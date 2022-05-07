Ukrayna'dan Rusya'ya bir şok daha: Moskova'dan sonra Amiral Makarov vuruldu! Türk İHA’larıyla...

Gazete, Rus ordusunun gemideki personeli kurtarmak için operasyon başlattığı iddiasını da aktardı. Rusya, 14 Nisan’da vurulan Moskova kruvazöründe önce “bilinmeyen bir nedenle” yangın çıktığını ve tüm mürettebatın kurtulduğunu açıklamıştı. Ölen ve kaybolan askerler olduğunu ise yaklaşık bir hafta sonra kabul etmişti. Olayda kaç denizcinin öldüğü ise hâlâ net değil.