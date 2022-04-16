Ukrayna-Rusya savaşında son dakika haberleri... Mariupol'de dünyayı şok eden gelişme: Ruslar cesetleri yakıyor...
24 Şubat'ta başlayan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'da büyük personel ve askeri araç kaybı yaşayan Rusya'nın savaş kapasitesi ve nitelikleri tartışılıyor. Ülkenin en büyük savaş gemisinin batırılması, Rus ordusu için büyük bir imaj kaybı oldu. Öte yandan Mariupol'de yaşanan insanlık dramı sona ermiyor. ABD, Rusya'nın Moskova adlı savaş gemisinin, Ukrayna'nın fırlattığı 2 adet Neptün füzesinin isabet etmesi sonucu battığını açıkladı. Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, “Misket bombaları nedeniyle şehirde 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı” dedi.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, Rus ordusunun sahada verdiği büyük kayıplar, ülkenin savaşma kapasitesinin sorgulanmasına neden oluyor. Özellikle önceki gün Ukrayna'nın kendi ürettiği füzelerle Rusya'nın en büyük savaş gemisini batırması sonrası, Rus ordusunun gücüne dair soru işaretleri artıyor. Rusya'nın “amiral gemisi” olan “Moskova” isimli kruvazörün batması, Ukrayna'da büyük oranda personel ve askeri teçhizat kaybına uğrayan Rus ordusuna son darbe oldu.
Uzmanlar, geminin batırılmasının sahada Ukrayna lehine çok büyük bir avantaj sağlamayacağı ancak psikolojik sonuçlarının çok daha büyük olduğu görüşünde. CNN International'a konuşan askeri uzmanlar, “Moskova” kruvazörünün batırılmasının Rus ordusunda ciddi moral kaybına neden olacağını, Rusya'nın savaş kabiliyetlerinin ise tüm dünyada sorgulanacağını ifade ediyor. “Institute for the Study of War”dan askeri uzmanlar, Rusya'nın, geminin “bir yangın nedeniyle kaybedildiği” açıklaması doğru olsa bile, bunun Rus ordusundaki büyük zafiyetlere işaret ettiğini belirtiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'donanmayı eski günlerine döndüreceği' yönündeki açıklamasından 10 yıl sonra yaşanan bu olay, Rus ordusu için ciddi bir imaj kaybı.
KÜRESEL ETKİSİ OLUR
Bununla birlikte Rusya'nın devam eden savaşla ilgili de bazı önlemler alması gerektiğinin su yüzüne çıktığı ifade ediliyor. Uzmanlar Rusya'nın bu olay sonrası gemilerini Ukrayna sahilinden biraz daha uzaklaştırmak zorunda kalabileceğini, hava savunma sistemlerinde de değişikliğe gitmesi gerekeceğini belirtiyor.
Saldırının, 1982’den bu yana bir savaşta ilk kez böylesine bir geminin batırılmasıyla sonuçlanmasının, sadece Ukrayna'daki savaş alanında değil, dünyanın farklı noktalarında da bir yansıması olması bekleniyor. Yaşanan olayın, olası Tayvan işgali konusunda Çin'e ciddi bir uyarı niteliği de taşıdığı, zira Tayvan'ın son yıllarda 'Neptün' benzeri çok sayıda füzeyi envanterine dahil ettiği biliniyor.
‘MOSKOVA’ İNTİKAMINI KİEV’DEN ALDILAR
‘Moskova’ isimli amiral gemisi batan Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ağır hava saldırıları düzenledi. Ülkenin kalbinde önceki gece boyunca şiddetli patlamalar yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise, “Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev’deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak” açıklamasında bulundu. Rusya 13 askeri hedefi vurduğunu ve bir Ukrayna helikopterini düşürdüğünü de açıkladı.
RUSLAR CESETLERİ YAKIYOR!
Rus ablukası altındaki Mariupol'de yaşanan insanlık dramı sona ermiyor. Rusya'nın büyük ölçüde kontrolü sağladığı Mariupol'de cesetleri yakmaya başladığı ve ölenlerin yakınları tarafından gömülmesine izin vermediği ifade ediliyor. Mariupol kent konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus askerleri gördükleri cesetleri binaların bahçelerinde yakıyor. Rusların bu şekilde savaş suçlarını örtmeye çalıştığı belirtiliyor. Mariupol'de 13 mobil krematoryum olduğu öğrenildi.Rusya'nın uyguladığı abluka ve ağır bombardıman nedeniyle Mariupol'de binlerce sivil hayatını kaybetti. Rusya'nın bu durumu saklamak istediği ifade ediliyor.
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Ukrayna’nın güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, “Misket bombaları nedeniyle şehirde 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı” dedi.
Ukrayna’nın Mıkolayiv şehrinin Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehirde misket bombaları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Her nesneye dokunmayın, ölümcül olabilir” dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Rusya’nın saldırılarda misket bombası kullandığını doğruladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Geniş bir alana rasgele saçılan misket bombaları siviller için tehlikeli bir durum oluşturuyor. Çatışmalarda patlamayan misket bombaları kara mayınlarına dönüşerek çatışma sonrası bölgelerde tehdit oluşturmaya devam ediyor”
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ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz'de batan savaş gemisi Moskova'nın batmadan önce Ukrayna tarafından vurulduğunu açıkladı. İsmi gizli tutulan Pentagon yetkilisi, Ukrayna'nın 2 Neptün füzesinin Moskova'ya isabet etmesi sonucu geminin battığını belirterek, bunu Rusya için "büyük bir darbe" olarak nitelendirdi. Rus askeri donanmasının en önemli savaş gemilerinden biri olan Moskova'nın dün batmasının ardından Rusya, herhangi bir saldırı bildirmezken gemide meydana gelen bir yangın sonrasında geminin battığını açıklamıştı. Ukrayna ise füzelerinin Rus savaş gemisine isabet ettiğini belirtmişti. Rusya, tüm mürettebatın daha sonra Karadeniz'deki Rus gemilerine tahliye edildiğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova kruvazörünün varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu ortaya çıkan bir yangın nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında battı" denilmişti.
Pentagon Sözcüsü John Kirby Moskova'nın batması hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın bunu bir Neptün füzesi veya belki daha fazlasıyla vurmuş olması kesinlikle makul ve olası" ifadelerini kullanmıştı.
Rus savaş gemisi Moskova'nın, 12 bin 490 ton ağırlığında olduğu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonla batırılan en büyük Rus savaş gemisi olduğu biliniyor.