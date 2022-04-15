Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi
Ayşe Kulin’in çok satan romanı 'Adı Aylin'i sahneye koyan Tuba Ünsal, bir dergiye verdiği röportajında dindar bir ailenin parçası olduğunu ve namaz kılmaya başladığını açıklamıştı. Bu sözleri günlerce konuşulan oyuncu, önceki gece arkadaşı Ece Sükan ile Bebek’te görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle laflayan ünlü ismin fit görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.
'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz aylarda Şamdan Plus Dergisi'ne hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Çok dindar bir aileden geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, "Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım. Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaannem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı. Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin onun gibi merhametli biri olsun diye. Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim.
Sonra dinin modern toplumdaki tabuları ve üzerindeki baskıyla bir anda kendimi meditasyon yaparken, anlamadığım dilde Sanskritçe mantralar dinlerken buldum. Sonra aslında 'kolektif dua' diye bir şey olduğunu keşfettim, yani bu topraklarda herkesin ortak ettiği duanın titreşiminin mucizelerini gördüm" demişti.
ECE SÜKAN İLE BULUŞTU
Tüm bunların ardından Ünsal, önceki gece arkadaşı Ece Sükan ile Bebek’te bir mekanda bir araya geldi. Mekan çıkışında muhabirlerle kısa bir sohbet eden oyuncu “Arkadaşlar her şey yolunda, Ece ile bir araya gelememiştik biraz hasret giderelim istedik” diyerek kendisini bekleyen araç ile mekandan ayrıldı.
İki çocuk annesi Ünsal, sokak stili ve fit görüntüsü ile de dikkat çekti. Göbeğini açıkta bırakan kısa mavi bir sweatshirt giymeyi tercih eden Ünsal, yeşil pantolonunu da tek bantlı topuklu ayakkabılarıyla kombin etmişti.