Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi

Çok dindar bir aileden geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, "Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım. Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaannem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı. Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin onun gibi merhametli biri olsun diye. Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim.