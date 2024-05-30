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Gündem Türkiye, saç ekim turizminde uluslararası belgesele konu oldu
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Türkiye, saç ekim turizminde uluslararası belgesele konu oldu

Türkiye’nin saç ekimi turizminde dünya çapında bir destinasyon haline geldiğini söyleyen Saç Ekimi Uzmanı Dr. Gökay Bilgin, “Her yıl on binlerce insan, kendi ülkelerinde bulunmayan uzman sağlık hizmetleri, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı saç ekimi işlemlerini deneyimlemek için Türkiye'yi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl saç ekimi için 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlayan Türkiye'nin bu alandaki başarısı uluslararası belgesellere konu oluyor” ifadelerini kullandı.

DHA
• 30 Mayıs 2024 - 13:22 • Son Güncelleme:
DHA
• 30 Mayıs 2024 - 13:22 • Son Güncelleme:
1 Türkiye, saç ekim turizminde uluslararası belgesele konu oldu

Türkiye, saç ekim turizminde uluslararası belgesele konu oldu. Uzman görüşleri ve hasta deneyimlerinin de yer aldığı belgeselde Türkiye’den bir doktorun görüşlerine yer verildi. Türkiye’deki kliniklerin, hastalarına en iyisini sunmak için sürekli olarak çalıştığını vurgulayan Dr. Gökay Bilgin, Türkiye’de saç ektirmek isteyen bireylerin Sağlık Bakanlığı onaylı klinikleri ve uzman doktorları tercih etmelerini önerdi. Smile Hair Clinic’in kurucularından Dr. Gökay Bilgin, Türkiye'nin tıp alanındaki gelişmişliği sayesinde uluslararası bir çekim merkezi olduğunu vurgulayarak saç ekiminde ise dünyanın başkenti haline geldiğini ifade etti ve “Türkiye şu anda bu işte en önemli pazar payına sahip ülke. Tıp alanında çok iyiyiz ve önemli bir konumdayız. Sadece saç ekiminde değil yıllardır farklı ülkelerden insanlar kanser cerrahisi alanında tedavi olmaya, kemik iliği, böbrek nakli gibi birçok alanda ameliyat için Türkiye’yi tercih ediyor. Uluslararası hava yolu şirketlerinin her ülkeden Türkiye’ye olan seferlerinin bu konuda oldukça büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu, Türkiye'yi çok ulaşılabilir bir hale getirdi. O yüzden dünyanın her yerinden insanlar ülkemize kolayca gelebiliyor” diye konuştu.

2 “GELEN HASTALARDAKİ ARTIŞ SON ZAMANLARDA İYİCE HIZLANMAYA BAŞLADI”

“GELEN HASTALARDAKİ ARTIŞ SON ZAMANLARDA İYİCE HIZLANMAYA BAŞLADI”

Yurt dışından gelen hastaların Türkiye tercihini yorumlayan Dr. Bilgin, “Genelde referans yoluyla bir yayılım söz konusu. Gelen hastalarda ilk baştaki yavaş artış son zamanlarda iyice hızlanmaya başladı. Çünkü her gelen hasta, 3-4 kişiyi göndermeye başlıyor. Yapılan reklamlar, internetin hayatımızda çok büyük bir öneme sahip olması da bunda etkili oluyor” dedi. Dr. Bilgin, teknik açıdan radikal bir değişim olmasa da yıllar içerisinde bu alanla ilgili tecrübelerin arttığını ifade etti.

3 “TÜRKİYEYLE İLGİLİ CİDDİ BİR ÖN YARGI VAR”

“TÜRKİYE'YLE İLGİLİ CİDDİ BİR ÖN YARGI VAR”

Türkiye’nin saç ekimi konusunda dünya çapındaki yetkinliği ve bilinirliğinin uluslararası camiada rahatsızlık yarattığını ve ülkenin itibarını zedelemeye çalıştıklarını belirten Dr. Bilgin, “Ne yazık ki Türkiye'yle ilgili ciddi bir ön yargı var. Özellikle yabancı ülkelerin medyası buraya bazı muhabirler göndererek, özellikle merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlere gidip bununla ilgili yayınlar, haberler yapıyorlar. Türkiye'de yaşanmış en ufak komplikasyonu bile ana haber bültenlerine de çıkarıp Türkiye'ye karşı bir lekeleme kampanyası yürütüyorlar. Biz bunu yurt dışındaki kongrelere, zirvelere gittiğimizde de görüyoruz. Bir pasta var ve en büyük payını siz alıyorsunuz. Bunu sizinle paylaşmak istemiyorlar” dedi.

4 “İNSANLARIN ÖZGÜVENLERİ GERİ GELİYOR”

“İNSANLARIN ÖZGÜVENLERİ GERİ GELİYOR”

Hastalardan saç ekimi tedavisi sonrası aldıkları geri dönüşler hakkında Dr. Bilgin, “Türkiye'nin bu kadar gelişmiş, bu kadar güzel bir ülke olduğunu bilmiyorlar. Yurt dışından gelen hasalar; “Ne kadar güzel bir şehir, ben hiç böyle hayal etmemiştim, çok iyi bir hizmet aldık, böyle bir klinik bizim ülkemizde yok, olsa bile zaten biz bunun ücretini orada ödeyemeyiz” gibi yorumlar yapıyor. Mesaj atan, sürekli fotoğraflarını ileten hastalarımız oluyor. “Size çok teşekkür ederim, bana hayatımı geri verdiniz, sizin sayenizde yeni bir iş edindim, zayıfladım, alkolü bıraktım” gibi birçok mesaj alıyoruz. İnsanların özgüvenleri geri geliyor. Bu da bizim için çok değerli” diye konuştu.

5 “AMERİKA’DA ULUSAL KANALA ÇIKMAK ÇOK BÜYÜK BİR AYRICALIK”

“AMERİKA’DA ULUSAL KANALA ÇIKMAK ÇOK BÜYÜK BİR AYRICALIK”

Amerika Birleşik Devletleri’nde ulusal bir kanalda yayınlanan ve Türkiye’deki saç ekimi tedavisi ile ilgili hazırlanan belgesel hakkında konuşan Dr. Bilgin, “Daha önce de İngiltere'nin ana haber bülteninde 14 dakika yayınlanan ve yine Norveç televizyonunda yayınlanmış bir belgeselimiz var. Amerika'da bir televizyon kanalı saç ekimi yaptıran hastaları takip ederken bizim hastalarımızın mutlu olduğunu görüyor. Bazı hastalarla yaklaşık 2 yıllık süreçte takipte oluyorlar. Sonrasında kliniğimize geldiler ve izni olan bir hastamızın ülkemize seyahatinden başlayarak bütün serüvenini baştan sona çektiler. Sonuçların gözle görülür olması için bir yıl beklediler. Başka bir programın içinde küçük bir parça olarak yayınlanacaktı ama sonucu ve sürecin ne kadar profesyonel olduğunu görünce onu tek başına bir hikâye olarak yayınlamak istediler. Amerika’da ulusal kanala çıkmak çok büyük bir ayrıcalık” ifadelerini kullandı.
br> Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinden saç ekimi tedavisi için Türkiye’ye gelen 25 yaşındaki John Her ise “Ameliyat çok iyi geçti. Müşteri hizmetleri, iletişim ve personel harikaydı. Saç ekimi tedavisi için Türkiye’yi öneriyorum. Bana da bir arkadaşım tavsiye etmişti. Ben de bu nedenle buraya geldim” diye konuştu.

6 BRYAN COURTERIN SAÇ EKİMİ HİKAYESİ: BİR ERKEĞİN YENİDEN KAZANDIĞI ÖZGÜVEN

BRYAN COURTER'IN SAÇ EKİMİ HİKAYESİ: BİR ERKEĞİN YENİDEN KAZANDIĞI ÖZGÜVEN

Belgeselde saç ekimi için ABD’den Türkiye’ye gelen Bryan Courter’ın hikayesi de dikkat çekiyor. Seyahatinden başlayarak tüm saç ekimi sürecini anlatan Bryan Courter, ‘’Bir gün sosyal medyada geziniyordum ve bir adamın saç ekimi yaptırdığını gördüm. Aman tanrım, bunu yapmak istiyorum dedim. Baktım ki bunun için Türkiye’ye gitmiş, hemen Türkiye'deki klinikler hakkında araştırma yapmaya başladım ve kararımı verdim’’ diyor.

7 Türkiye, saç ekim turizminde uluslararası belgesele konu oldu

Operasyon sürecinden sonra özgüveninin yerine geldiğini anlatan Bryan Courter, “Artık bir şapkayı bir kıyafetle kombinlemek zorunda değilim. Dışarı çıktığımda özgür olabiliyorum, kendim olabiliyorum. Saçlarımı şekillendirebiliyorum, saçlarımı kestirebiliyorum. Uyandığımda kendimi bazen rüya görüyor gibi hissediyorum, özellikle bir fotoğraf çektiğimde. Bu muhteşem bir duygu, yaptığım her şeye yüzde 100 değdi’’ sözleriyle mutluluğunu ifade ediyor.