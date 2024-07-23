Ticaret Bakanlığından vatandaşlara uyarı!:Tatil ve tur dolandırıcılığına dikkat: İnternet alışverişlerinde mutlaka kontrol edilmeli
Ticaret Bakanlığı, tatil çıkacak vatandaşların paket tur ve konaklamalarda dikkat etmesi gereken hususları hatırlatarak, "Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğuna dikkat etmeli" ifadelerine yer verdi.
• 23 Temmuz 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 23 Temmuz 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: