Ukrayna-Rusya savaşında son durum... Ukrayna Yılan Adası'nın intikamını aldı! Rusya'nın amiral gemisi Moskova vuruldu...
24 Şubat'ta başlayan Rus işgali Ukrayna topraklarında şiddetli çatışmalar ve bombalamalarla devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı vurduğunu açıkladı. Savaşın ilk günlerin Yılan Adası'nı kuşatan gemi ile ilgili Rusya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Mariupol'deki son Ukraynalı askerler kenti savunmayı sürdürürken, kritik saatler başladı. Kent düşerse, Ruslar Donbas'taki tüm Ukrayna askerlerini kuşatabilir. Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’dan Rusya’ya karşı “birlik” mesajı geldi. ABD’den Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık ek silah ve savunma desteği geldi.
Ukrayna topraklarında Rus işgalinde 50. güne girildi. Savaş bölgesindeki yaşananları dünya endişe ile izliyor. İşte kanlı çatışmaların devam ettiği Ukrayna'daki saat saat gelişmeler...
07.00: MARIUPOL'DE KRİTİK SAATLER
Rus ablukası altındaki liman kenti Mariupol için kritik günler, hatta saatler başladı. Kenti savunan Ukrayna ordusu askerleri, çok küçük bir bölgede sıkışırken, cephanenin de bitmesi üzerine karşı saldırı düzenleyemeyecek konuma düştü. Rusya'nın kenti tamamen abluka altına alması nedeniyle askerlere mühimmat ulaştırılamıyor.
Ukrayna cephesindeki askerler cephaneliğin tükendiğini ve teslim olmak zorunda kalacaklarını belirtiyor.
Mariupol'un düşmesi, savaşın gidişatı açısından da büyük önem taşıyor. Zira Rusya'nın Mariupol'u da tamamen kontrol etmesi durumunda, Donbas bölgesine yönelik bir kuşatma harekatının güney cephesi de açılmış olacak. Böylece Rus askeri, Donbas'ı savunan Ukrayna ordusunu dört taraftan kuşatabilecek konuma erişecek.
Rus birliklerinin Donbas bölgesine doğru hareketlendiği ve takviye aldığı tespit edilmişti. Batılı yetkililer Mariupol'un böyle bir dönemde düşmesinin, savaşta dengeleri değiştireceğinden endişeli.
Azov'a katıldılar
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya’nın Mariupol kelimesini duymaktan nefret ettiğini ifade ederek, "Kremlin’in Ukrayna’dan daha çok nefret ettiği bir şey varsa o da Mariupol kelimesi. Askerlerimiz kendilerinden 10 kat fazla olan düşmana karşı şehri savunuyor… Silahlı kuvvetler olarak oradaki askerlerimize yardım için her yolu deniyoruz" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte kentte liman bölgesinde sıkışan askerlerin 'riskli bir hareket' yaparak, diğer askerlerle buluşmayı başardıkları öğrenildi. 36. Piyade Taburu'nun bazı askerlerinin, Azov Taburu ile buluştuğu ve savunmalarına devam edecekleri belirtiliyor.
Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol’de 1026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu öne sürdü. Bununla birlikte Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü, henüz teslim olma ile ilgili bir bilginin kendilerine ulaşmadığını belirtti. Konaşenkov ayrıca Rusya topraklarında Ukrayna’nın sabotaj ve saldırı girişimleri olduğunu öne sürerek, “Sabotajlar devam ederse Rus ordusunun şimdiye kadar uzak durduğu Kiev de dahil olmak üzere karar alma merkezleri vurulacak” dedi. Öte yandan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Mariupol’deki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.
Teslim olurlarsa ne olacak?
Mariupol’de 36. Piyade Taburu’na bağlı bazı askerlerin teslim olduğu öne sürülürken, kenti savunan Azov Taburu’nun teslim olması beklenmiyor. Sonuna kadar savaşacaklarını açıklayan Azov üyeleri, ele geçirilmeleri halinde zor bir durumla karşı karşıya kalacak. Askeri uzmanlar, askerlerin işkence göreceğini, Rus TV’lerinde ‘itirafa’ zorlanacağını belirtiyor.
Rus ordusundan imaj çalışması
Mariupol’de büyük oranda kontrolü ele geçiren Rusya, kente bazı basın mensuplarını götürdü.
Rus ordusu tarafından yapılan basın turunda kentin durumu gösterilirken, çekilen karelerde sivillere özellikle yer verilmesi dikkat çekti.
Fotoğrafların, kentteki sivillerin iyi durumda olduğunu göstermeyi amaçlar gibi gözükmesi dikkatlerden kaçmadı. Gezinin durakları arasında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği tiyatro binası da vardı. Rusya, binanın askeri amaçla kullanıldığını iddia etti.
05.27
24 Şubat’ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor. Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich’ten geldi ve açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
YILAN ADASI'NIN İNTİKAMI
Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, 'Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna' ifadelerini kullanarak intikamın alındığını belirtti.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskova ile ilgili Rus tarafından da açıklama geldi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gemideki mühimmatın infilak ettiği ve ciddi hasara yol açtığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada bunun Ukrayna'nın saldırısı sonucu olup olmadığına dair bir bilgi yer almazken tüm personelin başarı ile tahliye edildiği belirtildi.Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı.
Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu.Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.
'UKRAYNA'NIN EN CESUR ASKERİ'
Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, geçtiğimiz günlerde memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü.Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.
04.12
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya’ya karşı “birlik” mesajı verdi.
Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Kiev yakınlarındaki Irpin ve Borodyanka şehirlerindeki tahribatı yerinde gözlemleyen liderler, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın dostu bu dört mükemmel ülkenin mükemmel liderlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya liderlerini Rus işgalinden yeni kurtulan Bucha, Borodyanka, Dmitrivka ve Kiev bölgelerini ziyaret etme şansı buldu. Bu yıkılan, saldırılan küçük kentleri kendi gözleriyle görmek onlar için çok önemliydi. Bugün anlamadığımız şey savaşla ilgili değil anlaşılması zor olan trajediyle ilgiliydi. Savaşın başlangıcından itibaren Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, Ukrayna'yı destekleyen ilk ülkeler oldu. Ukrayna'nın Avrupa ailesindeki yerini alma arzusunu ilk destekleyen ülkelerdi. AB ülkelerinde Rusya’ya yönelik güçlü yaptırım politikasını uygulayan silah desteği ve askeri desteklerde bu ülkeler ilk sıradaydı. Ve bu dört devletin Ukrayna'nın gelecekteki tarihinin tüm sayfalarında başta olacağından eminim. Bizim harika bir geleceğimiz var. Çünkü böyle ortaklar ve dostlarla kesinlikle kazanacağız” dedi.
“Bu bir savaş değil, terördür”
Rusya'nın saldırganlığının bir savaş değil terörizm olduğunu aktaran Duda, bu saldırganlığın sorumlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek, “Uçaklar ve askerler, konutlar ile sivilleri bombalamak hatta öldürmek için gönderilirse, bu savaş değil, zulümdür, haydutluktur, terördür" dedi. Savaşın iki yüzüne de şahit olduklarını belirten Duda, "Bu, savaşın anlayamadığımız ve kabul edemeyeceğiz yüzüdür. Rus saldırganlığının yaşandığı Kiev'den uluslararası topluma bu saldırganlığa karşı güçlü muhalefet çağrısı yapılmalıdır. Kural tanımayanlarla diyalog kurmayacağımızı da yinelemek isterim" dedi.
“Ukrayna, Marshall Planı gibi büyük bir kurtarma hareketine ihtiyaç duyuyor”
Irpin ve Borodyanka’nın yıkımın izlerini taşıdığını aktaran Litvanya Devlet Başkanı Levits, şehrin, evlerin, kiliselerin ve köprülerin enkazına gömüldüğünü belirterek, Ukrayna'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın toparlanmasına yardımcı olan Marshall Planı gibi büyük bir kurtarma hareketine ihtiyaç duyduğunu aktardı.
“Zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacağız"
Letonya Devlet Başkanı Levits ise, Ukrayna'ya desteklerini göstermek için Kiev'de olduklarını ifade ederek, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini ve Ukrayna’nın savaşta galip gelmesi için yardım ve desteğe devam edeceklerini aktardı. Levits, "Birliğimiz gücümüzdür. Zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi.
Estonya savunma bütçesinin 3'te 1'ini Ukrayna'ya verecek
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Ukrayna'nın hiç olmadığı kadar askeri yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, askeri yardımın arttırılması çağırısında bulundu. Estonya'nın savunma bütçesinin 3'te 1’ini Ukrayna'ya aktarılacağını ifade eden Karis, "Savaşı diplomatik kanallardan sonlandırmak için hiçbir çabayı esirgemiyoruz ancak mevcut durum devam ederken barışı sadece savaş alanındaki kazanımlarla sağlayabiliriz" dedi.
03.26
ABD, Ukrayna’ya desteğini artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Yönetimimin Ukrayna'ya ek 800 milyon dolarlık silah, mühimmat ve diğer güvenlik yardımına izin verdiğini paylaştım. Ukrayna ordusu, sağladığımız silahları yıkıcı bir etki için kullandı. Rusya, Donbass bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanırken, ABD Ukrayna'ya kendisini savunması için yardım yapmaya devam edecek” dedi.
ABD’den Ukrayna’ya helikopter desteğiYeni yardım paketinde Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna başlatması beklenen saldırılara Ukrayna'nın yanıt vermesini sağlayacak silahların yer aldığını aktaran Biden, yardım paketinin içinde top sistemleri, toplar ve zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri helikopterler olduğunu kaydetti.
ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla Ukrayna’ya silah transferini kolaylaştırmaya devam ettiğinin altını çizen Biden, “ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla Ukrayna'ya sağladığı istikrarlı silah tedariki, Rus işgaline karşı mücadelesini sürdürmede kritik önem taşıyor. Putin'in Ukrayna'yı ele geçirme ve kontrol etme amacına ulaşamamasına yardımcı oldu. Şimdi dinlenemeyiz. Başkan Zelenskiy'e güvence verdiğim gibi, ABD halkı özgürlük mücadelesinde cesur Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecek” dedi.
02.41
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Kanada'nın Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne uyguladığı yaptırımlara Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanada parlamentosunun üst kanadı Senato'nun 87 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiği ve Rusya’ya girişlerinin engelleneceği duyuruldu. Açıklamada, “Bu kişiler ulusal çıkarlarımıza aykırı olarak mevcut ABD yönetiminin Rusofobik politikalarının ön saflarında yer almaya çalışan Ottawa'nın düşmanca adımlarına cevaben listeye kalıcı olarak dahil ediliyor” denildi.Açıklamada ayrıca, Kanada’nın aynı politikaları sürdürmesi durumunda Rusya-Kanada ilişkilerine daha fazla zarar verilebileceği ifade edildi.
02.24
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarına karşılık olarak ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 398 üyesine yaptırım kararı aldı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla birlikte ABD tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 328 milletvekiline karşı alınan yaptırım kararına Rusya’dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinin 398 üyesine yaptırım kararı alındığı belirtilerek, “Joe Biden yönetimi tarafından 24 Mart'ta Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumasının 328 milletvekiline karşı uygulanan Rusya karşıtı yaptırım dalgasına karşılık olarak, daha önce ‘kara listeye’ alınan Rus parlamenterlerle birlikte fiilen tüm parlamento üyelerini kapsadığı dikkate alınarak aynı şekilde ABD Temsilciler Meclisi'nin 398 üyesine kısıtlamalar getiriliyor. ABD Kongresi'nin alt meclisinin komitelerinin liderliği ve başkanları da dahil olmak üzere bu kişiler Rusya'nın önleme listesine sürekli olarak dahil ediliyor” denildi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin daha önce yaptırım listesine alındığı bu doğrultuda ismi açıklanan ABD Kongresinin 398 üyesinin “karşılıklılık” ilkesi doğrultusunda yaptırımlara tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, yaptırım listesine alınan ABD Temsilciler Meclisi’nin 398 üyesinin isimlerine yer verilirken, ABD yaptırımlarına karşılık Rusya’nın da karşı önlemlerini daha da genişletilebileceği ifade edildi.
01.27
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya topraklarında Ukrayna’nın sabotaj ve saldırı girişimleri olduğunu öne sürerek, “Sabotajlar devam ederse Kiev de dahil olmak üzere Rus ordusunun şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezleri vurulacak” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’yı Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj girişimleri konusunda tehdit etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj ve bombardıman girişiminde bulunduğunu öne sürerek, “Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarındaki nesnelere yönelik sabotaj ve saldırı girişimlerini görüyoruz. Bu tür olayların devam etmesi halinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev de dahil olmak üzere şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerini vuracak” dedi.
Rus ordusunun Ukrayna’daki faaliyetlerine de değinen Konaşenkov, “Mariupol şehrinde bulunan ticari liman, Nazi oluşumu 'Azov' militanlarından tamamen kurtarıldı. Naziler tarafından limandaki gemilerde rehin tutulan yabancı uyruklu kişiler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakıldı. Kentte bulunan Ukrayna askeri birliklerinden ve Azov’dan geri kalanlar bloke edilerek kuşatmadan kaçma fırsatından yoksun bırakıldı” ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 36 askeri nesneyi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana (Ukrayna’ya ait) 130 uçak, 103 helikopter, 244 uçaksavar füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 173 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 243 çoklu roketatar, 937 saha topçu silahları ve havanlarının yanı sıra 2 bin 82 adet özel askeri araç imha edildi” dedi.
00.51
Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. AB Konseyi tarafından kabul edilen ve “Avrupa Barış Desteği” çerçevesinde Ukrayna’ya yapılacak toplam yardım miktarı 1,5 milyar euroya ulaştı.
Avrupa Birliği (AB) “Avrupa Barış Desteği” çerçevesinde Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. AB’nin Ukrayna’ya yapacağı toplam yardım miktarı 1,5 milyar euroya ulaştı. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Konsey, Avrupa Barış Desteği (EPF) çerçevesinde AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunması, yeteneklerinin ve direncinin daha fazla desteklemesi ve sivil nüfusu saldırılara karşı korumasına izin verecek iki yardım tedbirini kabul etti” denildi. Açıklamada ayrıca, “AB, Ukrayna için EPF çerçevesinde halihazırda seferber edilen kaynaklara 500 milyon euro ekleyerek, başlangıç bütçesini üç katına çıkararak 1,5 milyar euroya çıkaracak” ifadelerine yer verildi.
Yeni destek paketi hakkında açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, “Bu yeni ilave 500 milyon euro ile AB, AB üye devletlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedarikini desteklemek için toplam 1,5 milyar euro tahsis etti. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bir saldırıya hazırlanırken, topraklarını ve nüfusunu savunmak ve daha fazla acı çekmesini önlemek için Ukrayna'ya askeri desteğimizi sürdürmemiz ve artırmamız çok önemli” ifadelerini kullandı.