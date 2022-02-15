• 15 Şubat 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi aşk pozlarını paylaştı! Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...
Survivor All Star 2022 sezonu birbirinden hızlı yarışmacılarla izleyiciyi ekrana kilitliyor. 2020 yılında katıldığı Survivor'a yeniden dahil olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, adaya gelmeden kısa bir süre önce Nihan Yönel ile evlenmişti. Eşi Sercan Yıldırım ile aşk pozunu paylaşan Nihan Yönel, güzelliğiyle dikkat çekti.
• 15 Şubat 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 sezonunda Ünlüler takımında yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşi Nihan Yönel'i çok özlediğini her fırsatta dile getiriyor.
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