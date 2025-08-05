Ümraniye'de aynı esnafa dakikalar içerisinde çifte hırsızlık! Hırsızların peşinden koşarken telefonu da çalındı

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Şikayetçi olmadım. Yanlışlıkla yapmış, 'Hataya düşmüş' dedim. Diğer 2 kişiyi de polis ekipleri arıyor. Umarım yakın zamanda bulanacak. Oyun konsolu ve bir tanede oyun cd’si çalındı. 10-15 liralık bir zararım var. Çok büyük bir zarar değil ama keşke başımıza gelmeseydi" dedi.