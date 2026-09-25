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Toprağa eken kazandı: Hatay'da yetiştirilen o ürün üreticinin yeni gelir kapısı oldu!

25.09.2026 - 09:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay’ın Erzin ilçesinde kurulan özel seralarda yetiştirilmeye başlanan avokado ve mango, hem yüksek verimi hem de pazardaki yoğun talebiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

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1Toprağa eken kazandı: Hatay'da yetiştirilen o ürün üreticinin yeni gelir kapısı oldu!

Hatay’ın Erzin ilçesinde tarımsal üretimde alternatif ürünlere yönelim dikkat çekiyor. İlçede seralarda yetiştirilen avokado ve mango, üreticiler için yeni bir gelir kaynağı oluştururken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

2Toprağa eken kazandı: Hatay'da yetiştirilen o ürün üreticinin yeni gelir kapısı oldu!

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, ilçede avokado ve mango üretimi gerçekleştiren Ahmet Büyüker ve Bülent Büyüker’e ait serayı ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

3Toprağa eken kazandı: Hatay'da yetiştirilen o ürün üreticinin yeni gelir kapısı oldu!

Serada yürütülen çalışmalar hakkında üreticilerden bilgi alan Kaymakam Akpınar, üretim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette serada yetiştirilen avokado ve mango üretiminin mevcut durumu değerlendirildi.

4Toprağa eken kazandı: Hatay'da yetiştirilen o ürün üreticinin yeni gelir kapısı oldu!

Kaymakam Akpınar, üreticilerle yaptığı görüşmede bölgede yürütülen tarımsal faaliyetler ve üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.Ziyaret kapsamında bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin çalışmalarının desteklenmesine yönelik konular ele alındı.

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