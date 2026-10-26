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GündemSüveyş Kanalı üzerinden geldi, Edirne Erikli Sahilinde görüldü! Sakın çıplak elle dokunmayın!
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Süveyş Kanalı üzerinden geldi, Edirne Erikli Sahilinde görüldü! Sakın çıplak elle dokunmayın!

26.10.2026 - 11:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)

Kuzey Ege’nin "kendi kendini temizleyen körfezi" olarak bilinen Saros Körfezi'nin incisi Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, dikkat çekici bir deniz canlısı kaydedildi. Son dönemde deniz suyu sıcaklıklarında yaşanan dalgalanmalar ve akıntılar nedeniyle kıyıya kadar yaklaşan mavi renkteki deniz ciğeri denizanası vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yaklaşık 40 santimetre çapındaki iri gövdesiyle şaşkınlık yaratan türün, Kızıldeniz kökenli olduğu ve temas edenlerde alerjik reaksiyonlara yol açabileceği bildirildi.

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1Süveyş Kanalı üzerinden geldi, Edirne Erikli Sahilinde görüldü! Sakın çıplak elle dokunmayın!

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanası görüntülendi.

2Süveyş Kanalı üzerinden geldi, Edirne Erikli Sahilinde görüldü! Sakın çıplak elle dokunmayın!

Saros Körfezi'nde son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, deniz canlılarının kıyılara gelmesine neden oldu. Erikli köyü sahilinde yaşayanlar, mavi renkte olan deniz ciğeri denizanasını su yüzeyinde görüntüledi. Yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu belirtilen denizanası, yuvarlak ve jelimsi gövdesiyle dikkat çekti.

3Süveyş Kanalı üzerinden geldi, Edirne Erikli Sahilinde görüldü! Sakın çıplak elle dokunmayın!

Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşayan bu tür, iri gövdesi, kubbe biçimindeki yapısı ve kalın ağız kollarıyla tanınıyor. Kızıldeniz kökenli olan ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e yayılan bu tür, açık mavi rengi ve büyük gövdesiyle biliniyor. Deniz ciğeri denizanasının insanlarda genellikle hafif düzeyde yakıcı etkiye neden olduğu ancak temas halinde ciltte kızarıklık, yanma ve alerjik reaksiyonların görülebileceği bildirildi. Bu nedenle vatandaşların denizanasına çıplak elle dokunmaması, kıyıya vurmuş canlılarla da temastan kaçınması öneriliyor.

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