Tansiyonu düzenliyor, kansere iyi geliyor! Antioksidan bakımından çok zengin, kolesterol, kalp krizi...

Üzüm taze ve kurutulmuş şekilde, tüm mevsimlerde tüketilebilen bir meyvedir. Üzüm çekirdeği ise bazı zamanlarda bu tüketime dahil edilmeden atılır. Oysa üzüm çekirdeğinin sağlımız açısından faydaları saymakla bitmez. Üzümlerin kendisi kadar çekirdekleri de çok faydalı... Üzümü yiyip çekirdeğini çıkarıysanız sakın yapmayın. Üzüm çekirdeği özellikle cilt hastalıklarına karşı etkili bir çözüm yoludur. Bu bağlamda üzüm çekirdeği; egzama, akne ve sivilce tarzı problemlerin giderilmesine yardımcı olur. Bu besin kaynağının etkili olduğu diğer hastalıklar ise iltihaplanma ve enfeksiyon rahatsızlıklarıdır. Üzüm çekirdeği doğru tüketildiği takdirde idrar yolu enfeksiyonunu önler. Böbreklerdeki taş oluşma riskinin de önüne geçer. İşte daha önce hiç duymadığınız üzüm çekirdeği faydaları...