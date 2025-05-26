Trabzonlu iki öğrenci icat etti TÜBİTAK gelecek vadediyor dedi! Kirli suyu anında temizliyor





Ürettikleri prototiple 1 saatte yaklaşık bir su bardağı suyu arıttıklarını belirten Yıldız, "Biz bunu matara olarak tasarladık ancak bunun ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Aslında şu an karşınızda matara olarak varız ancak mataranın içindeki yöntem bize ait. Bu sayede ürünümüz daha çok gelişime açık." diye konuştu.



Yıldız, "matara"ya su ve vitaminin birleşimi olarak "SuVita" ismini verdiklerini dile getirerek, arıtma sırasında su içerisindeki vitaminlerin kaybolmadığını vurguladı.



"Mataramızda ilk başta dış hazne olmak üzere bir kutu kullandık. Bu dış haznenin içinde diğer bütün malzemeleri topladık. Dış haznenin üstüne bir tane güneş paneli bir de ultraviyole lambaları bağladık. Güneş paneli enerji üretebilmek, ultraviyole lamba da suyun temizlenmesini sağlayabilmek amaçlı kullanıldı. Kapak kısmına da krom metaller taktık. Bu krom metaller sayesinde yoğuşan su iç haznede toplanıyor."



Memiş, "matara"nın en önemli parçalarından birinin bebek kuvözlerinde bulunan ve oda sıcaklığındaki suyu ultrasonik titreşim hareketleriyle buhar haline getiren sis yapıcı cihaz (mist maker) olduğunu vurguladı.