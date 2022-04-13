Üç Kız Kardeş son bölümüyle ekranlara damga vurdu! İşte yaşananlar...

TÜRKAN, SOMER'İ BÜYÜLEDİ

Tüm bunlar olurken Somer’i kendine yakın tutmak isteyen Türkan ise onu işe yollamayıp, eşiyle güzel bir gün geçirdi. Önce sahilde dolaşan ikili, ardından balık tuttu ve birlikte yemek yaptı. Bu duruma çok sevinen Rüçhan ve Özer de yemekte çocuklarına eşlik etti. Ancak Mine’nin tam bu arada Somer’i araması hatta kapıya gelmesi herkesin tadını kaçırdı.