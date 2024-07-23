Tayin sonuçları sorgulama: SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN 2024: Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası atama kurası ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları geride kaldı. 2024 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran itibariyle başlamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları kura çekimi ne zaman?
• 23 Temmuz 2024 - 14:07 • Son Güncelleme:
• 23 Temmuz 2024 - 14:07 • Son Güncelleme: