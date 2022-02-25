Ukrayna'dan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Aynı zamanda, bu önlemler Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını durdurmak için henüz yeterli değil. Bazı Avrupa ülkelerini, Ukrayna vatandaşlarının ve tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliğinin korunması söz konusu olduğunda, dar siyasi çıkarlara göre hareket etmemeye çağırıyoruz.