Türkiye için 100 il, 1000 ilçe gündemde: İşte projeye göre yeni il ve ilçeler

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Türkiye'nin il sayısı 100 olacak mı?

MHP'nin hazırladığı "100 İl 1000 İlçe" projesinde 19 yeni il kurulması ve toplam il sayısının 100'e ulaşması öngörülüyor. Ancak düzenleme henüz hayata geçirilmiş değil.



Kaç yeni il kurulması planlanıyor?

Bahçeli'nin açıklamasına göre projede 19 yeni il kurulması öngörülüyor.



Kaç yeni ilçe kurulacak?

Projede 78 yeni ilçe kurulması öngörülüyor.



Hangi ilçeler il olacak?

Bahçeli'nin açıklamasında kesinleşmiş bir ilçe listesi bulunmuyor. İl olabilecek ilçelerin objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi planlanıyor.



Yeni illere kim karar verecek?

Bahçeli, ilgili devlet kurumlarının nesnel ölçütlere göre yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai belirlemenin TBMM tarafından yapılacağını söyledi.



100 İl 1000 İlçe projesi yasalaştı mı?

Hayır. Bahçeli, MHP'nin il olması düşünülen ilçeler ve ilçe olabilecek beldelere ilişkin kanun teklifini ilerleyen süreçte gündeme getirebileceğini açıkladı.