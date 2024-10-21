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Tekirdağ’da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

• 21 Ekim 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 07:20 • Son Güncelleme:
1Tekirdağ’da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi.

2Tekirdağ’da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

yönde seyir halinde Ö.A.’nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı.

3Tekirdağ’da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4Tekirdağ’da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

5Tekirdağ’da iş makinesine çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.’yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.