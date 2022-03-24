Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Ukrayna dünyaya duyurdu: Berdyansk Limanı'nındaki Rus gemisi batırıldı!

08.30

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de. Şehir, iki günde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerine ev sahipliği yapacak.Üç zirvenin de konusu Ukrayna krizi olacak. Aynı anda bu üç grubun liderlerinin bir araya gelmesi; Batı'nın pek de alışkın olduğu bir tablo değil. Birliktelik mesajının daha güçlü verilmesi için üç zirve birden aynı hafta Brüksel'de düzenleniyor. Biden, üç zirvede de yer alacak. Böylece ilk kez bir AB zirvesine bir ABD Başkanı katılmış olacak.