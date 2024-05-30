Türkiye, saç ekim turizminde uluslararası belgesele konu oldu
Türkiye’nin saç ekimi turizminde dünya çapında bir destinasyon haline geldiğini söyleyen Saç Ekimi Uzmanı Dr. Gökay Bilgin, “Her yıl on binlerce insan, kendi ülkelerinde bulunmayan uzman sağlık hizmetleri, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı saç ekimi işlemlerini deneyimlemek için Türkiye'yi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl saç ekimi için 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlayan Türkiye'nin bu alandaki başarısı uluslararası belgesellere konu oluyor” ifadelerini kullandı.
DHA
• 30 Mayıs 2024 - 13:22 • Son Güncelleme:
DHA
• 30 Mayıs 2024 - 13:22 • Son Güncelleme: