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GündemSüper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor
HaberlerGündem Haberleri Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

16.10.2026 - 18:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Güçlü antioksidan kaynağı, bağışıklık sistemini güçlendiren, kan şekerini dengeleyen, kalp ve damar sağlığını koruyan süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da baişladı.

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1Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadına başlandı. Çıkrıkçı Mahallesi'nde 5 dönümlük alanda aronya yetiştiren çiftçi, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün hasat etti.

2Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

Aronya yetiştiriciliğine yaklaşık dört yıl önce başlayan Demirbaş, üretimini her yıl sürdürdüğünü belirtti.

3Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

Beş dönümlük arazisinde yetiştirdiği aronyaların hasadını gerçekleştiren Demirbaş, bu yılki hasadın verimli geçtiğini ve elde ettiği üründen memnun olduğunu ifade etti.

4Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

Ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırıyor

Yetiştirdiği aronyaları doğrudan tüketicilere sattığını anlatan Demirbaş, üretim ve satış sürecini bu şekilde yürüttüğünü kaydetti.

5Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

Bu yıl yaklaşık 2 ton ürün hasat ettiğini belirten Demirbaş, elde ettiği verimin kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

6Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

Aronya, bölgede üreticilerin yetiştirdiği alternatif meyveler arasında yer alıyor. Hayrabolu'da üretim yapan Demirbaş da elde ettiği ürünleri doğrudan tüketicilere ulaştırarak hasat dönemini sürdürüyor.

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