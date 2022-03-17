Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor! Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...
Damar sertliğine karşı çok etkili, romatiazmal hastalıklarda yardımcı, göz sağlığı için kullanılıyor. Hiper tansiyon ile savaşıyor, varis tedavisine yardımcı oluyor. Kalp krizi riskini azaltıyor, iyi kolesterolün yükselmesine kötü kolesterolün azalmasına katkıda bulunuyor. Antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu oluyor, kanser tedavisinde meydana gelen olumsuzlukların daha az yaşanmasına katkıda bulunuyor. Gözlerdeki kılcal damarlarda kan dolaşımını kuvvetlendiriyor. Yaşlanmaya bağlı görme gücünde bozulma meydana gelmesi gibi sorunları engelliyor, kollajeni güçlendiriyor, bağ dokusunu kuvvetlendirerek cildin sarkmasını önlüyor. Basur ve varis gibi toplardamar yetersizliklerinde etkili, sedef ve egzama gibi deri rahatsızlıklarına da şifa oluyor. C vitamininin etkisini artırıyor, saç hücrelerini artırıyor.
Üzüm taze ve kurutulmuş şekilde, tüm mevsimlerde tüketilebilen bir meyvedir. Üzüm çekirdeği ise bazı zamanlarda bu tüketime dahil edilmeden atılır. Oysa üzüm çekirdeğinin sağlımız açısından faydaları saymakla bitmez. Üzümlerin kendisi kadar çekirdekleri de çok faydalı... Üzümü yiyip çekirdeğini çıkarıysanız sakın yapmayın. Üzüm çekirdeği özellikle cilt hastalıklarına karşı etkili bir çözüm yoludur. Bu bağlamda üzüm çekirdeği; egzama, akne ve sivilce tarzı problemlerin giderilmesine yardımcı olur. Bu besin kaynağının etkili olduğu diğer hastalıklar ise iltihaplanma ve enfeksiyon rahatsızlıklarıdır. Üzüm çekirdeği doğru tüketildiği takdirde idrar yolu enfeksiyonunu önler. Böbreklerdeki taş oluşma riskinin de önüne geçer. İşte daha önce hiç duymadığınız üzüm çekirdeği faydaları...
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI
Bağ dokusunu güçlendirerek cildin elastikiyetini ve sıkılığını arttırılmasında etkilidir
Antiaging etkiye sahip- Kanser önleyici olarak kullanılır
Damar sertliğine karşı etkili
Romatiazmal hastalıklarda yardımcı
Göz sağlığı için kullanılır
Hiper (yüksek) tansiyonda etkili
Varis tedavisinde yardımcı
Üzüm çekirdeği damarları korur. Damar sertiğini önler.
Kalp krizi riskini azaltır. İyi kolesterolün yükselmesine kötü kolesterolün azalmasına katkıda bulunması üzüm çekirdeğinin faydaları arasındadır.
Üzüm çekirdeği antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucudur. Bu yönüyle kanserin engellenmesine yardım eder.
Kanser tedavisinde meydana gelen olumsuzlukların daha az yaşanmasına katkıda bulunduğu da tespit edilmiştir.
Zayıflamış kan damarlarını kuvvetlendirir. Yüksek tansiyon hastalarında kılcal damarları güçlendirdiği görülmüştür.
Gözlerdeki kılcal damarlarda kan dolaşımını kuvvetlendirir. Gözün saydam tabakasını korur. Devamlı bilgisayar kullananların göz sağlığını korumaları için de uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.
Yaşlanmaya bağlı görme gücünde bozulma meydana gelmesi gibi sorunları engelleyici özelliği vardır. Maküler dejenerasyon ve kataraktan koruması üzüm çekirdeğinin göz sağlığı için önemini gösterir.
Üzüm çekirdeği özü kan ve lenf dolaşımını düzenler.
Cildin bağdokusunda olan kolajeni güçlendirir. Uzum çekirdeği cilt üzerinde de olumlu faydalar sağlar. Bağ dokusunu kuvvetlendirerek cildin sarkmasını önler.
Solgun cansız cilde sahip olanlar ve cilt kırışıklığından şikayet edenler için üzüm çekirdeği doğal bir yardımcıdır. Cildin daha sıkı ve elastik olmasını sağlar. Hücre yenileyici etkisiyle cildin güzelleşmesini sağlar.
Hücre koruyucu etkisinden dolayı kozmetik alanında da oldukça popüler olmuştur. Cilt ve dudak koruyucu ürünler, yüz ve vücut kremleri gibi ürünlerde de kullanılmaktadır.
Üzüm çekirdeğinin yararları arasında histamin salgısını azaltarak alerjiye karşı önleyici etkide bulunması da vardır.
Basur ve varis gibi toplardamar yetersizliklerinde yararlıdır.
Üzüm çekirdeğinin faydası sedef ve egzama gibi deri rahatsızlıklarında da önemlidir.
Dişetinde kanama sorunu olanlar içinde üzüm çekirdeği faydalıdır. Üzüm çekirdeği saç büyümesini uyarabilir. Üzüm çekirdeği ile yapılan bir araştırmada saç hücrelerinin arttığı görülmüştür.
Üzüm çekirdeği C vitamininin etkisini artırır. (Milliyet)