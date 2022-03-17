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    SağlıkTansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor! Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...
    HaberlerSağlık Haberleri Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor! Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...
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    Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor! Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Damar sertliğine karşı çok etkili, romatiazmal hastalıklarda yardımcı, göz sağlığı için kullanılıyor. Hiper tansiyon ile savaşıyor, varis tedavisine yardımcı oluyor. Kalp krizi riskini azaltıyor, iyi kolesterolün yükselmesine kötü kolesterolün azalmasına katkıda bulunuyor. Antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu oluyor, kanser tedavisinde meydana gelen olumsuzlukların daha az yaşanmasına katkıda bulunuyor. Gözlerdeki kılcal damarlarda kan dolaşımını kuvvetlendiriyor. Yaşlanmaya bağlı görme gücünde bozulma meydana gelmesi gibi sorunları engelliyor, kollajeni güçlendiriyor, bağ dokusunu kuvvetlendirerek cildin sarkmasını önlüyor. Basur ve varis gibi toplardamar yetersizliklerinde etkili, sedef ve egzama gibi deri rahatsızlıklarına da şifa oluyor. C vitamininin etkisini artırıyor, saç hücrelerini artırıyor.

    • 17 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
    • 17 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
    1Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Üzüm taze ve kurutulmuş şekilde, tüm mevsimlerde tüketilebilen bir meyvedir. Üzüm çekirdeği ise bazı zamanlarda bu tüketime dahil edilmeden atılır. Oysa üzüm çekirdeğinin sağlımız açısından faydaları saymakla bitmez. Üzümlerin kendisi kadar çekirdekleri de çok faydalı... Üzümü yiyip çekirdeğini çıkarıysanız sakın yapmayın. Üzüm çekirdeği özellikle cilt hastalıklarına karşı etkili bir çözüm yoludur. Bu bağlamda üzüm çekirdeği; egzama, akne ve sivilce tarzı problemlerin giderilmesine yardımcı olur. Bu besin kaynağının etkili olduğu diğer hastalıklar ise iltihaplanma ve enfeksiyon rahatsızlıklarıdır. Üzüm çekirdeği doğru tüketildiği takdirde idrar yolu enfeksiyonunu önler. Böbreklerdeki taş oluşma riskinin de önüne geçer. İşte daha önce hiç duymadığınız üzüm çekirdeği faydaları...

    2ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

    ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

    Bağ dokusunu güçlendirerek cildin elastikiyetini ve sıkılığını arttırılmasında etkilidir

    Antiaging etkiye sahip- Kanser önleyici olarak kullanılır

    3Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Damar sertliğine karşı etkili

    Romatiazmal hastalıklarda yardımcı

    Göz sağlığı için kullanılır

    4Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Hiper (yüksek) tansiyonda etkili

    Varis tedavisinde yardımcı

    5Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Üzüm çekirdeği damarları korur. Damar sertiğini önler.

    Kalp krizi riskini azaltır. İyi kolesterolün yükselmesine kötü kolesterolün azalmasına katkıda bulunması üzüm çekirdeğinin faydaları arasındadır.

    6Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Üzüm çekirdeği antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucudur. Bu yönüyle kanserin engellenmesine yardım eder.

    Kanser tedavisinde meydana gelen olumsuzlukların daha az yaşanmasına katkıda bulunduğu da tespit edilmiştir.

    7Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Zayıflamış kan damarlarını kuvvetlendirir. Yüksek tansiyon hastalarında kılcal damarları güçlendirdiği görülmüştür.

    Gözlerdeki kılcal damarlarda kan dolaşımını kuvvetlendirir. Gözün saydam tabakasını korur. Devamlı bilgisayar kullananların göz sağlığını korumaları için de uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

    8Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Yaşlanmaya bağlı görme gücünde bozulma meydana gelmesi gibi sorunları engelleyici özelliği vardır. Maküler dejenerasyon ve kataraktan koruması üzüm çekirdeğinin göz sağlığı için önemini gösterir.

    Üzüm çekirdeği özü kan ve lenf dolaşımını düzenler.

    9Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Cildin bağdokusunda olan kolajeni güçlendirir. Uzum çekirdeği cilt üzerinde de olumlu faydalar sağlar. Bağ dokusunu kuvvetlendirerek cildin sarkmasını önler.

    Solgun cansız cilde sahip olanlar ve cilt kırışıklığından şikayet edenler için üzüm çekirdeği doğal bir yardımcıdır. Cildin daha sıkı ve elastik olmasını sağlar. Hücre yenileyici etkisiyle cildin güzelleşmesini sağlar.

    10Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Hücre koruyucu etkisinden dolayı kozmetik alanında da oldukça popüler olmuştur. Cilt ve dudak koruyucu ürünler, yüz ve vücut kremleri gibi ürünlerde de kullanılmaktadır.

    Üzüm çekirdeğinin yararları arasında histamin salgısını azaltarak alerjiye karşı önleyici etkide bulunması da vardır.

    11Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

    Basur ve varis gibi toplardamar yetersizliklerinde yararlıdır.

    Üzüm çekirdeğinin faydası sedef ve egzama gibi deri rahatsızlıklarında da önemlidir.

    Dişetinde kanama sorunu olanlar içinde üzüm çekirdeği faydalıdır. Üzüm çekirdeği saç büyümesini uyarabilir. Üzüm çekirdeği ile yapılan bir araştırmada saç hücrelerinin arttığı görülmüştür.

    Üzüm çekirdeği C vitamininin etkisini artırır. (Milliyet)

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