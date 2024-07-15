Trump'ı vuran saldırgan hakkında çarpıcı detaylar! ABD'yi karıştıracak iddia ortaya atıldı

'KOMİK DERECEDE KÖTÜ ATIŞ YAPTI'

Crooks'un bir diğer okul arkadaşı ise Jonathan Myers ise Crooks'un kulüp seçmelerinde oldukça kötü atışlar yaptığını ve bu atışların kulübün başka üyelerine zarar verebilecek kadar tehlikeli olduğunu ifade etti. CNBC'ye konuşan Myers "Takıma giremedi ve atışları tehlike yarattığı için kendisinden seçmeleri terk etmesi istendi" dedi. Sınıf arkadaşı James Murphy, Crooks'un seçmelerdeki performansının oldukça kötü olduğunu belirtti. Murphy, Crooks'un poligonda en sağ duvara yakın olan hedefe ateş etmesi gerektiğini ancak mermisinin atış poligonunun en soldaki duvarına saplandığını söyledi. Sınıf arkadaşına göre Crooks'un mermisi hedeften yaklaşık 6 metre saptı. Murphy "Denedi ama o kadar komik derecede kötü bir atış yaptı ki takıma giremedi ve ilk günün sonunda seçmelerden ayrıldı." dedi.