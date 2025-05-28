Tarım keşfi Sivas'tan geldi! İki lise öğrencisi İHA geliştirdi, TÜBİTAK sahip çıktı: Böcek ve hastalıkları tespit ediyor

Projenin ortaya çıkış hikayesini anlatan Bostancıoğlu, "Sivas'ta geçtiğimiz yıl yaşanan ve tarım alanında verim kaybına neden olan pas hastalığı ve böcek istilasından etkilenerek projemiz üzerinde çalışmalara başladık. Bilindiği üzere Sivas bir tarım şehri. Tarım alanında yaşanan verim kayıpları şehrimize, ekonomimize ve çiftçilerimize büyük oranda zarar verdi. Biz de yaşananlardan etkilenerek bitki hastalıkları ve tarım zararlarını otonom şekilde tespit edip, ilaçlayan İHA geliştirdik" diye konuştu.