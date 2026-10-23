Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜç kuşaktır yapıyorlardı, devlet desteğini alıp markalaştılar: 13 kişiye ekmek kapısı oldu!
HaberlerGündem Haberleri Üç kuşaktır yapıyorlardı, devlet desteğini alıp markalaştılar: 13 kişiye ekmek kapısı oldu!

Üç kuşaktır yapıyorlardı, devlet desteğini alıp markalaştılar: 13 kişiye ekmek kapısı oldu!

23.10.2026 - 14:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hakkari’de üç kuşaktır arıcılık geleneğini sürdüren Yakupoğlu ailesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) sağladığı hibe desteğiyle modern bal paketleme ve işleme tesisi kurdu. Tescilli markasıyla yılda 15 tona yakın karakovan balını işleyen tesis, hem bölgedeki 13 kişiye ekmek kapısı oldu hem de Hakkari balını yurt dışı pazarına taşıdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Üç kuşaktır yapıyorlardı, devlet desteğini alıp markalaştılar: 13 kişiye ekmek kapısı oldu!

İLGİLİ HABER

Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!
Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!

Hakkari'de üç kuşaktır arıcılık yapan Yakupoğlu ailesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle kurduğu bal paketleme ve işleme tesisinde 13 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı köyünde 30 yılı aşkın süredir arıcılık yapan Cabbar ve eşi Güler Yakupoğlu, üretimi devlet desteğiyle büyüttü.

2Üç kuşaktır yapıyorlardı, devlet desteğini alıp markalaştılar: 13 kişiye ekmek kapısı oldu!

İLGİLİ HABER

Tokat'ın sırrı, Sivas'ta karar çıktı! Gerçeği öğrenen donup kalıyor
Tokat'ın sırrı, Sivas'ta karar çıktı! Gerçeği öğrenen donup kalıyor

Çift, 2025 yılında DAKA'ya sundukları proje kapsamında yaklaşık 1 milyon 100 bin lira destek alarak Pehlivan Mahallesi'nde 80 metrekarelik alanda bal paketleme ve işleme tesisi kurdu.

Aile, kendi kovanlarından elde ettiği ve bölgedeki arıcılardan topladığı balları işleyip paketledikten sonra çeşitli illere ve yurt dışına gönderiyor.

Cabbar Yakupoğlu, tesis kurulmadan önce bölgede yaptıkları araştırmada balın işlenmesi ve paketlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirlediklerini söyledi.

3Üç kuşaktır yapıyorlardı, devlet desteğini alıp markalaştılar: 13 kişiye ekmek kapısı oldu!

İLGİLİ HABER

Afyonkarahisar'da yetişiyor, pasta ve tatlı ustaları almak için sıraya giriyor: Köyüne kurduğu tesisle bölge ekonomisinin lokomotifi haline geldi
Afyonkarahisar'da yetişiyor, pasta ve tatlı ustaları almak için sıraya giriyor: Köyüne kurduğu tesisle bölge ekonomisinin lokomotifi haline geldi

Proje kapsamında bal mumu eritme, bal dolum, bal süzme ve bal çıtası delme makinelerini temin ettiklerini anlatan Yakupoğlu, şöyle konuştu:

4Üç kuşaktır yapıyorlardı, devlet desteğini alıp markalaştılar: 13 kişiye ekmek kapısı oldu!

"Ceylanlı köyündeki arıcılarımızın yıllardır ürettiği karakovan balları ile kendi arı kovanlarımızdan elde ettiğimiz balları bu tesiste işliyoruz. Paketlediğimiz balları yurt içine ve dışına pazarlıyoruz. Bu projeyle hem istihdam sağlamak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Hakkari'de uzun yıllardır üretim yapıyoruz. Tesiste 13 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürünlerimizin marka tescilini yaptırdık. Müşterilerden olumlu dönüşler alıyoruz."

5Üç kuşaktır yapıyorlardı, devlet desteğini alıp markalaştılar: 13 kişiye ekmek kapısı oldu!

Tesiste çalışan Erkan Zirek de kendi kovanlarında ürettikleri ve bölgedeki arıcılardan aldıkları balları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra paketleyerek pazarladıklarını ifade etti.Yılda 10 ila 15 ton bal paketlediklerini belirten Zirek, "Bu makineler için DAKA bize destek oldu. Böyle projelerle bölgede destekler artırılsa üretim daha verimli ve seri olur." dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi