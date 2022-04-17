Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! İki uçağı birden vurdular, Zelenski itiraf etti! Çok ağır darbe, Putin bu kez...

"MARİUPOL DÜŞMEDİ"

Ayrıca Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ABD basınına verdiği röportajda, Mariupol'daki Ukrayna güçlerinin savaşmaya devam ettiğini ve teslim olmadığını ifade ederek, “Şehir (Mariupol) hala düşmedi. Hala askerlerimiz var, bu yüzden sonuna kadar savaşacaklar ve hala Mariupol'dalar” dedi. Ukrayna'da tek bir büyük şehrin düşmediğini ifade eden Şmihal, “Sadece Herson Rus askeri güçlerinin kontrolü altında, ancak geri kalan tüm şehirler Ukrayna kontrolü altında” dedi.