Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Ukrayna dünyaya duyurdu: Berdyansk Limanı'nındaki Rus gemisi batırıldı!
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta bir ay geride kaldı. 24 Şubat'ta Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta kritik gelişmeler yaşanmaya devam ederken arkasında binlerce can kaybı, yeni bir mülteci dalgası ve şimdiden harabeye dönmüş kentler bıraktı. Ukrayna bir Rus gemisini yok ettiğini duyurdu. Rus askerleri, Ukrayna'da tecavüzü 'savaş aracı' olarak kullanmakla suçlandı. Ukrayna başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbarlar üzerine harekete geçti ve ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı. Zelenski, savaşın birinci ayında 'küresel protesto' çağrısı yaptı. Rusya, Moskova'da görev yapan bazı ABD'li diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti ve sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bir ay geride kalırken, savaş 44 milyon nüfuslu Ukrayna’yı derinden sarstı. Rus güçlerinin 24 Şubat’ta başlattığı harekâtın başından bu yana milyonlarca insan evlerini terk etti, binlerce can kaybı yaşandı. Barış müzakerelerinde şu ana kadar elle tutulur bir sonuç elde edilemezken, savaşın tüm yıkıcılığıyla sürdüğü Ukrayna’da yerle bir olan kentlerde insanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya.
10.14
Berdyansk Limanı'nındaki Rus gemisi vuruldu. Gelen ilk bilgiler bölgedeki bir Rus çıkartma gemisinin hedef alındığı yönünde.Le Beck enstitüsünde jeopolitik ve güvenlik analisti olan Michael Horowitz tarafından yapılan paylaşımda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.Ukrayna Savunma Bakanlığı haberleri doğruladı ve Orsk çıkarma gemisinin yok edildiğini duyurdu.
10.00
Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş nedeniyle Ukrayna'da yaklaşık 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 3 milyon 600 bin kişi başka ülkelere kaçtı.
Topçu ateşi altındaki başkent Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun verdiği bilgiye göre savaşın başlangıcından bu yana 264 sivil hayatını kaybetti.
Çatışmaların en yoğun olduğu güneydeki Mariupol kentinde ise yetkililer en az 2 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, savaş öncesinde 430 bin nüfusa sahip kentte halen 100 bin sivilin bulunduğunu, sivillere gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde zorluklar yaşandığını kaydetti.
09.45
Azak Denizi kıyısında yer alan Berdyansk şehrindeki limanda devasa bir patlama gerçekleşti ve ardından yangın çıktı.Ukraynalı yetkililer, Rus işgalcilerin limana yığdığı roket ve top mermilerinin havaya uçtuğunu açıkladı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, Rus ordusunun Karadeniz Filosu'nda bulunna Orsk adlı savaş gemisinin yok edildiğini söyledi. Batırılan Orsk'un yanı sıra iki Rus savaş gemisinden de siyah dumanlar yükseldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir Rus savaş gemisinin vurulduğu ve diğerlerinin de hızlıca limandan ayrılmaya çalıştığı görüldü.Berdyansk, haftalardır yoğun Rus bombardımanı altındaki Mariupol'ün 75 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.
08.35
Rus birliklerinin işgal edebildiği tek Ukrayna şehri olan Herson'da ülkenin en önemli tiyatro yöneticilerinden biri askerler tarafından zorla gözaltına alındı.Yönetici Oleksandr Kniga'nın evine baskın yapan Rus işgalciler tiyatrocuyu alıp götürdü ve şu an nerede olduğu bilinmiyor.Görgü tanıkları, baskın sırasında Rus askerlerinin komşulara evlerinden çıkmaları halinde vurulacaklarını söylediğini aktarıyor.62 yaşındaki Kniga, Ukrayna'nın en saygın tiyatro yönteicilerinden biriydi.
08.30
ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de. Şehir, iki günde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerine ev sahipliği yapacak.Üç zirvenin de konusu Ukrayna krizi olacak. Aynı anda bu üç grubun liderlerinin bir araya gelmesi; Batı'nın pek de alışkın olduğu bir tablo değil. Birliktelik mesajının daha güçlü verilmesi için üç zirve birden aynı hafta Brüksel'de düzenleniyor. Biden, üç zirvede de yer alacak. Böylece ilk kez bir AB zirvesine bir ABD Başkanı katılmış olacak.
NATO zirvesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de video konferans yöntemiyle bir konuşma yapması bekleniyor.Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO zirvesi için Brüksel'e ulaştı.
08.15
ABD Savunma Bakanlığı, Rus işgalcilerin Ukrayna'da savunma pozisyonuna geçtiğini bildiriyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 30 kilometre uzağında olduğunu belirten bir Pentagon yetkilisi, birçok cephe hattında ise savunmada kaldıklarını söyledi.
07.20:
Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş aracı olarak kullandığı bildiriliyor.
İLK RESMİ SORUŞTURMA
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbar üzerine ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin kadına saldırdığını söyledi.
Kadının kocasını öldüren askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi.Venediktova, askerlerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra, çiftin çocuklarını silahlarla tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.
UKRAYNALI VEKİL:SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANIYORLAR
1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından işgaline değinen Milletvekili Lesia Vasylenko ise şu ifadeleri kullandı;'İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor.'
06.35
Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı. Savaşta neredeyse bir ay geride kalırken Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan uydu görüntüleri ise Rus ordusunun savunma pozisyonuna geçmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Bu iddiaya ABD'den doğrulama geldi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili, Rus ordusunun Kiev çevresine savunma pozisyonları kazdığını doğruladı.Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor.
06.00
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Perşembe günü Ukrayna'ya yapılacak 6 bin füze yardımını açıklaması bekleniyor.Brüksel'de düzenlenecek olan NATO ve G7 liderleri zirvesinde Johnson, Ukrayna askerlerine ve pilotlarına 33 milyon dolarlık ek yardım da açıklayacak.
İngiltere hükümeti, BBC Dünya Servisi'nin Ukraynaca ve Rusça dil servislerine de 4,1 milyar poundluk katkı yapacak.Johnson, "Birleşik Krallık, Ukrayna'ya ekonomik ve askeri yardımları artırmak için mütteifkleriyle çalışmaya devam edecek. krizin birinci ayı dolarken uluslararası toplum bir seçimle karşı karşıya. Ukrayna'da özgürlük ateşinin yanmaya devam etmesini sağlayabiliriz ya da Avrupa ve dünyada bunun söndürülmesi riskini alırız." dedi.İngiltere, Ukrayna ordusuna daha önce de 4.000 füze yardımında bulunmuştu. 400 milyon poundluk da insani ve ekonomik yardım gönderdiğini açıklamıştı.
05.44
ABD'nin Moskova Büyükelçilii'ne, çarşamba günü Rusya yönetiminden ulaşan listede yer alan birçok diplomat, "persona non grata" yani "istenmeyen kişi" ilan edildi.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün yaptığı açıklamada, listede yer alan diplomatların Rusya'dan çıkarılacağı belirtildi ancak sayı verilmedi:"Bu, Rusya'nın ikili ilşkilerimize katkı vermeyen ve yapıcı olmayan adımlarının sonuncusu. Şu an her zamankinden fazla şekilde hükümetlerimiz arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli diplomatik personelin görev yapması kritik önemde."
Rus medyası, bunun, ABD'nin Birleşmiş Milletler'de çalışan 12 Rus diplomatı "ulusal güvenlik kaygıları" sebebiyle sınır dışı etme kararına yanıt olduğunu yazdı. Habere detaylı şekilde yer veren Interfax da diplomatların sayısını vermedi.
05.32
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Şubat'ta başlayan Rusya işgalinin başından bu yana her gece bir video mesaj paylaşıyor. Perşembe günü savaş birinci ayını doldururken, İngilizce bir video yayımlayan Zelenskiy dünya genelinde herkese Rusya'yı protesto etme çağrısı yaptı:"Rusya'nın savaşı sadece Ukrayna'ya karşı değil. Anlamı çok daha geniş. Rusya bu savaşı özgürlüğe karşı başlattı. Rusya, Avrupa'daki tüm insanların özgürlüğünü yok etmeye çalışıyor. Tüm dünyadaki insanların... Sadece sert ve şiddetli güç kullanımının işe yaradığını göstermeye çalışıyor. Dünya Rusya'ya dur demeli, dünya savaşı durdurmalı. Bir ay oldu bile... Bu kadar uzun.
"Meydanlarınıza, sokaklarınıza çıkın. Görünür olun ve sesinizi duyurun. İnsanların, özgürlüğün, barışın önemli olduğunu, Ukrayna'nın önemli olduğunu söyleyin"
01.59
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York’taki BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatı sınır dışı etti. ABD’nin bu kararının ardından Rusya’dan da misilleme gelerek ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomat çağırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD’li diplomata nota verildiği belirtilerek, “23 Mart'ta ABD'nin Moskova'daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya’nın New York’taki Daimi Temsilciliği’nde görevli diplomatların sınırdışı edilmesine karşılık olarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu” denildi. Açıklamanın sonunda ABD’nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert yanıt verileceği belirtildi.
01.57
Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları devam ederken bazı sosyal medya platformlarının yanı sıra batılı medya kuruluşları ve haber toplama servislerine de engellemeler devam ediyor. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google’ın haber toplama servisi olan news.google’a erişimin engellendiği duyuruldu. Açıklamada Google’ın bu servisi üzerinden Ukrayna’daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, “Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki news.Google İnternet hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı” denildi.