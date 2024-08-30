Tarlada domatesi kalan çiftçiye Bakanlıktan destek! Salça üreticisine destek verilecek

Ticaret Bakanlığı'nın desteğinin hem sahada üretim yapan, alım yapan ve ulusal manada da bu işin ihracatını yapan fabrikalara ciddi bir moral motivasyon olduğunu kaydeden Davut Gürkan, " Bugün de bu dolaşmış olduğumuz tesis neredeyse bu ovada yetişmiş olan 1 milyon 500 bin ton üretimin neredeyse 400 bin ton civarında alımını yapıyor. Çok şükür onları da yerlerinde gördük. Her gün neredeyse 4 bin tondan aşağı olmamak üzere 5 bin ton civarında alım yapıyorlar. Çiftçimizi de bu konularda rahatlatmaya çalışıyorlar. Fabrikalar Ticaret Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler doğrultusunda alımlarla ilgili destek verirlerse önümüzdeki sürecin her iki tarafın memnuniyet içerisinde düzeltilebileceğini düşünüyorum. İnşallah bu berekete ticari kazançlarında da olmasını bekliyorum. Bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla beraber istişareleri sonucu almış olduğu bir karar doğrultusunda belirlenmiş fiyat üzerinde alım yapan üreticilere özel bir destek verilecek. Bu desteğin de üreticilerimize büyük manada bir katkı sağlayacak ve bu hem rekolte fazlası dediğimiz hem de son dönemdeki üretimin ciddi manada fayda sağlayacağını üreticilerine de güzel bir katkı sağlayacak. Hem bu konuda üretim yapan özellikle de ihracat yapan fabrikalarımız daha güçlü daha kuvvetli bir alım yapacaklar. İnşallah üreticilerimizin mahsulleri yerde kalmayıp Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu desteğin ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.