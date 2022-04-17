Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! İki uçağı birden vurdular, Zelenski itiraf etti! Çok ağır darbe, Putin bu kez...
Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi. Resmen açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir silah fabrikasının imha edildiğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de 400'e yakın yabancı askerin kuşatıldığı bilgisini de paylaştı. Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait 2 adet MİG-29 savaş uçağı düşürüldü” dedi. Öte yandan Mariupol kenti ile ilgili Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe flaş açıklamalar geldi. Rusya kenti ele geçirdiğini ve Ukrayna birliklerinin tek bir bölgede hapsolduğunu duyurdu. 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova şartlarını açıkladı. Zelenski'den itiraf gibi sözler gelirken, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rus ordusu kuşatması altındaki Mariupol kentinin düşmediğini ve oradaki askerlerin sonuna kadar savaşacağını söyledi. İşte Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmeleri...
"SİLAH FABRİKASI İMHA EDİLDİ"
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki hedeflerin füzeler ile vurulmaya devam edildiğini belirten Sözcü Konaşenkov, "Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bulunan bir silah fabrikası imha edildi.
Rusya Operasyonel Taktik Havacılık Birimleri, Ukrayna'nın 68 askeri tesisini imha etti. Vurulan hedefler arasında Krivaya Luka ve Krasnoarmeysk bölgelerindeki 2 adet S-300 hava savunma sistemi, Severodonetsk bölgesinde 1 adet OSA kısa menzilli amfibi uçaksavar füze sistemi, 6 roket, topçu silah ve yakıt deposu yer aldı.
Hedefler arasında ayrıca Kremennaya, Krasny Lyman, Kolodezi, Torskoye, Yampolovka ve Novoselivka yerleşim alanlarındaki Ukrayna askeri teçhizat ve personelinin yoğunlaştığı 40 nokta bulunuyor.
Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı.
Rusya tarafından yapılan bu açıklama henüz teyit edilmese de Ukrayna lideri Zelenski'nin sözleri kentteki durumun vahametini gözler önüne serdi.
ZELENSKİ'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ
Mariupol'deki durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin hala Mariupol'u savunmakta olduğunu belirtti ancak birliklerin liman kentinin sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğinin altını çizdi.
Zelenski'nin açıklaması 'Mariupol itirafı' şeklinde yorumlanırken Rusya'dan flaş bir hamle geldi.
"MARİUPOL DÜŞMEDİ"
Ayrıca Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ABD basınına verdiği röportajda, Mariupol'daki Ukrayna güçlerinin savaşmaya devam ettiğini ve teslim olmadığını ifade ederek, “Şehir (Mariupol) hala düşmedi. Hala askerlerimiz var, bu yüzden sonuna kadar savaşacaklar ve hala Mariupol'dalar” dedi. Ukrayna'da tek bir büyük şehrin düşmediğini ifade eden Şmihal, “Sadece Herson Rus askeri güçlerinin kontrolü altında, ancak geri kalan tüm şehirler Ukrayna kontrolü altında” dedi.
“SAVAŞI KAZANANA KADAR SAVAŞACAĞIZ”
Saldırıların son bulması için diplomatik bir yolun mümkün olması halinde Ukrayna’nın bu yolu tercih edeceğini aktaran Şmihal, ancak Rusya’nın müzakerelere yanaşmaması halinde teslim olmayacaklarını, topraklarını terk etmeyeceklerini ve savaşı kazanana kadar savaşacaklarını ifade etti.
İŞTE RUSYA'NIN ŞARTLARI
'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurdu.
Aynı açıklamada teslim olması istenilen birliklerden istenilen şartlara da yer verildi. Buna göre, fabrikadaki kalan Ukrayna birlikleri GMT 04.00 ile 11.00 (TSİ 07.00 ile 14.00) arasında silahlarını bırakmaları halinde esir olarak alınacaklar.
Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol'deki davranışlarının, "ne pahasına olursa olsun şehri yerle bir etmeye karar verdiklerini gösterdiğini" söyleyerek, Mariupol'daki durumun müzakerelerde "kırmızı çizgi" olabileceği konusunda uyardı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün Ukrayna’ya ait 44 askeri tesisin vurulduğunu ifade ederek, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'da özel bir askeri operasyona devam ediyor. Barvenkovo ve Dobropolye yerleşim bölgelerindeki yakıt ve mühimmat depoları hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi.
Operasyonel taktik hava birimleri Ukrayna’ya ait 44 hedefi imha etti. Bunların arasında Avdeyevka bölgesinde 2 komuta merkezi ve S-300 uçaksavar füze sistemi aydınlatma ve hedefleme radarı, Zavgorodneye ve Protopopovka bölgelerinde 3 roket ve topçu silahları deposu, Krasnıy Liman, Novoselovka, Rubejnoye, Ugledar, Popasnaya, Prişib ve Gusarovka bölgelerinde 23 askeri personel ve teçhizat yığılma sahası imha edildi” ifadelerini kullandı.
“Ukrayna’ya ait 2 adet MİG-29 savaş uçağı düşürüldü”
Ukrayna’ya ait savaş uçaklarının da hava savunma sistemleri ile havada vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Füze ve Topçu Kuvvetleri ile aralarında 4 komuta merkezinin, 4 topçu bataryasının, 2 yakıt deposunun ve düşmana ait 103 tutunma noktası ile insan gücü yığınağının bulunduğu toplam 113 unsur vuruldu.
Rus hava savunma sistemleri, Harkov bölgesindeki Fedorovka ve Zavody yerleşim alanlarının yakınında Ukrayna’ya ait 2 adet MİG-29 savaş uçağını düşürdü. Pavlograd bölgesi Preobrazhenskoye köyü yakınlarında Ukrayna'ya ait insansız hava aracı düşürüldü.
Özel askeri operasyonların başlangıcından bu yana 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 308 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 254 çoklu fırlatma roket sistemi, 998 sahra topçusu silahlar ve havanların yanı sıra 2 bin 171 özel askeri araç imha edildi” dedi.