Turizm amaçlı kiralanan konutlarda sıkı denetim! 16 bin kişi başvurdu, para cezası geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girdi. Milliyet'ten Kenan Gürbüz'ün haberine göre, yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemler, konutların nitelikleri, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümler ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alıyor.