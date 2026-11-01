Türkiye için 100 il, 1000 ilçe gündemde: İşte projeye göre yeni il ve ilçeler
Türkiye'nin idari yapısında değişiklik öngören "100 İl 1000 İlçe" projesi yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin hazırladığı projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının öngörüldüğünü açıkladı. Peki, hangi ilçeler il olacak, yeni ilçeler nasıl belirlenecek? Bahçeli, il yapılacak ilçelerin nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durum, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar ve stratejik konum gibi objektif kriterlere göre değerlendirileceğini, nihai kararın ise TBMM tarafından verileceğini bildirdi.
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Türkiye için 100 il, 1000 ilçe hedefini içeren proje MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, MHP tarafından hazırlanan çalışmayla 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının öngörüldüğünü söyledi.
Bahçeli'nin açıklamasına göre çalışma henüz hangi ilçelerin il, hangi beldelerin ilçe olacağını kesinleştiren bir liste niteliğinde değil. İl statüsüne çıkarılabilecek yerlerin objektif ve nesnel kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi, ilgili devlet kurumlarının mutabakatının ardından kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmesi öngörülüyor.
100 İL 1000 İLÇE PROJESİNDE KAÇ YENİ İL VAR?
Bahçeli, MHP'nin hazırladığı projeye ilişkin rakamları açıklarken şu ifadeyi kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz."
Bu kapsamda mevcut idari yapıya 19 yeni ilin ve 78 yeni ilçenin eklenmesi gündemde bulunuyor. Projenin hedefi Türkiye'nin toplam il sayısını 100'e, ilçe sayısını ise 1000'e çıkarmak.
İŞTE PROJEYE GÖRE YENİ İL VE İLÇELER NASIL BELİRLENECEK?
Bahçeli'nin açıklamasında yeni il ve ilçelerin isimleri tek tek paylaşılmadı. Buna karşılık hangi kriterlerin dikkate alınacağı açıklandı.
Bahçeli'ye göre il statüsüne çıkarılması değerlendirilecek ilçelerde;
nüfus,
gelişme potansiyeli,
coğrafi durum,
hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar,
stratejik konum
gibi objektif kriterler esas alınacak.
Bu nedenle "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında kesinleşmiş 19 yeni ilin veya 78 yeni ilçenin isimlerinden oluşan resmi bir liste henüz açıklanmış değil.
HANGİ İLÇELER İL OLACAK?
Bahçeli, hangi ilçelerin il statüsüne çıkarılacağı konusunda karar sürecini de anlattı.
MHP lideri, il yapılacak ilçelerin il olma potansiyeli taşıyan yerler arasından değerlendirileceğini ifade ederek, devletin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakat sonrasında nihai belirlemenin TBMM tarafından yapılacağını söyledi.
Bu nedenle kamuoyunda çeşitli ilçelerin isimleri gündeme gelse de Bahçeli'nin açıklamasında herhangi bir ilçe için "kesin olarak il olacak" ifadesi kullanılmadı.
YENİ İLÇELER HANGİ BELDELERDEN OLUŞACAK?
Projede 78 yeni ilçenin kurulması öngörülürken hangi beldelerin ilçe statüsüne çıkarılacağı konusunda da kesin bir liste paylaşılmadı.
Bahçeli, MHP'nin objektif kriterler doğrultusunda il olması düşünülen ilçeler ile ilçe olabilecek beldelere ilişkin bir kanun teklifini ilerleyen süreçte gündeme getirebileceğini ifade etti.
"TBMM TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR"
Bahçeli, sürecin yalnızca siyasi bir değerlendirmeyle yürütülmeyeceğini belirterek nesnel kriterlere dikkat çekti.
MHP lideri, il yapılacak ilçelerin devletin ilgili kurumlarının değerlendirmeleri ve ortaya çıkacak mutabakat doğrultusunda TBMM tarafından belirleneceğini kaydetti.
Dolayısıyla 100 il ve 1000 ilçe hedefinin hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme sürecinin de tamamlanması gerekecek.
PROJEDE İSTATİSTİKİ VE SOSYOEKONOMİK VERİLER DİKKATE ALINDI
Bahçeli, çalışmanın hazırlanması sırasında yalnızca nüfus gibi sayısal göstergelere bakılmadığını da ifade etti.
Bahçeli'nin verdiği bilgiye göre çalışmada istatistiki veriler ile sosyopolitik ve sosyoekonomik şartlar birlikte değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sonucunda 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörüldü.
100 İL 1000 İLÇE PROJESİNİN AMACI NE?
Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe" vizyonunun devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezi idaredeki iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli şekilde yürütülmesi amacıyla yeniden gündeme getirildiğini belirtti.
Türkiye'deki nüfus, demografik dağılım, şehirleşme, ekonomik ve sosyal dinamikler, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçların mülki idari yapıda reform ihtiyacını ortaya çıkardığını ifade etti.
"100 İL 1000 İLÇE PROJESİ TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İDARİ VİZYONUDUR"
Bahçeli, projenin yalnızca ekonomik veya sosyal ihtiyaçlarla sınırlı bir çalışma olmadığını söyledi.
Çalışmanın büyüyen ve gelişen Türkiye'nin idari ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını belirten Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe Projesi"ni Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın idari vizyonu olarak tanımladı.
YENİ İL VE İLÇELER KESİNLEŞTİ Mİ?
Hayır. Bahçeli'nin açıklamasına göre 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülüyor ancak hangi yerlerin bu statüyü kazanacağı henüz kesinleşmiş değil.
İl ve ilçe adaylarının objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmesinin ardından ilgili kurumların mutabakatı ve TBMM'nin kararı belirleyici olacak.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Türkiye'nin il sayısı 100 olacak mı?
MHP'nin hazırladığı "100 İl 1000 İlçe" projesinde 19 yeni il kurulması ve toplam il sayısının 100'e ulaşması öngörülüyor. Ancak düzenleme henüz hayata geçirilmiş değil.
Kaç yeni il kurulması planlanıyor?
Bahçeli'nin açıklamasına göre projede 19 yeni il kurulması öngörülüyor.
Kaç yeni ilçe kurulacak?
Projede 78 yeni ilçe kurulması öngörülüyor.
Hangi ilçeler il olacak?
Bahçeli'nin açıklamasında kesinleşmiş bir ilçe listesi bulunmuyor. İl olabilecek ilçelerin objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi planlanıyor.
Yeni illere kim karar verecek?
Bahçeli, ilgili devlet kurumlarının nesnel ölçütlere göre yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai belirlemenin TBMM tarafından yapılacağını söyledi.
100 İl 1000 İlçe projesi yasalaştı mı?
Hayır. Bahçeli, MHP'nin il olması düşünülen ilçeler ve ilçe olabilecek beldelere ilişkin kanun teklifini ilerleyen süreçte gündeme getirebileceğini açıkladı.