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DünyaUkrayna'dan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir
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Ukrayna'dan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Ukrayna'dan son dakika saldırı açıklaması. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürdüğünü açıkladı. Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Kliçko halka sığınaklara yönelme çağrısı yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 25 Şubat 2022 - 22:58 • Son Güncelleme:
• 25 Şubat 2022 - 22:58 • Son Güncelleme:
1Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

2Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna yönetimini indirmek ve işgal kontrolünü sağlamak için Ukrayna topraklarında geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor.

3Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Rusya Federasyonu, savaş uçakları, balistik füzeler, ağır silahlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, kara birlikleri ve diğer kuvvetler ve araçlar kullanarak Rusya topraklarından, Karadeniz ve Azak Denizi, geçici olarak işgal edilen Kırım ve Donbas ve Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırıyor” ifadeleri kullanıldı.

4“Avrupanın merkezinde masum insanlar ölüyor ve yaralanıyor”

“Avrupa'nın merkezinde masum insanlar ölüyor ve yaralanıyor”

Açıklamanın devamında, “Rus birlikleri Kyiv, Kharkiv, Odesa, Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Lviv ve diğer Ukrayna şehirlerindeki sivil altyapı tesislerine füze ve bomba saldırıları düzenliyor.

5Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Kremlin, Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek için geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Avrupa'nın merkezinde çocuklar da dahil olmak üzere masum insanlar ölüyor ve yaralanıyor” denildi.

6Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Dışişleri Bakanlığı ayrıca açıklamasında, “Rusya, Ukrayna'da savaş kurallarını ve diğer uluslararası hukuk normlarını ağır bir şekilde ihlal ediyor.

7Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Rusya Federasyonu’nun çok sayıda savaş suçu işlemesi ve Roma Statüsü'nü ihlal etmesinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Başsavcılığı, Rus yönetiminin en ağır ceza almasını sağlamak içi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulacak deliller toplamaktadır” ifadelerini kullandı.

8“Rus işgalciler Çernobil nükleer santralini ele geçirdi”

“Rus işgalciler Çernobil nükleer santralini ele geçirdi”

Rusya’nın Çernobil nükleer santralini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, ”Uluslararası teknik güvenlik kurallarının öngördüğü şekilde nükleer santral çalışanlarının rotasyonuna izin vermiyorlar.

9Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Çok sayıda Rus askeri araçlarının hareketi ve kirlenmiş radyoaktif tozun atmosfere yükselmesi nedeniyle toprağın üst düzeyinin bozulmasından dolayı radyasyon kontrol seviyelerinin yükselişi kaydedildi.

10Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Ukrayna tarafı, Rusya'nın eylemlerinin Avrupa'da büyük çaplı bir çevre felaketine yol açabileceği konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu uyardı” denildi.

11“Ukrayna, Rusyaya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayanlara minnettar”

“Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayanlara minnettar”

“Ukrayna ordusu ve diğer tüm ulusal savunma güçleri, Rus saldırısına güçlü bir şekilde karşı koyuyor, düşman kuvvetleri kayıp veriyor, stratejik pozisyonlarımızı tutuyoruz" denilen açıklamada, "Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD, Kanada, AB ve diğer uluslararası ortaklara minnettardır.

12Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Aynı zamanda, bu önlemler Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını durdurmak için henüz yeterli değil. Bazı Avrupa ülkelerini, Ukrayna vatandaşlarının ve tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliğinin korunması söz konusu olduğunda, dar siyasi çıkarlara göre hareket etmemeye çağırıyoruz.

13Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel normlarına saygıya dayalı uluslararası güvenlik mimarisinin ve küresel dünya düzeninin gelecek kaderi tehlikededir. Rusya, SWIFT ödeme sisteminden derhal çıkarılmalıdır. Hiç gecikmeden hemen harekete geçmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

14“Ukrayna, ek silah sevkiyatı için başvuruda bulundu”

“Ukrayna, ek silah sevkiyatı için başvuruda bulundu”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında, “Ukrayna, devletimizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için ek silah sevkiyatı için ortaklarına ilgili başvuruda bulundu. Ukrayna ve Ukrayna vatandaşları için mali ve insani yardımı aktif bir şekilde temin ediyoruz.

15Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Rusya, Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığına son vermeli ve barışçıl bir çözüm için diyalog başlatmalıdır.

16Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Bu, hayat kurtarmaya ve Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediği bir felaketi önlemeye yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

17Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir
18Ukraynadan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

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