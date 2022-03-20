Türkiye'nin ilk SİDA'sı! Tarih verildi! 4 ülke tercih etti

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, fuarla ilgili “Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süreçte, özellikle su altı akustik ve platform simülatörleri konularında Deniz Kuvvetleri'ne özgün ve ileri teknoloji çözümler geliştirdik ve birçok farklı ülkenin kullanımına sunma başarısını yakaladık.