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MagazinUmut Evirgen: Nur benim kardeşim
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• 28 Şubat 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:

Umut Evirgen: Nur benim kardeşim

Nur Fettahoğlu'nun, Instagram hesabından Umut Evirgen ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Sen hep aşkla..." notuyla yayınlaması kafaları karıştırmıştı. Konuyla alakalı konuşan Evirgen, "Nur benim kardeşim!" açıklamasını yaparak, "Yeni aşk" dedikodularını yalanladı.

• 28 Şubat 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Umut Evirgen: Nur benim kardeşim
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Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti.

2SEN HEP AŞKLA

"SEN HEP AŞKLA"

Ancak geçtiğimiz akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazdı.

3Umut Evirgen: Nur benim kardeşim

Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.

4O BENİM CAN DOSTUM

"O BENİM CAN DOSTUM"

Güzel oyuncu ise, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı; "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."

5Umut Evirgen: Nur benim kardeşim

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Tüm bunların ardından çok konuşulan paylaşım sonrası bir açıklama da işletmeci Umut Evirgen'den geldi. Aracında görüntülenen Evirgen, basın mensuplarına "Kendisi (Nur Fettahoğlu) çok yakın arkadaşım, kardeşim" diyerek yoluna devam etti.

6TEK CELSEDE BOŞANDILAR

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Fettahoğlu (41), sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

7SEVGİLİLER GÜNÜNDE BAŞ BAŞA

'SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BAŞ BAŞA

Öte yandan kısa süre önce ilişkilerine bir şans daha veren Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, "14 Şubat Sevgililer Günü"nü Zincirlikuyu'daki bir otelde birlikte geçirmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan ikili, kaldıkları otelde sadece yemek yemek için odadan çıkmıştı.

8SELFIE KUYRUĞU

SELFIE' KUYRUĞU

Otelin restoran bölümünde baş başa yemek yiyen çifti, ünlü oyuncunun hayranları rahat bırakmamıştı. Sarıkaya, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmayınca, restoranda dakikalarca 'selfie' kuyruğu olduğu öğrenilmişti.

9BUNLAR İDDİA DEMİŞTİ

"BUNLAR İDDİA" DEMİŞTİ

Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz aylarda Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." açıklamasını yapmıştı.

10İTİRAF ETMİŞTİ

İTİRAF ETMİŞTİ

Sarıkaya'nın bu sözlerinden aylar sonra Evirgen'den şaşırtan bir itiraf gelmişti. İşletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.

11Umut Evirgen: Nur benim kardeşim

Yaklaşık altı aydır birlikte olan çift, 2022 yılını da Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı. Eyfel Kulesi'ni gören lüks bir otelde konakladıkları konuşulan ikili, birkaç gün sonra İstanbul'a dönmüştü. Çift, tatil dönüşü yollarını ayırma kararı almıştı.

12KORUMALARINI GÖNDERMİŞTİ

KORUMALARINI GÖNDERMİŞTİ

Ardından Evirgen, geçtiğimiz haftalarda öğlen saatlerinde otomobiliyle evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelen Sarıkaya'ya, kendi korumalarını göndermişti. Çift, bu hamlenin ardından yeniden bir araya gelmişti.

13Umut Evirgen: Nur benim kardeşim

Tekrar aşklarına devam eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, günler önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda sarmaş dolaş görüntülendi. Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti. Tezer'in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.

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