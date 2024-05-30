Tatil yapacaklar dikkat! Lüks otellerin temmuz fiyatları 2019’a kıyasla yüzde 85 daha pahalı
Avrupa’daki lüks otel fiyatlarındaki artışa yönelik araştırma sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre, ortalama geceleme fiyatları 2019’a kıyasla yüzde 70 arttı. Rezervasyonların yoğunlaştığı temmuz ayında ise bu artışlar yüzde 85’leri bulabiliyor. Küresel çapta hissedilen enflasyonun yaz tatili planlarını da etkilediğini söyleyen sektör temsilcisi Berkun Meral, “Türkiye, Avrupa’daki fiyat artışlarının 2019’a kıyasla yüzde 70’i bulduğu bu ortamda Euro veya dolar harcayan, aynı zamanda tatil tercihini yaşama maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerden yapmak isteyen turistler için ideal destinasyonlardan birine dönüşüyor” değerlendirmesinde bulundu.
• 30 Mayıs 2024 - 09:28 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2024 - 09:28 • Son Güncelleme: