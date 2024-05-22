Togg Fransa basınında: Türkiye Togg ile otomotiv devlerini solladı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile hızla gelişen Türk otomotiv sanayi, Fransız ulusal haber ajansı AFP'nin de dikkatini çekti. Haber ajansı Türkiye'nin elektrikli otomobil pazar büyüklüğünün Togg satışlarıyla şimdiden otomotiv devi ülkeleri İtalya ve İspanya'yı solladığını ifade etti. Ayrıca Togg'un ilk senesinde Tesla'dan daha fazla üretim yaptığı da belirtildi.
• 22 Mayıs 2024 - 11:26 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2024 - 11:26 • Son Güncelleme: