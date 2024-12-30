Tartıştığı komşusunu kurduğu düzenekle öldürmeye çalıştı! Daha önce de evinin kapısını yakmış

'KAÇMASAYDIM ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLAR OLABİLİRDİ'

Serhan Kaynar'dan şikayetçi olan Tezcan K., “Çok rahatsızım ve korkuyorum. Kızım ve yeğenimle yaşıyoruz. Bizim gürültü yaptığımızı düşünüyor ama ben zaten işteydim. Gürültü yapmadık. Şahıs 4'üncü katta, ben 5'inci katta oturuyorum. Eve çıkarken kapıyı açıp saldırdı. Sürekli bağırıyor, küfrediyor. Bütün apartman bu durumdan rahatsız. Apartman sakinleri olarak, şikayet ettik. Yalnız yaşayan bir kadın olduğum için de gücü bana yetiyor diye rahat rahat saldırıyor. Adam elektrikli düzenek kurmuş. Oturmuş bunun üstüne çalışmış. Kaçmasaydım çok tehlikeli sonuçlar olabilirdi. Çocuklarım da var" ifadelerini kullandı.