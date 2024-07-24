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Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim! 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor

Muğla’da 16 bin kişi konutlarını “turizm amaçlı” kiralamak için başvuruda bulundu. 7 bin başvurunun kabul edildiği, başvurusu kabul edilen konutların turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Jandarma ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerince denetlendiği ve konutunu izinsiz kiralayanlara ise para cezası kesildiği bildirildi. Ünlü emlak siteleri tarafından Bodrum’da aylık ve yıllık kiralanan lüks villaların fiyatları aylık 250 bin lira ile yıllık 3 milyon 600 bin lira arasında değişiyor.

• 24 Temmuz 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
• 24 Temmuz 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
1Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girdi. Milliyet'ten Kenan Gürbüz'ün haberine göre, yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemler, konutların nitelikleri, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümler ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alıyor.

2MUĞLADA 16 BİN KİŞİ BAŞVURDU

MUĞLA'DA 16 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Yönetmelik ardından Muğla’da 16 Bin kişinin “Konutlarını Turizm Amaçlı Kiralamak” için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Muğla’da “Konutlarını Turizm Amaçlı Kiralamak” için yapılan başvurulardan 7 bininin kabul edildiği bildirildi.

3Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başvurusu kabul edilen konutların ise turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Jandarma ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerince denetlendiği ve konutunu izinsiz kiralayanlara para cezası kesildiği öğrenildi.

4Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor

Ekiplerin yaptıkları denetimlerde Bakanlık izin belgesi ve yönetmelikte aranan şartlara uyulup uyumadığını kontrol ettikleri ifade edildi.

5Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor

Turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris ve Fethiye’de turizm amaçlı kiralanan lüks villaların fiyatları aylık 250 bin lira ile yıllık 3 milyon 600 bin lira arasında değişiyor.

6Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor

Kiralanacak olan villanın fiyatının yüksekliğinde konutun denize yakınlığı, havuzunun olup olmaması, güvenlik sistemli olması, villanın yüzölçümü gibi konular belirleyici oluyor.

7Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor

Bodrum ve Marmaris’te günü birlik kiralanan lüks villaların geceliği ise 3 bin 500 TL ile 20 Bin TL arasında değişiyor.