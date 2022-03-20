Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemTürkiye'nin ilk SİDA'sı! Tarih verildi! 4 ülke tercih etti
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'nin ilk SİDA'sı! Tarih verildi! 4 ülke tercih etti
ABONE OL

Türkiye'nin ilk SİDA'sı! Tarih verildi! 4 ülke tercih etti

Antalya'da Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma firmalarının ortak projesi olarak üretilen, Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olan ULAQ, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek DIMDEX 2022 Fuarı'nda sergilenecek. Meteksan, fuarda MILSAR İHA SAR/MTI Radarı, Kapan Drone Savunma Sistemi, Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi ve Pelikan RF Güdümlü Mermi Simülatörü'nü de sergileyecek.

• 20 Mart 2022 - 11:03 • Son Güncelleme:
• 20 Mart 2022 - 11:03 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin ilk SİDAsı Tarih verildi 4 ülke tercih etti

DIMDEX 2022 Fuarı, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde, 21- 23 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da açılacak. Savunma sanayi firmalarını Körfez, Asya ve Afrika ülkelerinin deniz kuvvetleri ile buluşturacak fuara, Meteksan Savunma da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle katılım sağlayacak.

2Türkiyenin ilk SİDAsı Tarih verildi 4 ülke tercih etti

Meteksan Savunma'nın, DIMDEX 2022 Fuarı'nda sergileyeceği ürünleri ULAQ SİDA, MILSAR İHA SAR/MTI Radarı, Kapan Drone Savunma Sistemi, Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi, Pelikan RF Güdümlü Mermi Simülatörü'nden oluşuyor.

3Türkiyenin ilk SİDAsı Tarih verildi 4 ülke tercih etti

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, fuarla ilgili “Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süreçte, özellikle su altı akustik ve platform simülatörleri konularında Deniz Kuvvetleri'ne özgün ve ileri teknoloji çözümler geliştirdik ve birçok farklı ülkenin kullanımına sunma başarısını yakaladık.

4Türkiyenin ilk SİDAsı Tarih verildi 4 ülke tercih etti

Yara Savunma Eğitim Simülatörü'müz, 4 farklı ülke tarafından tercih edildi, bu alanda dünya lideri haline geldik. Yakamos 2020 Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın MILGEM korvetlerinde kullanılmaya başlandıktan sonra 2 ülkeye daha ihraç edildi.

5Türkiyenin ilk SİDAsı Tarih verildi 4 ülke tercih etti

Bunların yanında Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi gibi dünyada çok az ülkenin üzerinde çalıştığı bir alandaki başarımız da Meteksan Savunma olarak geldiğimiz noktayı bizlere gösteriyor.

6Türkiyenin ilk SİDAsı Tarih verildi 4 ülke tercih etti

DIMDEX 2022 Fuarı'nda yenilenmiş tasarımı ile ULAQ Suüstü Harbi Botu, ULAQ Denizaltı Savunma Harbi Botu ve yeni 6x6 Mobil Sahil Kontrol İstasyonu aracımızı ilk kez sergileyeceğiz" dedi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Oğuzlardan Kayılara hangi Türk boyu hangi ilde yaşıyor? İşte geçmişten günümüze Türklerin kurduğu devletler...

Oğuzlardan Kayılara hangi Türk boyu hangi ilde yaşıyor? İşte geçmişten günümüze Türklerin kurduğu devletler...

Geçen sene de bu sene de sevindirdi! Bir dönümünden 150 bin liralık gelir!

Geçen sene de bu sene de sevindirdi! Bir dönümünden 150 bin liralık gelir!

Savaşın 'yetimleri'! Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....

Savaşın 'yetimleri'! Sumy’den yürek sızlatan görüntüler....

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…