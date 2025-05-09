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GündemTayini Zonguldak'a çıktı, hayatı değişti! Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu
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Tayini Zonguldak'a çıktı, hayatı değişti! Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

Öğretmenlik yapan ve sonrasında okul müdürlüğü görevine atanan Erdoğdu Özcan, tayini çıktığı Zonguldak'ta hayatı değişti. Bir inat uğruna yeni mesleğine başlayan ve 37 yıldır üretime devam eden Özcan, birçok ünlü isme de yaptığı ürünleri hediye etti. İşte detaylar...

Seza Nur ALPDÜNDAR - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,(DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 12:42 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,(DHA)
• 09 Mayıs 2025 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Tayini Zonguldaka çıktı, hayatı değişti Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

İzmir'de yaşayan ve öğretmen olarak atandığı Zonguldak'ta baston yapımını öğrenen Erdoğdu Özcan (74), 37 yıldır baston üretiyor.

2Tayini Zonguldaka çıktı, hayatı değişti Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

Türk siyasetçi, yazar ve çok sayıda tanınmış kişiye baston yaptığını ifade eden Özcan, "Baston kullanacak duruma gelinceye kadar baston yapmaya devam edeceğim" dedi.

3Tayini Zonguldaka çıktı, hayatı değişti Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

Kentte yaşayan Erdoğdu Özcan, meslek hayatına 1969 yılında sınıf öğretmeni olarak başladı. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda okulda öğretmenlik yaptıktan sonra 1988 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesine tayini çıkan Özcan, baston yapımına merak sardı. Baston ustası Münteka Çelebi'nin yanında baston yapımında ustalaşan Özcan, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Bakan Fikri Sağlar ve Köksal Toptan gibi tanınmış isimlere baston hediye etti. 37 yıldır baston yapımını sürdüren Özcan, diğer taraftan da özel bir okulda eğitim danışmanlığı yapıyor.

4Tayini Zonguldaka çıktı, hayatı değişti Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

Devlet okulunda sınıf öğretmeni olarak başladığı mesleğinden 30 yıl önce müdür olarak emekli olduğunu dile getiren Özcan, "Yurt dışında da 6 yıl öğretmenlik yaptım. Yurt dışından geldikten sonra Zonguldak'ın Devrek ilçesine tayin oldum. Orada öğretmenlik yaptım, sonra okul müdürü oldum. Bir gün Kenan Evren ilçeye gelecekti, baston ustası Münteka Çelebi de ona fil dişinden bir baston hediye etmişti.

5Tayini Zonguldaka çıktı, hayatı değişti Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

Kaymakam da Kenan Evren geldiğinde ona bastonun tarihini öğrenip, bilgi vermemi istedi. 3 ay köylerde baston ustalarını dolaştım, Münteka Çelebi'nin yanında durdum, bastonun tarihini öğrendim. Bu işe ısındım, hobi olarak bastonculuğa başladım. İlk bastonum bir inat yüzünden yaptım. Devrek bastonlarında genellikle yılan motifi olur; çünkü yılan, sağlık ve şifa anlamına gelir. Ustama sürekli, 'Hep yılan yapıyorsunuz, artık motif değiştirin' diyordum. O da bana 'Madem çok biliyorsun, geç tezgahın başına, sen yap' dedi. 'Yaparım' dedim ve 1988 yılının aralık ayında ilk bastonumu yaptım. Hem eğitimi hem yöneticiliği bastonla birlikte yapıyorum" ifadelerini kullandı.

6Tayini Zonguldaka çıktı, hayatı değişti Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

Bugüne kadar 500'ün üzerinde baston yaptığını dile getiren Özcan, "Hepsi el işi ve kızılcık ağacından. Devrek'te festivallerimiz oluyordu. Aziz Nesin'den tutun birçok yazar gelirdi, panellere gelen herkese baston hediye ederdim.

7Tayini Zonguldaka çıktı, hayatı değişti Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Bakan Fikri Sağlar ve Köksal Toptan, Toktamış Ateş, Tamer Yiğit, Cenk Koray, Emre Kongar, Fakir Baykurt gibi tanınmış çok kişiye baston verdim. Baston yapımını, 14 yaşındaki çırağıma da öğretiyorum. Ben de baston kullanacak duruma gelinceye kadar baston yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.