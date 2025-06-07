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GündemTürkiye'den bayram manzaraları! Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu
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Türkiye'den bayram manzaraları! Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Kurban Bayramı'nın ikinci günü, özellikle tatil bölgelerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgelerde sokaklar, plajlar ve restoranlar dolup taştı. Tatilciler bayramın tadını çıkarırken, yerel işletmeler de hareketlendi. Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Seferler arasında özellikle Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Öte yandan, bayramın geleneksel ritüellerini yerine getiren vatandaşlar, kurban için kestikleri etleri kıyma ve sucuk yaptırmak amacıyla kasaplara getirdi. Kasaplar önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar sabırla sırayla işlemlerini yaptırdı. Bayramın bu yoğun günü, hem turizme hem de yerel ekonomiye önemli katkı sağladı.

DHA/İHA
• 07 Haziran 2025 - 14:48 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 07 Haziran 2025 - 14:48 • Son Güncelleme:
1Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler İzmir'in Çeşme ilçesine akını ediyor. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede vatandaşlar denizin ve kumun tadını çıkartıyor. İlçenin en ünlü plajlarından Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

2Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

İzmir'in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. İlçenin nüfusu bayramın ikinci günü itibariyle 1 milyonu aşarken, otellerde doluluk oranı ise yüzde 90'ı buldu. Çeşme'nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

3Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Öte yandan 4.5 günlük bayram tatili için İzmir Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde de metrelerce yoğunluk oluşturdu. İlçede hem polis hem de jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için önlem aldı.

4Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

İzmir'in Bayraklı ilçesinden günü birlik geldiklerini ifade eden Hatem Gökay (36), "Çeşme Ilıca'nın denizini çok seviyoruz. Ailecek herkesin gelebileceği güzel bir sahil burası. Denizi de hem sıcak hem de güzel" diye konuştu.

5Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Çeşme Ilıca'nın her zaman çok güzel olduğunu dile getiren 15 yaşındaki Salih Kaan Heper, "Günü birlik ailemle birlikte geldim. Öyle kafa tatili yapıyoruz. Bayram tatili çok güzel insanlar da tatil olduğu için gelip buraları doldurmuş. Kurban Bayramı olduğu için de doğal olarak herkes buraya gelmiş ve tatilinin tadını çıkartıyor" şeklinde konuştu.

6Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Manisa Soma'dan Çeşme Ilıca'ya tatile gelen Resul Bolat (37), "Kurban Bayramı tatilini günü birlik olarak buradan geçirmek için geldim. Burayı seviyorum, suyu çok güzel ve çok temiz. Her sene buraya gelirim bu bayram tatilini de burada değerlendireceğim" diyerek sözlerini noktaladı.

7Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 2. gününde Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, günübirlik tatilcilerle doldu. Sabah saatlerinden itibaren Gölcük Tabiat Parkı'na gelmeye başlayan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

8Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Havanın güneşli olmasıyla birlikte bazı tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise ağaçların gölgesinde piknik yaparak bayramın keyfini yaşadı. Tatilciler, göl manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekildi.

9Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

İstanbullular Kurban Bayramı'nın 2'nci günü parklara, sahillere ve ormanlara akın etti. O noktalardan bir tanesi de Belgrad Ormanı oldu. Piknik yapmak ve aileleri ile vakit geçirmek için ormana gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Ayrıca ormanda birçok vatandaş piknik alanlarında mangal yaparken, çocuklar ise oyun oynayarak temiz havanın tadını çıkardı.

10Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Bayramda gezmek için Belgrad Ormanı'na geldiklerini söyleyen Cengiz Hüseyinov ise, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Ailecek buraya geldik. Dinleniyoruz. Çok güzel. Küçükçekmece'den geliyoruz. Burayı çok seviyoruz" diye konuştu.

11Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 2. günü yeşil alanlar ve mesire alanları doldu. Şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar Arnavutköy ve Başakşehir'deki ağaçlık alanlarda piknik yaparak aileleriyle vakit geçirdi. Alandaki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

12Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Yunanistan'ın Midilli, Samos, Sakız, Kos, Rodos adaları için uygulanan kapıda vize, Kurban Bayramı tatilinde yoğun talep aldı. Özellikle seferler arasında Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Geçen yıla göre bu bayramda talepte yüzde 25 oranında bir artış yaşandığı belirtildi. Kurban Bayramı'nın ikinci günü tura çıkmak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Kimileri 7 gün boyunca adada olmayı tercih ederken kimleri de 2 gece 3 günlük tatil paketlerini tercih etti.

13Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Adaları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapıda vize ücreti için 80 avro, gidiş dönüş bileti için 50 avro öderken 710 TL ise harç ücreti veriyor. Tur şirketinde operasyon yöneticisi Celal Akagün, "Bayramın ilk günü Çeşme-Sakız Adası turu ile 3 bin kişi karşıya geçti. Bugün 2 bin 500 kişilik bir yolcu grubu var. Kapıda vize uygulaması ile turlara ilgi geçen sene bayramda çok fazlaydı bu yıl da yoğun ilgi sürüyor. Bu hafta bayram tatili nedeniyle yoğunluk daha fazla. Talebin yaz sezonu boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıla göre taleplerin yüzde 20-25 arttığını söyleyebiliriz" dedi.

14Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde kasaplarda yoğunluk yaşandı. Kurban için kestikleri etleri, kıyma ve sucuk yaptırmak için kasaplara getiren vatandaşlar sıra oluşturdu. Ayrıca çekilen kıymalar, özel baharatlarla yoğurularak sucuk yapıldı.

15Türkiyeden bayram manzaraları Sahiller doldu taştı, kasaplarda sıra oluştu

Kasap Mehmet Dayıoğlu, "Kurban Bayramı'nda ilk gün büyükbaş hayvanların parçalanması ve eşit bir şekilde paylaştırma işlemini gerçekleştirdik. İkinci günü ise ilk günden alıp soğuk hava depolarında beklettiğimiz koyunların parçalamasını yapıyoruz. Sonraki süreçte de sucuk dolumu yapıyoruz. Vatandaşlar etini getiriyor. Özel karışımla sucuklarını yapıyoruz. İşlerimiz iyi. Biz yaklaşık 10 gün doluyuz. Gece saat 02.00'lere kadar çalışıyoruz" diye konuştu.