Tarihin en büyük kuraklığı kapıda! Birkaç gün içerisinde belli olacak: Yüzde 80 azalabilir
Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) Başkanı İbrahim Toruk, Trakya’nın kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu, buğdayların aşağıdan kuramaya başladığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yağmur yağmazsa bizim tahminimiz bu daneler boş kalacak ve Trakya tarihinin en büyük kuraklığı yaşanacak ve rekolte düşüklüğü yaşanacak. Bu da yüzde 60 ile 80 arasında rekolte düşüklüğü olacak. Bu abartı gibi gelebilir ama tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz bunu” dedi.
• 06 Mayıs 2025 - 15:06 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2025 - 15:06 • Son Güncelleme: