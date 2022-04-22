Türkiye'nin yeni gücü görev başında! Milli radar KALKAN 100 hedefi aynı anda tespit ediyor...
Milli silah ve sistemler ülkemize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize güç katmaya devam ediyor. ASELSAN tarafından Türkiye’nin ilk milli hava savunma erken ikaz radarı KALKAN, kritik askeri ve sivil tesisleri korumaya devam ediyor. Milli olarak geliştirilen birçok radar teknolojisinin ve elektronik taramalı faz dizili radarların atası olarak kabul edilen KALKAN radarı, kazandığı yeni yeteneklerle görev yapıyor. KALKAN-II radarı, 360 derecelik bir kapsama açısıyla 100 hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Helikopterle taşınabilme özelliğine de sahip olan sistem, zorlayıcı çevresel koşullara dayanıklı olarak uzun süre görev yapabiliyor.
Milli Radar teknolojilerinin gelişiminde, özellikle de elektronik taramalı faz dizili radarların gelişiminde önemli bir sıçrama projesi olan ASELSAN’ın KALKAN radarı, Türkiye’yi en yüksek radar teknolojilerini milli olarak üretebilen ülkeler arasına sokan çok kritik projelerin de yapı taşı oldu. Kazanılan tecrübeler ve yeni teknolojilerle sürekli geliştirilerek KALKAN-II adı verilen sistem, kritik askeri ve sivil tesislerin korunması amacıyla hava hedeflerini en doğru ve hızlı şekilde tespit edebiliyor. Sistem pek çok farklı tehdidi kısa sürede tespit edilerek takip edilmesini, sağladığı verilerle bu tehditlerin hava savunma sistemleriyle imha edilmesini sağlıyor.
KALKAN-II radarı aynı zamanda muharebe sahasında elektronik karıştırma yapmaya çalışan düşman sistemlerini de tespit ederek takibini yapabiliyor. Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) ana arama radarı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde, kritik bölgelerde 2011 yılından itibaren görev yapan KALKAN-II, TSK’nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarında dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırdı.
KALKAN-II radarı, HİSAR O+ Hava Savunma Sisteminin bir parçası olarak yaklaşan tehdidi imha etmek için füze ara güdüm radarı olarak da kullanılıyor. KALKAN-II radarı, 360 derecelik bir kapsama açısıyla 100 hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Helikopterle taşınabilme özelliğine de sahip olan sistem, zorlayıcı çevresel koşullara dayanıklı olarak uzun süre görev yapabiliyor.
ASELSAN, RADAR TEKNOLOJİLERİNDE GLOBAL MARKA
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yüksek radar teknolojilerinde Türkiye’nin global bir marka haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:
“ASELSAN’ın radar alanındaki faaliyetlerinin ülkemiz için önemi, bu sistemlerin yerli ve milli olma zorunluluğu ile artık net bir şekilde ortaya konuldu. Dünyada çok az ülkenin milli imkanlarla üretmeyi başarabildiği hava savunma radarlarını tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Radar projelerimizde mükemmelliği ve daha fazla teknolojik yetenek kazanımını hedefliyoruz. Güvenlik güçlerimizin sahadaki farkındalığının ve etkisinin artırılmasına yönelik olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, sahip olduğumuz yetenekler sayesinde çok hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılayabilecek radar sistemlerini ortaya çıkarabiliyoruz. Türk mühendisliğinin gücüyle gece gündüz çalışarak en yüksek radar teknolojilerini ülkemizin güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz.”
İşte son teknoloji üretilen yerli ve milli silahlar...
Yapılan sınır ötesi operasyonlar ve terörle mücadele faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan yerli silahlar ve teknolojiler büyük ilgi uyandırıyor.
HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.
ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.
TURNA Hedef Uçak Sistemleri, 1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAS tasarımı ve ürünüdür.
Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı “ANKA”nın montajı ve üretimi tamamlanarak, 16 Temmuz 2010 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde düzenlenen törenle hangardan çıkmıştır.
HÜRKUŞ-C
Uçuş testlerinin yanı sıra üretilen 2 ayrı yapısal uçakta uçağın dayanımı ve ömür ve hasara tolerans testleri başarı ile icra edilmiştir. Proje kapsamında EASA ve SHGM'ye gönderilmek üzere 545 adet doküman hazırlanmıştır. Bakım ve idameye yönelik tüm dokümanlar hazırlanmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde 11 Temmuz 2016 tarihinde HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı için "TT32 Uçak Tip Sertifikası" SHGM'den alınmıştır.
HÜRKUŞ uçağı, Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Programı kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
T129 ATAK Helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilmiştir.
GÖKBEY
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatılmıştır.
Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi
Tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini robot hava aracı sistemidir. Ar-Ge ekibimizin yoğun çalışma ve gayreti ile geliştirilen sistem tüm testleri başarı ile geçerek ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunulmuştur. Yabancı ülkelerde geliştirilmiş rakiplerine nazaran birçok gelişmiş özelliği bulunan Mini İHA Sistemi zor coğrafi ve meteorolojik koşullar altında dahi kullanılabilmektedir.
Bayraktar TB-2
Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır.
Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.
MPT-55
Silah üretiminde köklü bir geleneğe sahip olan MKEK, 5,56 milimetrelik bir piyade tüfeğine ihtiyaç duyulması sebebiyle MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştirdi. MKEK, 2017'de MPT-55 tüfeğinin seri üretimine başladı.
SAR 223P
Dakikada yaklaşık 900 atım yapabilen ve NATO 5.56 x 45 kalibre mühimmat kullanan SAR 223P, Sarsılmaz’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği bir model.SAR 223 piyade tüfeğinin gaz piston etkili geciktirilmiş geri tepme prensibine sahip versiyonu olan SAR 223P, etkili ateş gücü ve menzile, yüksek isabet yüzdesine sahip hafif ve modüler bir platform olarak öne çıkıyor.
MPT-76
Türk ordusunun modern piyade tüfeği MPT-76, Sarsılmaz tarafından tamamen milli kaynaklar kullanılarak Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından üretildi. 7.62x51 mm NATO standartlarında mühimmat kullanan MPT-76, birbirinden zorlu 42 testi başarıyla geçerek her koşulda ortaya koyduğu yüksek performansı kanıtladı.
TANOK 120 mm Lazer Güdümlü Tank Topu Mühimmatı
Tanklar ve diğer namlulu ateşli silahlarda kullanılan geleneksel topçu mühimmatına yenilikçi bir seçenek olarak muharebe meydanında yüksek etkinlik, hassasiyet ve maliyet etkin bir çözüm sunmak amacıyla geliştirilmiştir.
MAM-T Akıllı Mühimmat
İnsansız hava araçları ve hafif taaruz uçakları için kritik hava/yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-T, sabit kanat yapısı ve geliştirilmiş harp başlığı ile daha uzun menzillerde, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş ve etkinliğe sahiptir. Mühimmat insansız hava araçları ve hafif taaruz uçakları için kritik hava/yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-T, sabit kanat yapısı ve geliştirilmiş harp başlığı ile daha uzun menzillerde, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş ve etkinliğe sahiptir.
Kara Atmaca Silah Sistemi
Taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füzesidir.
CİRİT Lazer Güdümlü Füze
Kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözümdür. Yeni nesil bir füze olan CİRİT, güdümsüz 2,75” roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanmıştır.
ALTAY TANKI
Yerli ve Milli Ana Muhabere Tankı ALTAY başta olmak üzere Türkiye’nin farklı sektörlerdeki ihtiyacını karşılayacak olan yeni nesil taktik tekerlekli ve paletli araçlarını tasarlıyor.
ALTUĞ 8X8
Modüler tavan konsepti ile farklı kullanıcı ihtiyaçları ve görevler için tek bir platform. Yüksek seviyede ve artırılabilir modüler balistik mayın, EYP koruması ve KBRN koruma sistemine sahip Altuğ 8X8, muharebe sahasının kalesi iken atış yeri tespit sistemi ile avantaj sağlar.
MİLGEM Savaş Sistemi Projesi
MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen korvetlere yerli imkan ve kabiliyetlerden azami şekilde faydalanılarak Milli Savaş Sisteminin geliştirilmesini, analizini, üretimini, testini ve entegrasyonunu içermektedir.
Genel maksat helikopteri 10 ton
VOLKAN-M Tank Atış Kontrol Sistemi
M60 Ana Muhabere Tankları için geliştirilen milli Atış Kontrol Sistemi’dir.
Karagöz-GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi
KARAGÖZ GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, ATMACA EO Gözetleme Sistemi ve Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin birbirleri ile haberleşmelerinin sağlanarak milli olarak üretilmiş balon hava aracına entegre edilmesi ve sınır bölgesinde yüksek irtifadan sürekli gözetleme amacı ile geliştirilmiştir.
TARMUS
Taktik Saha Muhabere Sistemi, savaş alanının ortak bir resmini yarı gerçek zamanlı olarak elde etmeyi ve savaş sistemi sistemleri arasında veri paylaşmayı sağlayan ağ merkezli bir iletişim altyapısıdır.