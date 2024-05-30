Tatil yapacaklar dikkat! Lüks otellerin temmuz fiyatları 2019’a kıyasla yüzde 85 daha pahalı

Buna rağmen dünyanın dört bir yanında lüks seyahate önem veren ve seyahat deneyiminden ödün vermeyen bir kitle de var. Türkiye, Avrupa’daki fiyat artışlarının 2019’a kıyasla yüzde 70’i bulduğu bu ortamda euro veya dolar harcayan, aynı zamanda tatil tercihini yaşama maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerden yapmak isteyen turistler için ideal destinasyonlardan birine dönüşüyor.