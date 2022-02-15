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MagazinSurvivor Sercan Yıldırım'ın eşi aşk pozlarını paylaştı! Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi aşk pozlarını paylaştı! Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...
• 15 Şubat 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi aşk pozlarını paylaştı! Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...

Survivor All Star 2022 sezonu birbirinden hızlı yarışmacılarla izleyiciyi ekrana kilitliyor. 2020 yılında katıldığı Survivor'a yeniden dahil olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, adaya gelmeden kısa bir süre önce Nihan Yönel ile evlenmişti. Eşi Sercan Yıldırım ile aşk pozunu paylaşan Nihan Yönel, güzelliğiyle dikkat çekti.

• 15 Şubat 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
1Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...
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Survivor All Star 2022 sezonunda Ünlüler takımında yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşi Nihan Yönel'i çok özlediğini her fırsatta dile getiriyor.

2Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...

Yoga eğitmenliği yapan Nihan Yönel, eşi Sercan Yıldırım ile aşk pozunu paylaştı. Yönel, paylaşımına ''Seni seviyorum, her zaman'' notunu düştü.

3Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...

Ege Üniversitesi'ni bitiren 25 yaşındaki Nihan Yönel, İzmir'de yoga eğitimi aldı.

4Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...

Bursa'da kendine ait bir yoga stüdyosunda eğitmenlik yapan Nihan Yönel, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

5Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...

Hayatını yogaya adayan Nihan Yönel, sınırları zorladığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

6Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Nihan Yönel, eşi Sercan Yıldırım ile mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

7Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...

Nihan Yönel, sınırları zorladığı hareketleri de paylaşıyor. İşte o pozlar...

8Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...
9Survivor Sercan Yıldırımın eşi aşk pozlarını paylaştı Nihan Yönel güzelliğiyle büyüledi...

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