Su içmenin bilinmeyen faydaları! Günde kaç litre su içmek gerekiyor? Böbrek taşı, kalp damar, baş ağrısı...

SU, BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR

Su tüketiminize dikkat etmek için daha pek çok nedeniniz var. Örneğin; su dendiğinde aklımıza gelen organlarımızdan biri olan böbreklerimizin sağlığı da bu nedenler arasında yer alır. Çünkü yeterli miktarda su tüketmek böbreklerdeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca çoğu insanın, hayatının bir bölümünde muzdarip olduğu böbrek taşının da su tüketimi ile bağlantısı olduğunu araştırmalar ortaya koymaktadır. Yeterli miktarda su içmek, böbrek taşı riskini %60 oranında azalttığı gibi tekrar oluşma ihtimalini de düşürür. Ayrıca yeterli su tüketimi, idrar yolları enfeksiyonlarını önleyebilir, idrar kesesi kanseri görülme ihtimalini azaltabilir.