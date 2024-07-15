Trump'ı vuran saldırgan hakkında çarpıcı detaylar! ABD'yi karıştıracak iddia ortaya atıldı
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi bugün de ABD ve dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayın iç terörizm kategorisinde soruşturulduğunu duyururken ABD basını saldırının ülkeyi parçalayacağını düşünüyor. Trump ise saldırı sonrası verdiği ilk özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Thomas Matthew Crooks hayatı ile ilgili bilgi toplayan gazeteciler, suikastçinin okul arkadaşlarına ulaştı. 20 yaşındaki tetikçinin komik derecede kötü bir atıcı olduğu için okulun atış kulübüne kabul edilmediği öğrenildi. Kulübün seçmelerine katılan Crooks'un hedeften 6 metre öteye atış yaptığı ve bu durumun kulübün diğer üyeleri için tehlike yarattığı gerekçesi ile seçmeleri terk etmesinin istendiği ortaya çıktı.
• 15 Temmuz 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
• 15 Temmuz 2024 - 10:06 • Son Güncelleme: