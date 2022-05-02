Torrent 'kulüpte bilgisayar bile yok' diyor Burak Elmas parayı Luis Campos'la Sensibile'ye basıyor

Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor” dedi.