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MagazinÜç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu! İşte yaşananlar...
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• 13 Nisan 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:

Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu! İşte yaşananlar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ’Üç Kız Kardeş’, 12 Nisan Salı akşamı sekizinci bölümüyle ekranlara geldi. İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan diziye; Somer ile Türkan arasındaki bağ giderek artarken, Mine’nin vazgeçmeyişi ve Nihat’ın intikam yemini damga vurdu. Mine’nin her şeyi itiraf ettiği mektubun dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu. İşte ‘Üç Kız Kardeş’ son bölümde yaşananlar…

• 13 Nisan 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:
1Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu İşte yaşananlar...
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Başrollerini Özgü Kaya ve Berker Güven’in paylaştığı ve Ayvalık’ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı; ’Üç Kız Kardeş’ dizisi 12 Nisan Salı akşamı sekizinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

2SOMER HESAP SORDU

SOMER HESAP SORDU!

Milliyet'ten Bahar Gencer'in haberine göre; Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde; iftar gecesi düşüp bayılan Mine’ye Nihat’ın destek olması Somer’i çıldırttı. Hastanede sakin kalsa da eve gittikten sonra kendini tutamayan Somer, sevgilisinin yanına giderek bebeğin kendinden olup olmadığını sordu.

3DERYA HERKESİ TELAŞLANDIRDI

DERYA HERKESİ TELAŞLANDIRDI

Bu sırada bütün gece Hakan’la olan ve eve geç kalan Derya, korkudan ablasına giderken; onun evde olmadığını fark eden Nesrin ve Sadık ise kızlarını aramaya başladı. Derya’nın ablasına gitmesiyle rahat nefes alan ikili, sabah çocuklarını almaya gitti. Ona çok kızan Nesrin, hem Dönüş’e hem Derya’ya ceza verdi.

4NİHAT PLANINI İTİRAF ETTİ

NİHAT PLANINI İTİRAF ETTİ

Hastaneden eski kocası Nihat’la eve dönen Mine, ona bu durumdan çok sıkıldığını söyledi. Rüçhan Hanım’la kendisini götürmek karşılığında bir anlaşma yaptığını ifade eden Nihat ise onu her şekilde kabul ettiğini ve artık vazgeçmeyeceğini ifade etti.

5Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu İşte yaşananlar...

Rüçhan’ın zeytinliği kendi elleriyle Nihat’a bıraktığını öğrenen Mine ise onu arayarak tehdit etti. Somer’i kaybetmekten korkan Rüçhan ise Nihat’la buluşarak bu durumu çözmesini istedi.

6TÜRKAN, SOMERİ BÜYÜLEDİ

TÜRKAN, SOMER'İ BÜYÜLEDİ

Tüm bunlar olurken Somer’i kendine yakın tutmak isteyen Türkan ise onu işe yollamayıp, eşiyle güzel bir gün geçirdi. Önce sahilde dolaşan ikili, ardından balık tuttu ve birlikte yemek yaptı. Bu duruma çok sevinen Rüçhan ve Özer de yemekte çocuklarına eşlik etti. Ancak Mine’nin tam bu arada Somer’i araması hatta kapıya gelmesi herkesin tadını kaçırdı.

7Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu İşte yaşananlar...

Mine’ye olan aşkını kalbine gömen ve Türkan’la ilgilenen Somer ise ertesi sabah karısı ve annesini konuşurken duydu. Rüçhan Hanım’ın kendisine hediye ettiği mücevheri kabul etmeyen Türkan, "Bu evliliği pahalı mücevherler için yapmadım, benim için en güzel hediye Somer'in iyi hissedebilmesi” dedi.

8HESAP DEFTERİ AÇILDI

HESAP DEFTERİ AÇILDI

Bundan etkilenen Somer, onu akşam İzmir’e götüreceğini belirtti. Sonrasında zeytinliğe giden Somer, yan tarafı alan Nihat ile karşı karşıya geldi. Nihat’ın hem onun zeytinliğini de alacağını söylemesi hem de Türkan’ı lafa dahil etmesine sinirlenen Somer, ona saldırdı. Sakinliğini koruyan Nihat, hesap defterinin açıldığını ifade etti.

9Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu İşte yaşananlar...

Öte yandan Dönüş’ün kendisini korumak için yaptıklarını ve üzüldüğünü Mesut’tan öğrenen Derya, kardeşiyle arasındaki küslüğü bitirdi. El ele veren ikili, anne babalarını da barıştırmak için harekete geçme kararı aldı.

10MİNEDEN MEKTUP HAMLESİ

MİNE'DEN MEKTUP HAMLESİ

Aynı anlarda Somer’e bir mektup yazan Mine, ona mektubu ulaştırmak için İrfan’dan yardım istedi; ardından da eşyalarını toplayarak evden çıktı. Eşine gelen mektubu alan Türkan ise akşam yoldayken zarfı ona teslim etti. Otele gittiklerinden mektubu açan Somer, Türkan gelince okuyamadı ve sakladı. Akabinde de karısını karşısına alarak ona “Sen bana aşık mısın?” diye sordu.

11SOMER ŞİMDİ NE YAPACAK

SOMER ŞİMDİ NE YAPACAK?

Somer’in Türkan’dan giderek etkilenmesi ve ona bağlanmasına sosyal medyadan yorum yağarken; Mine’nin mektubunun nasıl bir etki yaratacağı konusunda tahminler yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları…

12Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu İşte yaşananlar...

"Somer, mektubu okuduktan sonra Mine'ye döner ve boşanmaya kalkarsa", "Senin etrafında pır dönen kıza da 'bana aşık mısın?' demezsin artık", "Somer'ciğim öyle pattanadak 'bana aşık mısın?' denir mi, kızı şoka soktun", "Türkan'la Rüçhan'ı konuşurken duyduğu için sordu bu soruyu", "Somer aşık olmuş haberi yok", "Mine iyiden iyiye arsız oldun, bırak Somer'in yakasını", "Elindekinin kıymetini bil Somer", "Somer bırak kendini biliyorsun Türkan senin için doğru kişi", "Bu Nihat intikam işini abartıp Türkan'a gidermiş" ,"Mine'nin suçu yokmuş üzüldüm", "Somer o mektubu okuyup Türkan'ı orada bırakırsan", "Mine'yi tam çözemedim. Somer'in parasını sevdiğini düşünmüştüm ama sanırım gerçekten de seviyor", "Somer yine Türkan'la yakınlaşıp, mektubu okuduktan sonra çark ederse"

13Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu İşte yaşananlar...
14Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu İşte yaşananlar...
15Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu İşte yaşananlar...

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