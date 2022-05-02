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GalatasarayTorrent 'kulüpte bilgisayar bile yok' diyor Burak Elmas parayı Luis Campos'la Sensibile'ye basıyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent 'kulüpte bilgisayar bile yok' diyor Burak Elmas parayı Luis Campos'la Sensibile'ye basıyor
• 02 Mayıs 2022 - 01:06 • Son Güncelleme:

Torrent 'kulüpte bilgisayar bile yok' diyor Burak Elmas parayı Luis Campos'la Sensibile'ye basıyor

Sivasspor mağlubiyetinden sonra çok sert açıklamalarda bulunan ve kulübün son durumunu gözler önüne seren Domenec Torrent "geldiğimizde Florya'da bilgisayar bile yoktu" ifadelerini kullandı. İşte Galatasaray - Sivasspor maçından sonra İspanyol teknik adamın olay yaratan sözleri...

• 02 Mayıs 2022 - 01:06 • Son Güncelleme:
1Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor
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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında DG Sivasspor’a 3-2 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent maç sonrası konuştu.

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İspanyol hoca "Kulübü nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız.

3Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Kötü durum. 'Dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde" açıklamasını yaptı.

4Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Torrent, “Sürekli açıklama yapmaktan yoruldum. Sizin sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Agresif ve adam adama oynayan bir rakiple karşılaştık. İlk yarıda oyunu iyi anlamlandıramadık. Özellikle memnun değildim. Rakip hakkında birçok bilgiye sahiptik. Yüzde 70 oranda bek ve kanat oyuncularının ortalarından gole ulaşmışlar.

5Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Bunu söyledik oyuncularımıza. Duran toplar konusunda ve ikinci toplar konusunda da uyardık. İkinci gol bu şekildeydi. 3. gol ise şans eseriydi. Bütün maç boyunca düzensiz şekilde oynadık. Herkes içeride, kimse dışarıda değil. Aklımızdan ziyade kalbimizle oynadık ve bu da benim hoşuma gitmiyor.

6Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Bence Altay maçının ilk yarısıyla bugünkü Galatasaray, bu sezonun özetiydi. Çok fazla pozisyona ihtiyaç duyuyoruz gol atabilmek için ve çok az pozisyonu olan rakipten gol yiyoruz” ifadelerini kullandı.

7Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Takımda birçok sorun olduğunu ve bununla ilgili ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Torrent, “2 şekilde savunma yapılabilir. Ya Barcelona’ya karşı olduğu gibi hep birlikte geride durarak yapacaksınız. Ya da ileride baskı yapacaksanız, savunma hattının ileride olması gerekiyor. Bugün arada belki 50 metre vardı.

8Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Bu önemli bir durum. Böyle maçlarda ben kendimi aştım. Ben mi bunun antrenmanını yaptırmıyorum. Düşüşte olan bir uçakta karşılaştık bu durumla. Burnunu kaldırmaya çalıştık uçağın. Aşağı yukarı başarılı olduk diye düşünüyorum. Bir gün gerçekten düzgün ve detaylı bir şekilde kulübü nasıl bulduğumuzu anlatmak istiyorum. Her gün bütün oyuncular ve biz kulübün bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. İnanın gerçekten kolay değil.

9Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor” dedi.

10Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Trabzonspor, Altay, Karagümrük maçlarında takımın iyi oynadığını söyleyen Torrent, “Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ve bizim çalıştığımız şekilde çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Bir gün çok istekli şekilde oturup anlatmak isterim, kulübü nasıl bulduğumuzu. Birçok kulüpte bulundum.

11Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Bu bir bahane değil, gerçekleri söylüyorum. Birçok zor durumla karşılaştık. 90 dakika değil ama 45 dakika iyi oynadığımız birçok maç var. Barcelona’ya karşı oynamak çok zordur. Monaco’ya Marsilya’ya karşı oynamak daha kolay. Düzgün şekilde savunmanı yaparsın, kontra oynarsın. Ligde ise tam tersi oluyor. 4, 5 maçta çok az kontraya çıkabiliyorduk. Oyuncular her gün inanılmaz efor sarf ediyorlar ama gelecekle ilgili hiçbir şeyden emin değiller. Bu tarz bir belirsizlik var” açıklamasını yaptı.

12Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Galatasaray ile kontratı olduğunu hatırlatan İspanyol hoca, “Kontratım var. Benim için normal bir durum değil. İşimi yapmaya devam edeceğim. Aklımızda çok iyi oyuncular vardı. Türkiye’de ve bazı liglerde insanların bilmediği isimler vardı. Ama artık geç kaldık. Artık başka takımlarla anlaşmaya başladılar.

13Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Ben durumdan sıkıldım, Galatasaray’dan değil. Teknik ekip ve çalışanlar her şeyini vermeye çalışıyor. Normal bir şekilde devam etmiyor işler. Benim elimde olan bir durum yok. Yeni başkan nasıl devam etmek, kim gelir, bununla ilgili elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Haklarıdır. Ben de ekibim de, İstanbul’da ve burada olmaktan çok mutluyuz. Kontratımız boyunca kalmak istiyoruz.

14Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Tabii ki de yeni gelen insanlarla oturup konuşmalıyız. Küçük kulüplerden örnek de veriyorum, hiçbirinde bu kadar uzun süre bir şeyin yapılmadığına rastlamadım. İyi bir sportif direktör transfer ettik ve mayıs ayında bir sonraki sezonun kadrosu yüzde 90 bitmiş olmalı” diyerek sözlerini sürdürdü.

15Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Göreve ilk geldiği gün analiz anlamında boş bir durum olduğunu ve etrafta kağıtların saçılmış olduğunu söyleyen Torrent, “Biz rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar ve programlar yoktu. Akademiden 2 analist getirdik. Oyuncular ve arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. Geldikten sonra 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içinde aynı zamanda bilgisayarlar için özel programlar almamız gerekti.

16Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

5, 6 kilo vermiş oyuncular var. İlk 3 maçta takım nasıl bir düşüşteydi, biliyorsunuz. Ben gerçekleri ve olanları, verilerle söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ama fiziken toparlamış durumdayız. Son 11 yılda güzel takımlarla çalışma şansı bulmuştum. Onlarda yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz burada. Fizik ve taktik açısından hepsini gösterdik burada. Ufak detaylar bulduğumuz şeyler. Bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düştü. Bu tarz bir şeye alışık değilim.

17Torrent kulüpte bilgisayar bile yok diyor Burak Elmas parayı Luis Camposla Sensibileye basıyor

Türkiye’de 1 gün içinde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden burada olmaktan yorgun değilim. Galatasaray’da olmak benim için onur. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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