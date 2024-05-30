Türkiye, saç ekim turizminde uluslararası belgesele konu oldu

“AMERİKA’DA ULUSAL KANALA ÇIKMAK ÇOK BÜYÜK BİR AYRICALIK”

Amerika Birleşik Devletleri’nde ulusal bir kanalda yayınlanan ve Türkiye’deki saç ekimi tedavisi ile ilgili hazırlanan belgesel hakkında konuşan Dr. Bilgin, “Daha önce de İngiltere'nin ana haber bülteninde 14 dakika yayınlanan ve yine Norveç televizyonunda yayınlanmış bir belgeselimiz var. Amerika'da bir televizyon kanalı saç ekimi yaptıran hastaları takip ederken bizim hastalarımızın mutlu olduğunu görüyor. Bazı hastalarla yaklaşık 2 yıllık süreçte takipte oluyorlar. Sonrasında kliniğimize geldiler ve izni olan bir hastamızın ülkemize seyahatinden başlayarak bütün serüvenini baştan sona çektiler. Sonuçların gözle görülür olması için bir yıl beklediler. Başka bir programın içinde küçük bir parça olarak yayınlanacaktı ama sonucu ve sürecin ne kadar profesyonel olduğunu görünce onu tek başına bir hikâye olarak yayınlamak istediler. Amerika’da ulusal kanala çıkmak çok büyük bir ayrıcalık” ifadelerini kullandı.

br> Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinden saç ekimi tedavisi için Türkiye’ye gelen 25 yaşındaki John Her ise “Ameliyat çok iyi geçti. Müşteri hizmetleri, iletişim ve personel harikaydı. Saç ekimi tedavisi için Türkiye’yi öneriyorum. Bana da bir arkadaşım tavsiye etmişti. Ben de bu nedenle buraya geldim” diye konuştu.