Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

"GERÇEKLERDEN BAHSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istediler. Kaizer ve müttefiklerinin olabilecek en kötü duruma sokmak istediler. Bunun için milliyetçilerin her talebini kabul ettiler. Rus kaderinin ve geleceğine baktığınız zaman, Lenin prensiplerinin bir hata olmadığını görüyorsunuz. Bu hatadan da kötü. Geçmişi değiştirmemiz imkansız. Gerçeklerden bahsetmemiz çok önemli.