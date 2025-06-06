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GündemTürkiye’de ilk Kurban Bayramı namazı Iğdır’da kılındı! Camiler doldu taştı
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Türkiye’de ilk Kurban Bayramı namazı Iğdır’da kılındı! Camiler doldu taştı

Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlarla başladı. Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu.

İHA
• 06 Haziran 2025 - 07:18 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Haziran 2025 - 07:18 • Son Güncelleme:
1Türkiye’de ilk Kurban Bayramı namazı Iğdır’da kılındı Camiler doldu taştı

Iğdır’da sabah saat 05.10 sıralarında kılınan bayram namazına yüzlerce vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.Namazın ardından cami imamı tarafından bayram hutbesi okunarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi. Namaz sonrası vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini yaşadı.

2ELAZIĞDA CAMİLER DOLDU TAŞTI

ELAZIĞ'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI

Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisi’nde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlarla bayramlaştı.Camideki bayramlaşma merasiminden sonra açıklamalarda bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, kenetlenmenin ve kardeşliğin her zaman için çok daha fazlasıyla hatırlandığı zamanlardır. Ben de Elazığ’da tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle, dostlarıyla birlikte huzur ile güzellikler içeriisnde bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.

3ULU CAMİ DOLDU TAŞTI

ULU CAMİ DOLDU TAŞTI

Bursa'da binlerce vatandaş, Kurban Bayramı vesilesiyle bayram namazında Ulu Cami'ye akın etti. Atatürk Caddesi camiye gelen vatandaşların araçlarını bırakmasıyla 2 şeride düşerken, cami dışında da polis ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri alındı.Bursa'da Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar caminin avlusunda namaz kıldı. Tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, araçlarını Atatürk Caddesi'ne bıraktı. Araç yoğunluğuyla beraber Atatürk Caddesi 2 şeride düştü. Ayrıca, cami çevresinde polis ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı.

4KİLİS

KİLİS

Kurban Bayramı coşkusu Kilis'te sabahın erken saatlerinde camilerde başladı. Hacı Nurettin Acembaba Camii olmak üzere kentteki birçok camiye gelen vatandaşlar, bayram namazını huşu içinde kıldı.Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu camilerde manevi atmosfer doruğa ulaştı. Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini temenni etti. Kurban Bayramı'nın sevinç ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayram ruhunu birlikte yaşamanın huzurunu hissettiklerini ifade etti.

5ANKARA

ANKARA

Ankara'da Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu.Kurban Bayramı nedeniyle başkentte vatandaşlar kentteki camileri doldurdu. Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlar saf tuttu. Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Kocatepe Caminde bayram namazını eda eden Ankara Valisi Vasip Şahin Ankaralılar ile bayramlaştı.

6Türkiye’de ilk Kurban Bayramı namazı Iğdır’da kılındı Camiler doldu taştı

Türkiye’de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars’ta Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı.Kentte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı. Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da vatandaşlar ile birlikte Sultan Alparslan Külliyesi ve Camii de bayram namazı için saf tuttu.