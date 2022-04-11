Ukrayna-Rusya savaşında hedefteki kentleri tek tek açıkladı! Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan itiraf gibi sözler...
Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalinde ilk gününden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini ifade eden Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan flaş bir açıklama geldi. Kadirov, askeri harekat düzenlenecek Ukrayna kentlerini açıkladı.
Savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Mariupol'de ise Rus kuşatması devam ediyor.
Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.
Ramazan Kadirov bugün Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti.
Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Kadirov, Putin'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.
ABD ve Avrupa Birliği, Kadirov'u, Çeçenistan'da insan hakları ihlalleri yapmakla suçluyor. Kadirov ise kendisine yönelik tüm suçlamaları reddediyor.
Öte yandan Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Kiev çevresinde, Rus askerlerin çekildiği bölgelerde şu ana dek 1200’den fazla cesedin bulunduğunu söyledi.
Sky News televizyonuna konuşan Venediktova 1222 kişi tespit edildiğini kaydetti. Venediktova, “Ukrayna’nın tüm bölgelerinde savaş suçu işlendiğini görüyoruz” dedi.Buça’da onlarca kişinin ölü bulunması sonrası bugün de Bozova’da bir toplu mezarın bulunduğu öne sürülüyor.
Bölgenin yerel yetkilisi Taras Didiç, bir benzin istasyonu yakınında onlarca ölü bulunduğunu söyledi.Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.