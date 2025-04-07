Türkiye'nin en karizmatik seyyar satıcısı! Takım elbise giymeden satışa çıkmıyor
Bursa'da yaşayan Ahmet Berksun (59), her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına gidiyor. Sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satan Berksun’u, diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Ahmet Berksun, çevresinde ‘kravatlı simitçi’ olarak tanınıyor.
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 11:45 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 11:45 • Son Güncelleme: