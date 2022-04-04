Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri... Rus ordusu çekildi Buch'da vahşet ortaya çıktı! Tek kelimeyle vahşet: Yüzlerce cansız beden...
Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki saldırılarında 40. güne girildi. Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının ortaya çıkmasının ardından dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Rus ordusunun Harkov'a saldırısında çok sayıda sivil ve çocuk yaralandı.
Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ederken çatışma bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Ukrayna'daki savaştan saat saat gelişmeler...
07.00 BUCHA KATLİAMI DÜNYA BASININDA
Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının ortaya çıkması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Bazı gazeteler 'soykırım' manşeti ile çıkarken, New York Times, Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine geniş yer ayırdı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunması dünyayı ayağa kaldırdı.
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Kiev bölgesindeki şehirlerde sivillere ait 410 cansız bedene ulaşıldığını açıklarken İngiliz Mirror gazetesi bu gelişmeyi 'soykırım' manşeti ile okurlarına duyurdu.
'Bu Gerçek Barbarlık': Rus İşgali Altında Yaşam ve Ölüm başlığı ile Ukrayna'daki son gelişmeleri okurlarına duyuran New York Times, haberinde Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine yer veriyor.
Bucha'dan gelen bir görüntüye manşetinde yer veren Guardian ise 'Bucha'da Korku: Rusya, işkence yapmak ve sivilleri katletmekle suçlanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Times'ın manşetinde 'Siviller sokaklarda kurşuna dizildi' yazıyor ve gazetecilerin Bucha'daki iki bölgeyi ziyaret ettikten sonra birçok kurbanın infazı andıran şekilde bağlı oldukları belirtiliyor.
İnternet sayfasının sür manşetinde 'Bucha katliamının görgü tanıkları şimdi konuşuyor' başlıklı bir habere yer veren Alman Bild gazetesi 'katliam'dan sağ kurtulan görgü tanıklarının ifadelerine geniş bir yer ayırdı.
Financial Times ve The Telegraph ise yaptırımlar konusuna odaklanıyor. Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, Bucha katliamının ardından yeni yaptırımların yolda olduğunu söyledi. AB diplomatlarının Çarşamba günü ek önlemleri görüşmeleri bekleniyor.
'Putin'in insanlık üzerindeki lekesi' manşeti ile çıkan Daily Mail, Ukrayna'da yaşananları Nazilerin vahşeti ve Stalin'in Büyük Terörü ile kıyaslandığını belirtiyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'dan alıntı yapan Metro, DEAŞ'tan daha kötü' manşeti ile Bucha'daki gelişmeyi okurlarına duyurdu.
RUS ORDUSU ÇEKİLDİ DEHŞET ORTAYA ÇIKTI
Rus ordusunun çekildiği Kiev banliyölerine Ukrayna askerleri ve gazeteciler girdi. Ortaya çıkan manzara ise korkunç.
Önceki gün BBC muhabiri, Rus ordusunun çekildiği Kiev dışındaki E-40 otoyolunda, sadece 200 metrelik bir alanda çoğu yanmış halde 13 ceset gördüğünü bildirmişti. Dün de AFP muhabirleri, başkent yakınlarındaki Bucha’da sivil giyimli 20 ceset tespit etti.
ELLERİ ARKADAN BAĞLI
Çekilen fotoğraflarda bu kişilerden en az birinin başından vurulduğu ve ellerinin beyaz bir bez parçasıyla arkadan bağlandığı görülüyor. Bucha Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, sokaklardaki cesetlerin yanı sıra Rusların açtığı bir toplu mezarda 280 sivil bulunduğunu, çoğunun başlarından vurularak infaz edildiğinin anlaşıldığını söyledi. Amerikan TV kanalı CBS’e konuşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Bu bir soykırım” dedi.
RUSYA'DAN YANIT: GÖRÜNTÜLER KURGU
Zelenski, “Rusya’nın savaş suçlarının araştırılması için özel bir mekanizma” kurduklarını da açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Bucha’dan gelen görüntüler için “provokasyon ve kurgu” ifadesini kullanarak “Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını” belirtti.
06.07
Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının ortaya çıkmasının ardından Avrupalı liderler, Rus ordusunun soruşturulması çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Bucha'daki saldırıları, "Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtı" olarak nitelendirdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunması Avrupalı liderler tarafından kınandı. Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun savaş suçu işlediğini söyleyerek, Rus ordusu hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki olayları kınadığını belirterek, "Rusya'nın Irpin ve Bucha'daki masum sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtıdır" dedi. Johnson, "Kremlin'den gelen hiçbir inkar veya yanlış bilgi, hepimizin doğru olduğunu bildiğimiz gerçeği değiştiremez. Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Putin'in savaş makinesini güçsüz bırakmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yaptırımlarımızı ve askeri desteğimizi artırmanın yanı sıra, sahada ihtiyacı olanlara yardım etmek için insani destek paketimizi güçlendiriyoruz" dedi. Johnson ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik desteğin ön sahalarında yer aldığını söyleyerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturma yapacağını ve İngiltere Adalet Bakanı Dominic Raab'ın konuyla ilgili ek mali desteğin sağlanmasına ve uzmanların görevlendirilmesine yetki verdiğini söyledi.
“Rus birlikleri geri çekilmeye zorlandıkça, Irpin ve Bucha gibi kasabalardaki korkunç eylemlerinin arttığını görüyoruz”İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Rus güçlerini Ukrayna'nın Bucha ve Irpin kasabalarında "korkunç eylemler" yapmakla suçlayarak, bu eylemlerin savaş suçu olarak soruşturulmasını talep etti. Truss, yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri geri çekilmeye zorlandıkça, işgalci güçlerin Irpin ve Bucha gibi kasabalardaki korkunç eylemlerinin arttığını görüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı ve haksız işgali sırasında masum sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yaptıkları saldırılar, savaş suçu olarak soruşturulmalı" dedi. Truss, "Rusya'nın sinik dezenformasyon yoluyla bu vahşeti işlediğini örtbas etmesine izin vermeyeceğiz. İngiltere bunun olmamasını sağlamak için üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.
Truss, İngiltere'nin savaş suçlarını soruşturma yetkisine sahip birincil kurum olan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından yapılacak herhangi bir soruşturmaya tam desteği taahhüt ettiğini belirterek, 24 Mart'ta İngiltere'nin ICC'ye Rus savaş suçlarını soruşturma çabalarına yardımcı olmak için 1 milyon sterlinlik ek bir fon teklif ettiğini söyledi.
"Savaş suçlarının failleri hesap verecek”
Avrupalı liderler, Bucha'daki olaylara ilişkin tepki gösterirken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaş suçlularının hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Leyen, Bucha'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın çekildiği bölgelerde tarif edilemez dehşet raporları karşısında dehşete düştüm. Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var. Savaş suçlarının failleri hesap verecek” dedi.
"Failler ve komutanları adalete teslim edilmelidir"
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Bucha ve Ukrayna'daki Rus ordusundan kurtarılmış diğer bölgelerden gelen görüntülerin "soğuk gerçeği gösterdiğini" söyledi. Metsola, Putin'in savaş suçları işlediğini söyleyerek, "Dünyanın Ukrayna'da olup bitenlerden haberdar edilmesi ve Rusya`ya daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiriyor. Failler ve komutanları adalete teslim edilmelidir" dedi.
"Rus ordusu tarafından işlenen bu suçlar soruşturmalıdır"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Bucha'daki saldırı görüntülerini "korkunç ve dehşet verici" olarak nitelendirdi. Scholz, "Rus ordusu tarafından işlenen bu suçları amansız bir şekilde soruşturmalıyız. uluslararası örgütlere vahşeti bağımsız olarak belgeleyebilmeleri için bu alanlara erişim izni verilmesini talep ediyorum. Failler ve onları görevlendirenler yargılanmalı" dedi.
"Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştıracağız"
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, “Putin'in şiddeti masum aileleri yok ediyor ve sınır tanımıyor” ifadelerini kullanarak, "Savaş suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır. Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştıracağız ve Ukrayna'yı savunmasıyla daha da destekleyeceğiz" dedi.
"Rusya hesap vermeli"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bucha'daki görüntüleri "dayanılmaz" olarak nitelendirerek, "Rus makamları bu suçların hesabını vermek zorunda kalacak” dedi.
“Rusya’ya yönelik baskılar artırılmalı”
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Buça kentindeki saldırıların savaş suçlarına dönüşmesi halinde sorumluların yargılanıp mahkum edileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakan Le Drian,“Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı başlattıkları ve etkisi her geçen gün daha da artıran saldırıları sona erdirmek için Rusya’ya yönelik ekonomik ve uluslararası baskı artırılmalıdır” dedi.
“Silahsız sivillere yönelik katliamların vahşeti korkutucu ve dayanılmaz“
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Bucha'daki sivillere yönelik şiddet iddialarını kınarken, basın ofisinden yapılan açıklamada, "Bucha'da ve Ukrayna ordusunun özgürleştirdiği diğer bölgelerde işlenen suçların görüntüleri bizi dehşete düşürdü. Silahsız sivillere yönelik katliamların vahşeti korkutucu ve dayanılmaz. Rus makamları düşmanlığı derhal durdurmalı, sivillere yönelik şiddeti durdurmalı ve yaşananların hesabı vermelidir" dedi.
“İşlenen savaş suçları cezasız kalamaz”
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bucha’da öldürülen sivillerin görüntülerini gördükten sonra "korku, acı ve öfke" duyduğunu ifade ederek, “İşlenen savaş suçları cezasız kalamaz. Tüm dayanışmamız ve desteğimiz Ukrayna halkıyla” dedi.
BM’den bağımsız soruşturma çağrısıBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın Bucha kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı. Bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğe yol açması esastır” dedi.
02.06
Rus ordusunun Harkov’a saldırıları devam ederken, bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ve metro istasyonunda kalan diğer vatandaşların katıldığı düğün çevredeki basın mensupları ve vatandaşlar tarafından kayda alındı.
Düğünü kayda alan bir vatandaş ise, “İşte metroya böyle giriyoruz ve bugün burada düğün olacak. İnsanlar gördüğünüz bu metro vagonlarında yaşıyorlar. İnanması zor ama durum bu” dedi.
Terehov ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile şehirdeki son duruma ve gerçekleşen düğüne ilişkin açıklama yaparak, “Değerli Harkovlular, savaşın 39’uncu günü şehrimiz ve Ukrayna kahramanlar gibi direniyor ve zafere yaklaşıyoruz. Halk pes etmeyecek ve bombardımanlara rağmen marketler, pazarlar çalışıyor normal hayata dönüyoruz. Harkov şehri yaşıyor ve kazanacak. Evlenen çiftimize barış dolu gökyüzünün altında uzun yıllar birliktelik diliyorum. Çok fazla çocuğunuzun olmasını istiyorum. Çocuk devamlılık demektir ve yaşadığımız manasına gelir. Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirdi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü. Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı. Bu halkın ruhunu gösteriyor. Bugünkü düğün sadece ölüme ve yıkılara direnmenin sembolü değil, normal hayatın bir sembolüydü. Ukrayna dize gelmeyecek” ifadelerini kullandı.
01.43
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Harkov Valiliği, Rus ordusunun kente saldırı düzenlediğini duyurdu. Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, “Akşam saatlerinde Harkov’un Slobodskoy semti saldırıya maruz kaldı. Maalesef sivil can kayıpları yaşandı ve yaralılar var. Aralarında çocukların da olduğu 23 vatandaş yaralandı” dedi.
Can kaybına ilişkin net sayı vermeyen Sinegubov, “Lozovskaya şehrinin roket saldırısı altında kalma ihtimali var ondan dolayı vatandaşları Poltova’ya tahliye edeceğiz. İzüm şehrinde ise işgalcilerle çatışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.
Gün içerisinde Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait SU-34 savaş uçağının düşürüldüğünü açıklayan Sinegubov, uçağın pilotunun esir alındığını açıkladı.
İnsani yardımlar konusunda da sürekli çalıştıklarını aktaran Sinegubov, “Harkov Polonya’dan 600 tonluk gıda yardımı aldı ve yardımlar gerekli yerlere paylaştırıldı” dedi.
00.57
Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 39’uncu gününde devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı 30. Mekanize Taburu, Rus ordusunun mevzilerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 24 Şubat-4 Nisan tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarına değinilerek, 18 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, bin 249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin imha edildiği duyuruldu.