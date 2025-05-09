Tayini Zonguldak'a çıktı, hayatı değişti! Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu
Öğretmenlik yapan ve sonrasında okul müdürlüğü görevine atanan Erdoğdu Özcan, tayini çıktığı Zonguldak'ta hayatı değişti. Bir inat uğruna yeni mesleğine başlayan ve 37 yıldır üretime devam eden Özcan, birçok ünlü isme de yaptığı ürünleri hediye etti. İşte detaylar...
Seza Nur ALPDÜNDAR - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,(DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 12:42 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,(DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 12:42 • Son Güncelleme: