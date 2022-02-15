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• 15 Şubat 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:

Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı! Durumu...

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tuba Ünsal, 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununun provasından talihsiz bir an yaşadı. Tuba Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı.

• 15 Şubat 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:
1Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı Durumu...
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal Zorlu PSM sahnesinde seyirci ile buluşacak olan 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununun provasından talihsiz bir an yaşadı. Tuba Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı.

2Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı Durumu...

Tuba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı ‘Adı Aylin’ tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi. Aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü.

3Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı Durumu...

Uzun saatler yemekte yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı.

4Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı Durumu...

Bilinci kapandığı öğrenilen oyuncunun ilk müdahalesi sahnede yapıldı. Kısa süre sonra kendisine gelen Ünsal, ilerleyen saatlerde taburcu oldu.

5Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı Durumu...

Evinde dinlenmeye geçen Ünsal’ın, çarşamba günü prömiyeri gerçekleşecek oyunu için yeniden provalara başladığı konuşuluyor.

6Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı Durumu...

Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sitem etmişti. Instagram’dan açıklama yapan oyuncu, “Aylardır koronavirüs, euro ve dolar derken çok zorlanıyorum.

7Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı Durumu...

Sadece oyuncu olsaydım, kendime dinlenme ve hasta olduğunda evde kalma hakkı tanırdım. Şu an bunu yapamıyorum. Bu şartlarda çalışmaktan çok yoruldum” ifadelerini kullanmıştı.

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