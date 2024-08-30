Tarlada domatesi kalan çiftçiye Bakanlıktan destek! Salça üreticisine destek verilecek
Bursa'da domates rekoltesinin beklenenin üzerinde olması, salça fabrikalarının yeteri kadar domates satın almaması sebebiyle ürün para etmedi ve tarlada kaldı. Çiftçilerin mağduriyeti üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı salça fabrikalarına destek açıklayıp, domatesin tarlada kalmaması için önemli adım attı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da salça fabrikalarını ziyaret eden Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ak Partili Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz belirli miktarda alım yapan fabrikalara devletin destek vereceğini açıkladı.
İHA
• 30 Ağustos 2024 - 16:25 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Ağustos 2024 - 16:25 • Son Güncelleme: