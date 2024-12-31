Tekirdağ'da 'Noel Anne' 15 yıldır çocuklara hediye vererek mutlu olmalarını sağlıyor

Hem o şekilde büyükleriyle de görüşmüş oluyorlar ve benim de güzel hediyelerimden onlar da mutlu oluyorlar. Zaten o mutluluk şu an anlatılmaz. O kadar mutlu oluyorlar ki, o duygu da beni çok mutlu ediyor. Anne ve babalarına seslenerek; 'Noel ablamız gelmiş' diyerek koşa koşa bana sarılıyorlar. O gün zaten yeni yılda en çok mutlu olan olay benden hediye almaları" diye konuştu.