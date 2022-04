Ukrayna-Rusya savaşında son dakika haberleri... Mariupol'de dünyayı şok eden gelişme: Ruslar cesetleri yakıyor...

Uzmanlar, geminin batırılmasının sahada Ukrayna lehine çok büyük bir avantaj sağlamayacağı ancak psikolojik sonuçlarının çok daha büyük olduğu görüşünde. CNN International'a konuşan askeri uzmanlar, “Moskova” kruvazörünün batırılmasının Rus ordusunda ciddi moral kaybına neden olacağını, Rusya'nın savaş kabiliyetlerinin ise tüm dünyada sorgulanacağını ifade ediyor. “Institute for the Study of War”dan askeri uzmanlar, Rusya'nın, geminin “bir yangın nedeniyle kaybedildiği” açıklaması doğru olsa bile, bunun Rus ordusundaki büyük zafiyetlere işaret ettiğini belirtiyor.