Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Putin dünyayı tehdit etti: Müdahale etmeye çalışan ülke olursa...

Ayrıca vurgulamak isterim, Rusya'nın bağımsızlığını ve egemenliğini daha fazla pekiştirmek için herhangi bir dış gücün yönlendirmesi ve müdahalesi olmadan ulusal yargının geliştirilmesi için koşullar oluşturuldu. Ülkemizde gücün kaynağı sadece Rusya halkıdır. Temsilcilerimiz, parlamentodaki siyasi partilerimiz birbirleriyle olan tüm rekabete rağmen anavatanımızın savunması ve güvenlik sorunlarının çözümü konusunda ve temel ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda her zaman birleşik bir tutum sergiliyorlar” dedi.