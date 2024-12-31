Tekirdağ'da 'Noel Anne' 15 yıldır çocuklara hediye vererek mutlu olmalarını sağlıyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ev hanımı Selda Akbaş (47), 15 yıldır Noel Baba kıyafetiyle çocuklara hediye dağıtıyor. Yılbaşı zamanı mahallesinde, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere 70 çocuğa hediye dağıtan Akbaş, "O kadar mutlu oluyorlar ki, o duygu da beni çok mutlu ediyor. Anne ve babalarına seslenerek; 'Noel ablamız gelmiş' diyerek koşa koşa bana sarılıyorlar" dedi.
Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)-
• 31 Aralık 2024 - 10:27 • Son Güncelleme:
Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)-
• 31 Aralık 2024 - 10:27 • Son Güncelleme: