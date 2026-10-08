Tokat'ta inşa edilen dev sanayi sitesi kapılarını açmaya hazırlanıyor! 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı

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Arslan, "Allah korusun böyle bir afet halinde de hemşerilerimizin sığınacağı bir liman olacak. Yaklaşık 200 bin metrekarenin üzerinde bir kapalı alan, son derece modern bir şekilde planlandı. Her türlü altyapısıyla, sosyal donatılarıyla beraber hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.