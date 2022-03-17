Türkiye'nin yeni savaş uçakları yolda! Devrim yaşanacak, 6 ton ağırlığında...

Şu anda insansız hava araçları deyince savunma sanayisi akla geliyor. Bütün yüksek teknolojinin temelinde savunma sanayiini görüyoruz. Mesela internet sadece askeri alanlarda kalacak olsa çok daha etkisiz, bugün olduğu gibi bütün dünyayı ilgilendiren bir unsur olarak hayatımıza girmeyecekti. Ne zaman ki sivil sahaya gidiyor o zaman çok daha büyük bir etkiyle hayatımıza tesir ediyor."