Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim! 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor
Muğla’da 16 bin kişi konutlarını “turizm amaçlı” kiralamak için başvuruda bulundu. 7 bin başvurunun kabul edildiği, başvurusu kabul edilen konutların turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Jandarma ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerince denetlendiği ve konutunu izinsiz kiralayanlara ise para cezası kesildiği bildirildi. Ünlü emlak siteleri tarafından Bodrum’da aylık ve yıllık kiralanan lüks villaların fiyatları aylık 250 bin lira ile yıllık 3 milyon 600 bin lira arasında değişiyor.
• 24 Temmuz 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
• 24 Temmuz 2024 - 09:35 • Son Güncelleme: