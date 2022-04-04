Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri... Rus ordusu çekildi Buch'da vahşet ortaya çıktı! Tek kelimeyle vahşet: Yüzlerce cansız beden...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunması Avrupalı liderler tarafından kınandı. Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun savaş suçu işlediğini söyleyerek, Rus ordusu hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki olayları kınadığını belirterek, "Rusya'nın Irpin ve Bucha'daki masum sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtıdır" dedi. Johnson, "Kremlin'den gelen hiçbir inkar veya yanlış bilgi, hepimizin doğru olduğunu bildiğimiz gerçeği değiştiremez. Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Putin'in savaş makinesini güçsüz bırakmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yaptırımlarımızı ve askeri desteğimizi artırmanın yanı sıra, sahada ihtiyacı olanlara yardım etmek için insani destek paketimizi güçlendiriyoruz" dedi. Johnson ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik desteğin ön sahalarında yer aldığını söyleyerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturma yapacağını ve İngiltere Adalet Bakanı Dominic Raab'ın konuyla ilgili ek mali desteğin sağlanmasına ve uzmanların görevlendirilmesine yetki verdiğini söyledi.