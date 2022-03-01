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    EkonomiTürkiye'ye dolar yağacak! Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu! Fışkırıyor...
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    Türkiye'ye dolar yağacak! Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu! Fışkırıyor...

    Dolar yağacak! Son dakika açıklaması geldi. Türkiye'den fışkıracak! Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu. Altının yanı sıra birçok değerli maden çıkıyor. Değeri milyarlarca dolar ediyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin miyarlarla dolar olduğu belirtildi. Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş savaşında Türkiye’nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırdı.

    • 01 Mart 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:
    • 01 Mart 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:
    1Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

    Dolar yağacak! Son dakika açıklaması geldi! Toprağın altından fışkırıyor. Yaklaşık bir yıldır Elazığ’da çalışmalarını sürdüren MTA önemli maden rezervlerine ulaştı. Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervler Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu.

    2Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

    Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş savaşında Türkiye’nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırdı.

    3Bu saha cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi sahasıdır

    "Bu saha cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi sahasıdır"

    Madende bulunan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, “Özel işletmeler sadece üstte kalan pasaları alarak maden rezervlerini aramayarak ilçemizi tarihe gömdüler ama tam ilçemiz bitme noktasına gelince MTA ve Türkiye Petrollerinin bir yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda ilçemizde yüzyıllardır Türkiye cumhuriyetinin en büyük bakır maden rezervi bulundu. Bu da bizi ve ilçemizi çok mutlu etti.

    4Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

    Şuana kadar bu saha Türkiye cumhuriyeti tarihinde bulunan en büyük bakır rezervi sahasıdır. Bulunan maden rezervlerinin ülkemize katkısı çok olacaktır. Şu anda 20-30 milyar dolar rezervden bahsediliyor bu otomatikman Türkiye’nin cari dış borcuna katkıda bulunmaktadır” dedi.

    5Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

    Bulunan rezervler için mutlu olduğunu belirten Murat Demir, "Tabi ki ülkemiz ve memleketimiz adına gurur verici bir durum. Bulunan maden sadece sırf bakır değil. Bu bölge yıllardır bakır sektöründe en gözde yerlerinden biri. İstihdam potansiyeli artar. İnşallah tez zamanda faaliyete girer" diye konuştu.

    6Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

    Kurtuluş savaşında Türkiye’nin mermi ihtiyacını Maden ilçesindeki fabrikaların karşıladığını söyleyen Mustafa Taşdemir, "Bu rezervin ne kadar büyük olduğunu tüm dünya biliyor bir zamanlar dünyanın en büyük 5. fabrikasıydı.

    7Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

    Şuan maden ilçemiz nüfus kaybediyor göç çok oluyor işsizlikten dolayı yarın bir şey olsa eski günlerimize dönmeyi umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

    8Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

    Hüseyin Üzet isimli vatandaş da, "Maden rezervlerinin ülkemize ilimize, ilçemize ve gençlerimize katkısı olur.

    9Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

    Tesisin mutlaka maden ilçesinde kurulması lazım. Rezervler maden de bulunmuşsa tesiste burada kurulmalı biz bunu istiyoruz” dedi.

    10Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...
    11Türkiyeye dolar yağacak Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulundu Fışkırıyor...

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