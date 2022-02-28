Umut Evirgen: Nur benim kardeşim

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Tüm bunların ardından çok konuşulan paylaşım sonrası bir açıklama da işletmeci Umut Evirgen'den geldi. Aracında görüntülenen Evirgen, basın mensuplarına "Kendisi (Nur Fettahoğlu) çok yakın arkadaşım, kardeşim" diyerek yoluna devam etti.