Rusya'da büyük şok! Sır gibi saklanan bilgileri Ukrayna gizli servisi yayınladı...

Zelenskiy’in ardından söz alan BM Genel Sekreteri Guterres ise, Mariupol kentindeki tahliyelerin gerçekleşmesi konusunda istişarelerin sürdüğünü söyleyerek, “Sayın Başkan ve Ukrayna halkı. Size pes etmediğimizi söylemek istiyorum. Hayat kurtarmak ve insan acısını en aza indirmek için acil pratik önlemlerin yanı sıra tam bir ateşkes çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Etkili insani koridorlar, yerel çatışmaların durdurulması, siviller ve mağdurlar için güvenli yollar. Bugün Mariupol sakinlerinin böyle bir adıma ihtiyacı var. Moskova’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sivillerin Azovstal'dan tahliye çalışmalarına Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni dahil edilmesini kabul etti. Bugün Sayın Zelenskiy ve ben bu konuyu tartışma fırsatı bulduk. Şu anda bu öneriyi uygulamak için yoğun istişareler sürüyor” ifadelerini kullandı.