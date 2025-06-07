Türkiye'den bayram manzaraları! Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu
Kurban Bayramı'nın ikinci günü, özellikle tatil bölgelerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgelerde sokaklar, plajlar ve restoranlar dolup taştı. Tatilciler bayramın tadını çıkarırken, yerel işletmeler de hareketlendi. Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Seferler arasında özellikle Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Öte yandan, bayramın geleneksel ritüellerini yerine getiren vatandaşlar, kurban için kestikleri etleri kıyma ve sucuk yaptırmak amacıyla kasaplara getirdi. Kasaplar önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar sabırla sırayla işlemlerini yaptırdı. Bayramın bu yoğun günü, hem turizme hem de yerel ekonomiye önemli katkı sağladı.
DHA/İHA
• 07 Haziran 2025 - 14:48 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 07 Haziran 2025 - 14:48 • Son Güncelleme: