Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...
Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi. Putin resmen imzaladı. Dünya alarma geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirmişti. Gelen son dakika haberine göre Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Rusya'nın ayrılıkçıların yönetimini tanıyacağını açıkladı. Macron ve Scholz ise karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti. Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi. Ayrıca Putin, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Putin, "Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Financial Times'ın iddiasına göre; Rusya Lideri Putin, orduya 'Ukrayna'ya girin' talimatını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi. Putin herkesin merakla beklediği açıklamayı yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.
FRANSA VE ALMANYA'DAN KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.
SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMESİNE İZİN VERİLDİ
Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi.
Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararıyla ilgili halka sesleniş konuşması yaptı. İşte o konuşmadan satır başları:
Size hatırlatmak istiyorum ki. 1917'deki Bolşevik devriminden sonra yeni bir ulus kurmaya başladılar. Bazı anlaşmazlıklar yaşandı tabi ki. Sonrasında Stalin de ülkenin liderliğini ve ülkenin ulusal güvenlik konseyi başkanlığını aldı. Aldığı kararlar Lenin'in hoşuna gitmedi. Bazı bölgelere bazı statüler tanınması lazım diye düşündü.
Bu şekilde Sovyetler Birliği'nin kuruluşu sırasında Lenin'in verdiği kararlarla tarihsel süreç yaşandı. Burada önemli bir soru var. Eski Sovyetler Birliği toprakları içerisinde toprakları neden başka yerlere vermemiz gerekti. Neden toprak bütünlüğümüzü bozmamız gerekti. Neden cömertçe topraklarımızı vermek zorunda kaldık?
"GERÇEKLERDEN BAHSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"
Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istediler. Kaizer ve müttefiklerinin olabilecek en kötü duruma sokmak istediler. Bunun için milliyetçilerin her talebini kabul ettiler. Rus kaderinin ve geleceğine baktığınız zaman, Lenin prensiplerinin bir hata olmadığını görüyorsunuz. Bu hatadan da kötü. Geçmişi değiştirmemiz imkansız. Gerçeklerden bahsetmemiz çok önemli.
Şu anda açıklamalar ne olursa olsun hiçbir ulusun prensiplerinin önüne geçemez. Çünkü ülkedeki duruma baktığınız zaman zorlu bir durum görüyorsunuz. Size şunu hatırlatmak istiyorum; tarihi gerçeklerden bahsediyorum ve bunların Bolşevik sonucu Sovyet Ukrayna ortaya çıktı.
"DEVLETLER LENİN'İN FİKİRLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI"
Buralarda Lenin'in heykellerinin yıkıldığını gördük. 1922'de eski Rus imparatorluğu topraklarında Sovyetler Birliği kuruldu ve bu kadar büyük bir alanın sadece iyi niyetle bir arada tutulması imkansızdı.
Çünkü tarihi olarak parçalanmış durumdaydı. Sovyet Cumhuriyetlerinin bir hakkı yoktu. İniter bir yapı ortaya çıkmıştı. Stalin, kendi fikirlerini ülkelere empoze etti ve bu şekilde devletleşti. Ama anayasal hiçbir değişiklik yapmadı.
Ama Lenin prensipleri ne zaman bunlara dönüldüğünde değişimin gerekmediğini söylediler. En temel hukuksal temeller olmaksızın bir devlet kurulmuş oldu. Böylesine bir şekilde ortaya konulan devlet geleceği de belli oldu. Yaşananlardan kaçınılmaz imkansız oldu. Ancak o dönemde verilen bedelleri ağır oldu.
Bu hastalık ortaya çıkacağı zamanı bekliyordu. Halkın isteklerinden ziyade liderler kendi çıkarlarını görüşmeye düşünmeye ve onlardan bahsetmeye başladılar. Ve devletler yavaş yavaş Lenin'in fikirlerine doğru dönmeye başladı.
"İHTİYAÇLARINA KOŞTUK"
Ulusalcı fikirler güçlü bir şekilde istedikleri şekilde alabilecekleri bir popülist dönemden geçmeye başladı. Ancak gerçekte burada büyük borçlar vardı, yoksulluk vardı. Kimse yaptıklarının ülke için trajik sonuçlarını düşünmüyordu. Daha sonra biz ihtiyaçlara koşmak için bir yola girdik.
Parti içerisindeki liderlik rolü de gözlerinin önünde ortadan kalmıştı. Partinin ulusal siyaset belgesinde şu ifadeler yer aldı: Sovyetler Birliği egemen bir ülkenin tüm haklarına sahiptir. Ve bu Cumhuriyetin üst yetkileri bölgesel her türlü kararda kendi cumhuriyetinin vatandaşlığına sahip olacak dendi. Bu ifadelerin ve bu kararın neler getirdiğini anlamak zor değil.
"RUSYA HER ZAMAN UKRAYNA'NIN ORTAĞI OLMUŞTUR"
Tüm yalanlara karşın halkımız yeni jeopoltik gerçekleri kabul etmiştir ve yeni ülkeleri tanımakla kalmayıp Rusya'nın son derece zor şatlarda, Ukrayna gibi diğer ülkelerde var olma çabasına girmişti. Ukrayna bizim ülkemizin kaynaklarının çok büyük bir bölümünü elinde bulmuştur.
Sadece enerjiden bahsetmiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya vermiş olduğu ayrıcalıklara bakacak olursanız, 90'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar 250 milyar ruble gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra Ukrayna'nın kapatılmış borçlarından bahsediyoruz. Yüzlerce milyar dolarlık. Rusya tüm Sovyetlerin borçlarını sırtlandı.
Ancak buna karşılık olarak yeni bağımsız ülkeler sadece yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde bazı kaynaklarından vazgeçtiler. Ancak Kiev bunları uygulamadı. Kendileri Sovyetler Birliği'nin kaynaklarının ortadan kalktığını söylemiştir. Rusya her zaman Ukrayna'nın çıkarları için ideal bir ortak olmuştur.
PUTİN KARARINI AÇIKLADI
Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyoruz. Bu kararı daha önce almalıydık. Federal meclisi bu kararı desteklemeye davet ediyorum. Dökülen bu kanlar Kiev'deki rejimin elinde olacaktır. Bu kararları açıklayarak Rus vatanseverlerin gücünün arkamda olduğunu hissediyorum.
Beyaz Saray'dan Putin'in kararı sonrası ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın ihlaline karşı ek yaptırım açıklayacağız. Bu adımı bekliyorduk, derhal yanıt vermeye hazırız." denildi.
ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştü.
Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Rusya'nın tanıma kararı alması halinde yaptırımlar masada olacak.' açıklamasında bulundu.
Avrupa Komisyonu Başkanu Ursula van der Leyen, ise 'AB karara yaptırımlarla karşılık verecek' dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik kararını kınıyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor" açıklamasında bulundu.