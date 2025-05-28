Tarım keşfi Sivas'tan geldi! İki lise öğrencisi İHA geliştirdi, TÜBİTAK sahip çıktı: Böcek ve hastalıkları tespit ediyor
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi 11'inci sınıf öğrencileri Duha Bostancıoğlu ve Evla Şahin, Sivas'ta tarım alanında verim kaybına neden olan pas hastalığı ve böcek istilasından etkilenerek geliştirdikleri İHA projesiyle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.
• 28 Mayıs 2025 - 11:36 • Son Güncelleme:
• 28 Mayıs 2025 - 11:36 • Son Güncelleme: