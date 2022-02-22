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DünyaUkrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...
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Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi. Putin resmen imzaladı. Dünya alarma geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirmişti. Gelen son dakika haberine göre Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Rusya'nın ayrılıkçıların yönetimini tanıyacağını açıkladı. Macron ve Scholz ise karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti. Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi. Ayrıca Putin, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Putin, "Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Financial Times'ın iddiasına göre; Rusya Lideri Putin, orduya 'Ukrayna'ya girin' talimatını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

• 22 Şubat 2022 - 00:05 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2022 - 00:05 • Son Güncelleme:
1Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi. Putin herkesin merakla beklediği açıklamayı yaptı.

2Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.

3FRANSA VE ALMANYADAN KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

FRANSA VE ALMANYA'DAN KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

4SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMESİNE İZİN VERİLDİ

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMESİNE İZİN VERİLDİ

Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi.

5Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararıyla ilgili halka sesleniş konuşması yaptı. İşte o konuşmadan satır başları:

6Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Size hatırlatmak istiyorum ki. 1917'deki Bolşevik devriminden sonra yeni bir ulus kurmaya başladılar. Bazı anlaşmazlıklar yaşandı tabi ki. Sonrasında Stalin de ülkenin liderliğini ve ülkenin ulusal güvenlik konseyi başkanlığını aldı. Aldığı kararlar Lenin'in hoşuna gitmedi. Bazı bölgelere bazı statüler tanınması lazım diye düşündü.

7Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Bu şekilde Sovyetler Birliği'nin kuruluşu sırasında Lenin'in verdiği kararlarla tarihsel süreç yaşandı. Burada önemli bir soru var. Eski Sovyetler Birliği toprakları içerisinde toprakları neden başka yerlere vermemiz gerekti. Neden toprak bütünlüğümüzü bozmamız gerekti. Neden cömertçe topraklarımızı vermek zorunda kaldık?

8GERÇEKLERDEN BAHSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ

"GERÇEKLERDEN BAHSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istediler. Kaizer ve müttefiklerinin olabilecek en kötü duruma sokmak istediler. Bunun için milliyetçilerin her talebini kabul ettiler. Rus kaderinin ve geleceğine baktığınız zaman, Lenin prensiplerinin bir hata olmadığını görüyorsunuz. Bu hatadan da kötü. Geçmişi değiştirmemiz imkansız. Gerçeklerden bahsetmemiz çok önemli.

9Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Şu anda açıklamalar ne olursa olsun hiçbir ulusun prensiplerinin önüne geçemez. Çünkü ülkedeki duruma baktığınız zaman zorlu bir durum görüyorsunuz. Size şunu hatırlatmak istiyorum; tarihi gerçeklerden bahsediyorum ve bunların Bolşevik sonucu Sovyet Ukrayna ortaya çıktı.

10DEVLETLER LENİNİN FİKİRLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

"DEVLETLER LENİN'İN FİKİRLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI"

Buralarda Lenin'in heykellerinin yıkıldığını gördük. 1922'de eski Rus imparatorluğu topraklarında Sovyetler Birliği kuruldu ve bu kadar büyük bir alanın sadece iyi niyetle bir arada tutulması imkansızdı.

11Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Çünkü tarihi olarak parçalanmış durumdaydı. Sovyet Cumhuriyetlerinin bir hakkı yoktu. İniter bir yapı ortaya çıkmıştı. Stalin, kendi fikirlerini ülkelere empoze etti ve bu şekilde devletleşti. Ama anayasal hiçbir değişiklik yapmadı.

12Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Ama Lenin prensipleri ne zaman bunlara dönüldüğünde değişimin gerekmediğini söylediler. En temel hukuksal temeller olmaksızın bir devlet kurulmuş oldu. Böylesine bir şekilde ortaya konulan devlet geleceği de belli oldu. Yaşananlardan kaçınılmaz imkansız oldu. Ancak o dönemde verilen bedelleri ağır oldu.

13Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Bu hastalık ortaya çıkacağı zamanı bekliyordu. Halkın isteklerinden ziyade liderler kendi çıkarlarını görüşmeye düşünmeye ve onlardan bahsetmeye başladılar. Ve devletler yavaş yavaş Lenin'in fikirlerine doğru dönmeye başladı.

14İHTİYAÇLARINA KOŞTUK

"İHTİYAÇLARINA KOŞTUK"

Ulusalcı fikirler güçlü bir şekilde istedikleri şekilde alabilecekleri bir popülist dönemden geçmeye başladı. Ancak gerçekte burada büyük borçlar vardı, yoksulluk vardı. Kimse yaptıklarının ülke için trajik sonuçlarını düşünmüyordu. Daha sonra biz ihtiyaçlara koşmak için bir yola girdik.

15Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Parti içerisindeki liderlik rolü de gözlerinin önünde ortadan kalmıştı. Partinin ulusal siyaset belgesinde şu ifadeler yer aldı: Sovyetler Birliği egemen bir ülkenin tüm haklarına sahiptir. Ve bu Cumhuriyetin üst yetkileri bölgesel her türlü kararda kendi cumhuriyetinin vatandaşlığına sahip olacak dendi. Bu ifadelerin ve bu kararın neler getirdiğini anlamak zor değil.

16RUSYA HER ZAMAN UKRAYNANIN ORTAĞI OLMUŞTUR

"RUSYA HER ZAMAN UKRAYNA'NIN ORTAĞI OLMUŞTUR"

Tüm yalanlara karşın halkımız yeni jeopoltik gerçekleri kabul etmiştir ve yeni ülkeleri tanımakla kalmayıp Rusya'nın son derece zor şatlarda, Ukrayna gibi diğer ülkelerde var olma çabasına girmişti. Ukrayna bizim ülkemizin kaynaklarının çok büyük bir bölümünü elinde bulmuştur.

17Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Sadece enerjiden bahsetmiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya vermiş olduğu ayrıcalıklara bakacak olursanız, 90'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar 250 milyar ruble gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra Ukrayna'nın kapatılmış borçlarından bahsediyoruz. Yüzlerce milyar dolarlık. Rusya tüm Sovyetlerin borçlarını sırtlandı.

18Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Ancak buna karşılık olarak yeni bağımsız ülkeler sadece yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde bazı kaynaklarından vazgeçtiler. Ancak Kiev bunları uygulamadı. Kendileri Sovyetler Birliği'nin kaynaklarının ortadan kalktığını söylemiştir. Rusya her zaman Ukrayna'nın çıkarları için ideal bir ortak olmuştur.

19PUTİN KARARINI AÇIKLADI

PUTİN KARARINI AÇIKLADI

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyoruz. Bu kararı daha önce almalıydık. Federal meclisi bu kararı desteklemeye davet ediyorum. Dökülen bu kanlar Kiev'deki rejimin elinde olacaktır. Bu kararları açıklayarak Rus vatanseverlerin gücünün arkamda olduğunu hissediyorum.

20Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Beyaz Saray'dan Putin'in kararı sonrası ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın ihlaline karşı ek yaptırım açıklayacağız. Bu adımı bekliyorduk, derhal yanıt vermeye hazırız." denildi.

21Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştü.

22Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Rusya'nın tanıma kararı alması halinde yaptırımlar masada olacak.' açıklamasında bulundu.

23Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

Avrupa Komisyonu Başkanu Ursula van der Leyen, ise 'AB karara yaptırımlarla karşılık verecek' dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik kararını kınıyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor" açıklamasında bulundu.

24Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...
25Ukrayna-Rusya krizinde son dakika gelişmesi Resmen ilan etti, Putin kararı imzaladı, dünya alarma geçti...

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