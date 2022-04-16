Ukrayna-Rusya savaşında son dakika haberleri... Mariupol'de dünyayı şok eden gelişme: Ruslar cesetleri yakıyor...

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ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz'de batan savaş gemisi Moskova'nın batmadan önce Ukrayna tarafından vurulduğunu açıkladı. İsmi gizli tutulan Pentagon yetkilisi, Ukrayna'nın 2 Neptün füzesinin Moskova'ya isabet etmesi sonucu geminin battığını belirterek, bunu Rusya için "büyük bir darbe" olarak nitelendirdi. Rus askeri donanmasının en önemli savaş gemilerinden biri olan Moskova'nın dün batmasının ardından Rusya, herhangi bir saldırı bildirmezken gemide meydana gelen bir yangın sonrasında geminin battığını açıklamıştı. Ukrayna ise füzelerinin Rus savaş gemisine isabet ettiğini belirtmişti. Rusya, tüm mürettebatın daha sonra Karadeniz'deki Rus gemilerine tahliye edildiğini bildirmişti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova kruvazörünün varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu ortaya çıkan bir yangın nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında battı" denilmişti.