Tartıştığı komşusunu kurduğu düzenekle öldürmeye çalıştı! Daha önce de evinin kapısını yakmış
Antalya'da Serhan Kaynar (52), bir süre önce evinin kapısına tiner döküp ateşe verdiği komşusu Tezcan K.'yi (36), bu kez 2 metre uzunluğundaki elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı. Tezcan K., “'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu" dedi.
Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ- Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)
• 30 Aralık 2024 - 12:34 • Son Güncelleme:
Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ- Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)
• 30 Aralık 2024 - 12:34 • Son Güncelleme: