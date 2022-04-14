Ukrayna-Rusya savaşında son durum... Ukrayna Yılan Adası'nın intikamını aldı! Rusya'nın amiral gemisi Moskova vuruldu...

Basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın dostu bu dört mükemmel ülkenin mükemmel liderlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya liderlerini Rus işgalinden yeni kurtulan Bucha, Borodyanka, Dmitrivka ve Kiev bölgelerini ziyaret etme şansı buldu. Bu yıkılan, saldırılan küçük kentleri kendi gözleriyle görmek onlar için çok önemliydi. Bugün anlamadığımız şey savaşla ilgili değil anlaşılması zor olan trajediyle ilgiliydi. Savaşın başlangıcından itibaren Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, Ukrayna'yı destekleyen ilk ülkeler oldu. Ukrayna'nın Avrupa ailesindeki yerini alma arzusunu ilk destekleyen ülkelerdi. AB ülkelerinde Rusya’ya yönelik güçlü yaptırım politikasını uygulayan silah desteği ve askeri desteklerde bu ülkeler ilk sıradaydı. Ve bu dört devletin Ukrayna'nın gelecekteki tarihinin tüm sayfalarında başta olacağından eminim. Bizim harika bir geleceğimiz var. Çünkü böyle ortaklar ve dostlarla kesinlikle kazanacağız” dedi.