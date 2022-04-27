Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Putin dünyayı tehdit etti: Müdahale etmeye çalışan ülke olursa...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Rus hükümeti İngiltere'yi, Ukrayna'yı Rus topraklarına saldırması için 'provoke etmekle' suçlayarak tehditler savurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan ülkeler' ile ilgili verdiği kararı uygulamaya koydu. Doğalgaz satışında Ruble ile ödemeye yanaşmayan Bulgaristan ve Polonya'ya satışı durdurdu. Günün ilk saatlerinde sıfıra inen gaz sevkiyatı sabah saatlerinde yeniden başladı. Kiev’de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko’nun katılımıyla yıkıldı. Putin, “İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ciddi bir ilerleme kaydedildi” dedi. Öte yandan Putin Ukrayna'ya yardım edilmesi halinde ülkelere şoke eden gözdağı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki Tauride Sarayı’nda Rusya Federal Meclisi üyelerine hitap etti. Putin, 2020 yılında yapılan yeni Anayasa referandumu ile parlamentonun güçlendirildiğini savunarak, “2020 yılında kabul edilen Anayasa değişikliklerinin sadece parlamentonun konumunu ve etkisini güçlendirmekle kalmayıp doğrudan parlamenterlerimizi de güçlendirdiğimiz aşikardır.
Ayrıca vurgulamak isterim, Rusya'nın bağımsızlığını ve egemenliğini daha fazla pekiştirmek için herhangi bir dış gücün yönlendirmesi ve müdahalesi olmadan ulusal yargının geliştirilmesi için koşullar oluşturuldu. Ülkemizde gücün kaynağı sadece Rusya halkıdır. Temsilcilerimiz, parlamentodaki siyasi partilerimiz birbirleriyle olan tüm rekabete rağmen anavatanımızın savunması ve güvenlik sorunlarının çözümü konusunda ve temel ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda her zaman birleşik bir tutum sergiliyorlar” dedi.
“Ukrayna’ya operasyonlar Donbass, Kırım ve tüm Rusya'nın güvenliğini sağlayacak”
Ukrayna’daki askeri operasyonların kendileri için önemine dikkat çeken Putin, "24 Şubat'ta başlatılan Donbass ve Ukrayna'da yürüttüğümüz özel askeri operasyonun tüm görevleri kesinlikle yerine getirilecektir. Bu Donbass, Kırım ve tüm Rusya'nın batış ve güvenliğini sağlayacaktır. Asker ve subaylarımızın anavatanımızı çoktan beri sarmış olan tehlikeyi önlediğini açıkça görmeliyiz.
Cesaretleri, kararlılıkları, kahramanlıkları ile topraklarımızda ortaya çıkacak büyük çaplı bir çatışmayı engellediler. Tarihsel olarak Rusya'yı kontrol altına alma politikası izleyen ve bu politikayı sürdüren güçlerin, kendilerine göre böylesine bağımsız, büyük, hatta devasa bir ülkeye ihtiyacı yoktur. Sadece varlığımızın gerçeğiyle kendileri için bir tehlike oluşturduğuna inanıyorlar” dedi.
"Bugünün ekonomik boğma planları da başarısız oldu"
Ukrayna operasyonlarına başlamalarının ardından kendilerine uygulanan ekonomik ambargoların başarısız olduğunu savunan Putin, “Hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıkları için Rusya'ya karşı ekonomik bir savaş için büyük hazırlıklar yapıyorlar. Bugünün ekonomik boğma planları da başarısız oldu.
Çözümlerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, çocuklu ailelere ve yaşlılara doğrudan yardım sağlamayı amaçlıyor. Ekonominin kilit sektörleri, stratejik işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler de destek sağlanıyor ve sağlanmaya devam edilecek” dedi.
"Yanıtımız yıldırım hızında olacaktır"
Ukrayna’ya başlattıkları askeri operasyonlara dış müdahaleleri kabul etmeyeceklerini savunan Putin, “Dış güçler tarafından hemen hemen her yıl komşu ülke ile karşı karşıya getirildik. Daha sonra Rusya ve Ukrayna’yı doğrudan bir çatışmanın içine soktular. Kırım ve Donbass'a askeri saldırı da dahil olmak üzere bu tür planlar, ne yazık ki bugünün sonuçlarını getirdi” dedi.
Ukrayna’da olanlara müdahaleyi doğrudan kendilerine yönelik bir müdahale olarak algılayacaklarını dile getirerek, “Dışarıdan biri Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışırsa, yanıtımız yıldırım hızında olacaktır” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğalgaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.
Putin sözünü tuttu. Ruble ile ödeme yapmayan iki NATO ve AB üyesi Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatı askıya alındı.
GAZPROM KARARI İKİ ÜLKEYE BİLDİRDİ
Varşova ve Sofya, Rus enerji devi Gazprom'un kendilerine Çarşamba gününden itibaren gaz arzını durdurduğunu bildirdiğini söyledi.
Bu Putin'in Euro yerine Ruble ile gaz satışı kararı sonrası bir ilk niteliğinde. Zira Polonya ve Bulgaristan bu karara uymadıkları için gaz tedariği askıya alınan ilk ülkeler oldu.
Putin'in dünyaya duyurduğu karara rağmen Macaristan dışında hiçbir ülke doğalgaz için Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmedi.