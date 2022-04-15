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MagazinTuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi
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• 15 Nisan 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:

Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi

Ayşe Kulin’in çok satan romanı 'Adı Aylin'i sahneye koyan Tuba Ünsal, bir dergiye verdiği röportajında dindar bir ailenin parçası olduğunu ve namaz kılmaya başladığını açıklamıştı. Bu sözleri günlerce konuşulan oyuncu, önceki gece arkadaşı Ece Sükan ile Bebek’te görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle laflayan ünlü ismin fit görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

• 15 Nisan 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi
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'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz aylarda Şamdan Plus Dergisi'ne hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

2DİNDAR BİR AİLENİN PARÇASIYDIM

"DİNDAR BİR AİLENİN PARÇASIYDIM"

Ünsal, "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

3Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi

Çok dindar bir aileden geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, "Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım. Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaannem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı. Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin onun gibi merhametli biri olsun diye. Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim.

4Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi

Sonra dinin modern toplumdaki tabuları ve üzerindeki baskıyla bir anda kendimi meditasyon yaparken, anlamadığım dilde Sanskritçe mantralar dinlerken buldum. Sonra aslında 'kolektif dua' diye bir şey olduğunu keşfettim, yani bu topraklarda herkesin ortak ettiği duanın titreşiminin mucizelerini gördüm" demişti.

5TEKRAR DUA ETMEYE BAŞLADIM

"TEKRAR DUA ETMEYE BAŞLADIM"

Ünsal, namaz kılmaya ve dua etmeye yeniden başladığını belirterek, "Şimdi tekrar dua etmeye başladım. Sabah namazına da başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var" ifadelerini kullanmıştı.

6Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi

Ünlü isim, sözlerine; "Yogadaki baslasan pozu ve secde etmek aynı etkiyi yaratıyor. İkisinin de kelime karşılığı 'Boyun eğmek, teslim olmak.' Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm" diye devam etmişti.

7NE DÜŞÜNDÜKLERİ UMRUMDA DEĞİL

"NE DÜŞÜNDÜKLERİ UMRUMDA DEĞİL"

Ardından bir davette görüntülenen Tuba Ünsal, , "Sosyal medyada ‘Namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim’ sözleriniz nasıl tepki aldı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

8Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi

“Kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim. Binlerce mesaj aldım. Bu açıklamada bir problem görmüyorum. Fransa’daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben de bunu açıklamaktan neden çekineyim. İnsanların da ne düşündüğü umurumda değil."

9ECE SÜKAN İLE BULUŞTU

ECE SÜKAN İLE BULUŞTU

Tüm bunların ardından Ünsal, önceki gece arkadaşı Ece Sükan ile Bebek’te bir mekanda bir araya geldi. Mekan çıkışında muhabirlerle kısa bir sohbet eden oyuncu “Arkadaşlar her şey yolunda, Ece ile bir araya gelememiştik biraz hasret giderelim istedik” diyerek kendisini bekleyen araç ile mekandan ayrıldı.

10Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi

İki çocuk annesi Ünsal, sokak stili ve fit görüntüsü ile de dikkat çekti. Göbeğini açıkta bırakan kısa mavi bir sweatshirt giymeyi tercih eden Ünsal, yeşil pantolonunu da tek bantlı topuklu ayakkabılarıyla kombin etmişti.

11İKİ ÇOCUK ANNESİ

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Daha önce üç kez evlenip boşanan Tuba Ünsal'ın 2010-2012 yılları arasında evli kaldığı Cem Pilevneli'den Sare adında bir kızı, 2013'te nikah masasına oturduğu 2018 yılında boşandığı Mirgün Cabas'tan da Civan Mert adında bir oğlu bulunuyor. (Milliyet)

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Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi

Tuba Ünsal, fit görüntüsü ile büyüledi