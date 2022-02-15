• 15 Şubat 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:
Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı! Durumu...
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tuba Ünsal, 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununun provasından talihsiz bir an yaşadı. Tuba Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı.
• 15 Şubat 2022 - 11:42 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal Zorlu PSM sahnesinde seyirci ile buluşacak olan 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununun provasından talihsiz bir an yaşadı. Tuba Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sitem etmişti. Instagram’dan açıklama yapan oyuncu, “Aylardır koronavirüs, euro ve dolar derken çok zorlanıyorum.
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