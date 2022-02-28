Umut Evirgen: Nur benim kardeşim
Nur Fettahoğlu'nun, Instagram hesabından Umut Evirgen ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Sen hep aşkla..." notuyla yayınlaması kafaları karıştırmıştı. Konuyla alakalı konuşan Evirgen, "Nur benim kardeşim!" açıklamasını yaparak, "Yeni aşk" dedikodularını yalanladı.
Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti.
"SEN HEP AŞKLA"
Ancak geçtiğimiz akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazdı.
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Tüm bunların ardından çok konuşulan paylaşım sonrası bir açıklama da işletmeci Umut Evirgen'den geldi. Aracında görüntülenen Evirgen, basın mensuplarına "Kendisi (Nur Fettahoğlu) çok yakın arkadaşım, kardeşim" diyerek yoluna devam etti.
'SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BAŞ BAŞA
Öte yandan kısa süre önce ilişkilerine bir şans daha veren Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, "14 Şubat Sevgililer Günü"nü Zincirlikuyu'daki bir otelde birlikte geçirmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan ikili, kaldıkları otelde sadece yemek yemek için odadan çıkmıştı.
Tekrar aşklarına devam eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, günler önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda sarmaş dolaş görüntülendi. Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti. Tezer'in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.