Türkiye'nin yeni gücü görev başında! Milli radar KALKAN 100 hedefi aynı anda tespit ediyor...

“ASELSAN’ın radar alanındaki faaliyetlerinin ülkemiz için önemi, bu sistemlerin yerli ve milli olma zorunluluğu ile artık net bir şekilde ortaya konuldu. Dünyada çok az ülkenin milli imkanlarla üretmeyi başarabildiği hava savunma radarlarını tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Radar projelerimizde mükemmelliği ve daha fazla teknolojik yetenek kazanımını hedefliyoruz. Güvenlik güçlerimizin sahadaki farkındalığının ve etkisinin artırılmasına yönelik olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, sahip olduğumuz yetenekler sayesinde çok hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılayabilecek radar sistemlerini ortaya çıkarabiliyoruz. Türk mühendisliğinin gücüyle gece gündüz çalışarak en yüksek radar teknolojilerini ülkemizin güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz.”