

Anadolu Türk mimarisinin özgün örnekleri arasında gösterilen Kızılhan’da ise duvar, kemer ve tonoz restorasyonuna devam ediliyor.

3UNESCO mirası Beçin Kalesi'nde restorasyon hamlesi: Koruma altına alındı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılhan’ın konferans, sempozyum ve yaz okullarına ev sahipliği yaparak kültür ve bilim alanında aktif olarak kullanılan bir mekâna dönüştürülmesi hedefleniyor.

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